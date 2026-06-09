AB’den Meta’ya WhatsApp talimatı: Yapay zeka engelini kaldır

AB Komisyonu, Meta'nın daha sonra üçüncü taraf yapay zeka hizmetlerine erişim izni verdiğini ancak talep edilen ücretlerin fiilen yasak gibi engel oluşturduğunu değerlendirdi.

Meta'nın 15 Ekim 2025'te yürürlüğe koyduğu politika ile üçüncü taraf yapay zeka asistanlarının WhatsApp'tan hizmet sunması yasaklanmış ve platformda yalnızca Meta AI erişilebilir hale gelmişti.

Açıklamada, Meta'nın 15 Ekim 2025'te yürürlüğe koyduğu politika ile üçüncü taraf genel amaçlı yapay zeka asistanlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını yasakladığı hatırlatıldı. Bu adımın ardından WhatsApp'ta yalnızca şirketin kendi yapay zeka hizmeti Meta AI erişilebilir durumda kaldı.

AB Komisyonu'nun ilk değerlendirmesine göre Meta, Avrupa'daki tüketici iletişim uygulamaları pazarında hakim konumda bulunuyor. Komisyon, şirketin bu konumunu kötüye kullanarak rakip yapay zeka asistanlarının WhatsApp'a erişimini engellediğini kaydetti.

AB: ÜCRET ŞARTI FİİLİ ENGEL OLUŞTURDU

Komisyon, Meta'nın daha sonra üçüncü taraf yapay zeka hizmetlerine yeniden erişim izni verdiğini ancak bu kez talep edilen ücretlerin fiilen önceki yasağa eşdeğer bir engel oluşturduğunu değerlendirdi.

Bu kapsamda alınan son karar doğrultusunda Meta'dan, 5 iş günü içinde rakip yapay zeka asistanlarına WhatsApp Business API'ye ücretsiz erişimi yeniden sağlaması istendi.

Komisyon, erişimin 15 Ekim 2025 öncesinde geçerli olan şartlar çerçevesinde sağlanması gerektiğini bildirdi.