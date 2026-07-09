Spotify’da yeni dönem: Gemini gördüğünüz ortama göre şarkı önerecek
Spotify, Google’ın Gemini yapay zeka teknolojisini kullanarak akıllı gözlüklerde daha kişisel bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Şirketin Android XR platformuna yönelik geliştirdiği yeni özellik sayesinde gözlüklerin kamerasından alınan görüntüler analiz edilerek kullanıcının bulunduğu ortama uygun şarkılar ve çalma listeleri oluşturulabilecek.
Yeni sistemle birlikte kullanıcılar, telefonlarına ihtiyaç duymadan sesli komutlarla Spotify'ı kontrol edebilecek. Gemini entegrasyonu sayesinde favori sanatçılardan liste hazırlama, mevcut parçaları değiştirme veya bulunulan ortama göre müzik başlatma gibi işlemler doğrudan akıllı gözlük üzerinden gerçekleştirilebilecek
GÖZLÜK KAMERASI MÜZİK SEÇİMİNDE ROL OYNAYACAK
Spotify'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, Android XR destekli akıllı gözlüklerin çevre algılama yeteneklerinden yararlanacak. Gözlükteki kamera tarafından alınan görüntüler Gemini tarafından yorumlanarak ortamın özellikleri belirlenebilecek.
Örneğin kullanıcı spor yaparken daha tempolu ve enerjik şarkılar önerilirken, sakin bir manzara karşısında daha yavaş ve huzurlu parçalar öne çıkarılabilecek. Böylece müzik önerileri yalnızca geçmiş dinleme alışkanlıklarına değil, kullanıcının o an içinde bulunduğu duruma da göre şekillenecek.
SESLİ KOMUTLARLA KİŞİSEL LİSTELER OLUŞTURULABİLECEK
Yeni entegrasyonla birlikte Spotify kullanıcıları Gemini hesabını hizmete bağlayarak farklı müzik işlemlerini sesli komutlarla gerçekleştirebilecek. Kullanıcılar belirli sanatçılara göre çalma listeleri oluşturabilecek, dinlenen parçayı değiştirebilecek veya çevreden alınan ilhamla yeni müzik önerileri isteyebilecek.
Bu özellik, Spotify'ın akıllı gözlüklerde sadece bir müzik oynatıcı olarak değil, kullanıcının ortamına ve ihtiyaçlarına tepki veren bir asistan gibi çalışmasını hedeflediğini gösteriyor.
SPOTİFY, ANDROİD XR EKOSİSTEMİNE HAZIRLANIYOR
Spotify'ın bu adımı, Google'ın Android XR platformunun yaygınlaşması öncesinde yapılan hazırlıklardan biri olarak değerlendiriliyor. Yeni nesil akıllı gözlüklerde Gemini'nin uygulamalar arasında önemli bir kontrol noktası olması beklenirken, Spotify da bu ekosistemde erken yer almak istiyor.
Şirketin geliştirdiği özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı. Ancak mevcut bilgiler, Spotify'ın yapay zeka destekli ve çevreyi algılayabilen daha dinamik bir müzik deneyimi üzerinde çalıştığını ortaya koyuyor.