AB’den Meta’ya WhatsApp talimatı: Yapay zeka engelini kaldır
AB Komisyonu, Meta’nın rakip yapay zeka asistanlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını engelleyen uygulamasına karşı geçici tedbir kararı aldı. Meta’dan, 5 iş günü içinde WhatsApp Business API’ye ücretsiz erişimi yeniden sağlaması istendi.
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- AB Komisyonu, Meta'nın WhatsApp üzerinden rakip yapay zeka asistanlarının hizmet sunmasını engellemesi nedeniyle şirket hakkında geçici tedbir kararı aldı.
- Meta'nın 15 Ekim 2025'te yürürlüğe koyduğu politika ile üçüncü taraf yapay zeka asistanlarının WhatsApp'tan hizmet sunması yasaklanmış ve platformda yalnızca Meta AI erişilebilir hale gelmişti.
- AB Komisyonu, Meta'nın daha sonra üçüncü taraf yapay zeka hizmetlerine erişim izni verdiğini ancak talep edilen ücretlerin fiilen yasak gibi engel oluşturduğunu değerlendirdi.
- Komisyon, Meta'dan 5 iş günü içinde rakip yapay zeka asistanlarına WhatsApp Business API'ye 15 Ekim 2025 öncesi şartlarda ücretsiz erişim sağlamasını istedi.
- AB Komisyonu, rekabet soruşturması kapsamında Meta'nın Avrupa'daki tüketici iletişim uygulamaları pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığını tespit etti.
Avrupa Birliği, Meta'nın WhatsApp üzerinden rakip yapay zeka asistanlarının hizmet sunmasını engelleyen uygulamasına karşı harekete geçti. AB Komisyonu, yürütülen rekabet soruşturması kapsamında Meta hakkında geçici tedbir kararı aldığını duyurdu.
Komisyon açıklamasında, Meta'nın WhatsApp üzerinden üçüncü taraf genel amaçlı yapay zeka asistanlarının kullanımını sınırlandırmasının, hızla büyüyen yapay zeka asistanları pazarında rekabete ciddi zarar verme riski taşıdığı belirtildi.
WHATSAPP'TA META AI TEK SEÇENEK KALMIŞTI
AB Komisyonu'nun ilk değerlendirmesine göre Meta, Avrupa'daki tüketici iletişim uygulamaları pazarında hakim konumda bulunuyor. Komisyon, şirketin bu konumunu kötüye kullanarak rakip yapay zeka asistanlarının WhatsApp'a erişimini engellediğini kaydetti.
Açıklamada, Meta'nın 15 Ekim 2025'te yürürlüğe koyduğu politika ile üçüncü taraf genel amaçlı yapay zeka asistanlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını yasakladığı hatırlatıldı. Bu adımın ardından WhatsApp'ta yalnızca şirketin kendi yapay zeka hizmeti Meta AI erişilebilir durumda kaldı.
AB: ÜCRET ŞARTI FİİLİ ENGEL OLUŞTURDU
Komisyon, Meta'nın daha sonra üçüncü taraf yapay zeka hizmetlerine yeniden erişim izni verdiğini ancak bu kez talep edilen ücretlerin fiilen önceki yasağa eşdeğer bir engel oluşturduğunu değerlendirdi.
Bu kapsamda alınan son karar doğrultusunda Meta'dan, 5 iş günü içinde rakip yapay zeka asistanlarına WhatsApp Business API'ye ücretsiz erişimi yeniden sağlaması istendi.
Komisyon, erişimin 15 Ekim 2025 öncesinde geçerli olan şartlar çerçevesinde sağlanması gerektiğini bildirdi.
REKABET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum bulunup bulunmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.
Komisyon, bu tür soruşturmalarda şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendiriyor. Rekabete zarar veren uygulamaların tespit edilmesi halinde ise söz konusu uygulamaların sona erdirilmesini talep edebiliyor ve şirketlere yüksek para cezaları uygulayabiliyor