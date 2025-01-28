Oyun geliştiriciler DIGIAGE Bilişim Vadisi’nde buluşuyor!

Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan girişimciler, geliştiriciler, akademisyenler ve yatırımcıları buluşturacak Bilişim Vadisi DIGIAGE 9. Oyun Geliştirme Kampı 2025, 13-18 Nisan tarihlerinde Bilişim Vadisi İzmir kampüsünde gerçekleşecek. İnovasyonun ve yaratıcılığın öne çıktığı

DIGIAGE Oyun Kampı'na son başvuru tarihi ise 28 Şubat. 5 gün sürecek kampta, katılımcıları oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi alanlarda uzman eğitimciler tarafından verilen atölyeler, seminerler ve mentörlük oturumları bekliyor. Ayrıca oyun sektörünün önde gelen isimlerinin yer alacağı paneller, networking etkinlikleri ve proje sunumları da programda yer alacak. Katılımcılar, yoğun kamp programında sektörün önde gelen isimlerinden mentörlük alacak, ekip çalışmalarıyla projeler geliştirecek, oyunlarının ve ekiplerinin potansiyelini tanıtacak ve oyun ekosistemine daha yakından dahil olma fırsatı bulacak. Üstelik kamp tamamen ücretsiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek olan girişimciler, geliştiriciler, akademisyenler ve yatırımcıları buluşturacak bu etkinlik, oyun geliştirme sürecine dair yeni yaklaşımlar sunarak sektörde kalıcı etkiler bırakmayı hedefliyor.

DESTEK VE YATIRIM FIRSATI

DIGIAGE, Türkiye'nin girişim ekosistemini inceleyen Startups Watch araştırma şirketinin 2024 yıl sonu verilerine göre Gaming Snapshot raporunda 6 yatırımı ile 2024'te en aktif yatırım oyun fonu oldu. Aynı motivasyonla devam eden DIGIAGE, kamp katılımcılarına sadece bilgi ve deneyim kazandırmakla kalmayacak; ayrıca projelerini hayata geçirmek için de fırsatlar sunacak. DIGIAGE'in stratejik ortakları arasında yer alan Bilişim Vadisi GSYF, APY Ventures gibi yatırım fonları ve önde gelen yayıncı firmalar, potansiyel projelere yatırım yapma imkanını değerlendirecek.