Hatay’da girişimci kadınlara eğitim ve teknoloji desteği

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarının artırılması, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve iş dünyasında aktif bir rol alabilmeleri hedefiyle Nokia ve UN Women iş birliği ile 8 farklı ülkede yürütülen küresel programa, Türkiye'de Türk Telekom da katıldı.

Hatay'da düzenlenen eğitimlerde bölgedeki 9 kadın kooperatifinden 27 kadın girişimci yer aldı. Nokia ve Türk Telekom'un gönüllüleri tarafından verilen toplamda 20 saatlik eğitimlerde; finansal ve dijital okuryazarlık, siber güvenlik, pazarlama, proje yönetimi ve tedarik zinciri gibi alanlarda uygulamalı ve beceri kazandırmaya yönelik içerikler aktarıldı.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Dijital dünya, girişimci kadınlar için sınırsız fırsatlar sunarken biz de onların iş dünyasında güçlü bir şekilde yer almalarını, teknolojiyi bir dönüşüm ve ilerleme kaynağı olarak kullanmalarını desteklemeye çalışıyoruz. 'Girişimcilik İçin Harekete Geç' programıyla, depremden etkilenen Hatay'daki kadın kooperatiflerine teknoloji ve eğitim desteği sunarak onların girişimcilik becerilerini artırmalarına katkıda bulunuyoruz" dedi.

Nokia Türkiye Ülke Müdürü Erensoy Bilgin de "UN Women ile global çapta başlattığımız iş birliğini, Türk Telekom'un değerli desteğiyle ilk defa Türkiye'ye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Program kapsamında Hatay'da depremden etkilenen kadın kooperatifleriyle bir araya geldik" diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ETKİ

UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı, "Bu program, depremden etkilenen kadın girişimcilerin hayatlarına dokunarak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde sürdürülebilir bir etki yaratma potansiyeline sahip. Bu eğitimin, kadınların teknolojiye erişimini artırarak onların girişimcilik yolculuklarını ve bu yolla deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasını destekleyeceğini umuyoruz" dedi.