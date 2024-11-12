Dijital varlıklara yatırım arttı! Hırsızlıklara karşı önlemler gelişiyor

Dijital varlıkların son beş yıldaki büyümesi dikkat çekici bir hızla arttı. Bu artışın büyük bir kısmının, dijital varlıkların kurumsal yatırımcılar arasında daha fazla kabul görmesiyle ve kripto varlıklar, tokenizasyon, NFT'ler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) ürünlerine yönelik ilginin artmasıyla ilişkili olduğu görülüyor. Ernst&Young araştırmasına göre; kurumsal yatırımcıların çoğu, uzun vadede dijital varlıkların ve blokzincir teknolojisinin değerine inanıyor. 2023'te kripto varlıklara yapılan yatırımlarda artış gözlemlenmiş ve Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte kurumsal yatırımcıların yüzde 68'i bu araçlara yatırım yapmayı planlamakta.

İSTİKRAR SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR

Dijital varlık ekosistemi sadece kripto paralarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda merkezi bankaların dijital paraları (CBDC'ler), stablecoin'ler ve DAO'lar gibi daha çeşitli dijital finansal araçları da kapsayacak şekilde genişlemiştir. IMF'nin verilerine göre, kripto piyasası değeri 2021 yılında 2.5 trilyon dolara ulaşmış, ancak bu değerin dalgalanmalara maruz kaldığı görülmüştür. Ayrıca, birçok ülke dijital varlıklar için daha düzenleyici bir yaklaşım benimsemiş, yatırımcı güvenliği ve finansal istikrar gibi konularda küresel bir politika uyumu sağlamaya çalışıyor. Dijital varlık sektörünün en büyük şirketi Tether, çalınan dijital varlıkların kurtarılmasında önemli bir destek sağlayarak şeffaflık ve düzenleyici uyum konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Şirket, bu kapsamda son olarak 10 bin Kanada doları değerindeki bir kurtarma operasyonunda Ontario Eyalet Polisi'ne yardımcı oldu.

SON 5 YILDA DAHA POPÜLER

Bu büyümeyle birlikte güvenlik önlemlerine olan ihtiyaç da arttı. Yatırımcılar, özellikle dijital cüzdan güvenliği ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi yöntemlerle hesaplarını korumaya çalışıyor. Dijital varlık sağlayıcıları da güvenliği artırmak adına gelişmiş siber güvenlik tedbirleri uyguluyor. Son 5 yılda dijital varlıkların değeri, popülaritesi ve çeşitliliği büyük ölçüde arttı. Özellikle kripto para birimleri, NFT'ler (non-fungible tokens), sanal gayrimenkuller ve dijital sanat eserleri gibi varlıklar ciddi bir büyüme kaydetti. Kripto para pazarının 2020'den itibaren hızlı büyümesi, milyonlarca insanın bu varlıklara yatırım yapmasına neden oldu. Dijital varlıklara olan ilgi, 2021'de büyük bir yükseliş gördü, ancak o zamandan beri piyasa volatilitesi ve regülasyonların etkisiyle inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor.



SOĞUK CÜZDAN YAYGINLAŞIYOR

- Çevrimdışı depolama sağlayan soğuk cüzdanlar (USB gibi fiziksel cüzdanlar), dijital varlıkları çevrimiçi saldırılara karşı korumanın en güvenli yolu olarak öne çıkıyor.



- Çoğu dijital varlık platformu, giriş işlemlerini ve işlemleri güvenli hale getirmek için iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanıyor.



- Dijital varlıkların çalınma riskini azaltmak için, kullanıcılar DeFi protokollerinde ve güvenliği denetlenen merkeziyetsiz uygulamalarda (DApp'ler) işlem yapmayı tercih ediyor.



- Dijital varlık cüzdanlarına erişmek için kullanılan özel anahtarlar ve şifreler titizlikle korunuyor. Kullanıcılar anahtarlarını kaybetmemek için güvenli ve şifrelenmiş ortamlarda saklıyor.



- Özellikle kurumsal yatırımcılar, dijital varlık sigortası sunan hizmetlerden yararlanarak yatırımlarını koruma altına alıyor.



- Bu önlemler sayesinde kullanıcılar, dijital varlıklarının güvenliğini artırarak kayıp risklerini minimize etmeye çalışıyor. Ancak hâlâ bazı platformlara yönelik saldırılar ve güvenlik açıkları yaşanabiliyor, bu nedenle dijital varlık yatırımları dikkatli bir yönetim gerektiriyor.