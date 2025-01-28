İş yerinde yapay zekanın görmediği veri hata yaptırıyor!

Kurumların yapay zeka kullanmaya başlaması demolarda gördüğümüz sorunsuz örneklerden oluşmuyor. Bulut tabanlı teknolojiler, yapay zeka gibi çözümler iş dünyasının ayrılmaz parçası oluyor. Çünkü bulut ve yapay zeka aslında yapıcı, yıkıcı diye tabir ettiğimiz bir şekilde hayatımıza giriyor. Dev kurumlar yapay zekaya yatırım yaparken Türk Telekom girişimi TT Ventures gibi girişim sermayesi şirketleri kuruyor. Ayrıca hızlandırma programları inşa ediyor. Girişimlerin küresel yolculuğa çıkmasına destek oluyor. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot'un 4'üncü dönem mezunları arasında yer alan Ekmob girişimi, kurumların satış yeteneklerini artıracak yapay zeka ile desteklenen dijital çözümler sunuyor. Ekmob Kurucusu ve CEO'su Sunay Şener, şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde yeni yıl itibariyle çok ciddi yol aldıklarını belirterek, işletmelerin ellerindeki verileri yapay zeka ile beraber harmanlamadan tek başına yeterli olmayacağını ve istedikleri başarı yolunun sırrının yapay zekaya entegre olmak olduğunu açıkladı.

"HIZLI ADAPTE EDİLMELİ"

İşletmelerin ve teknolojik tabanlı şirketlerin elindeki verileri artık dışarıdaki veriyle harmanlayarak kullanmaya başlaması gerekiyor. Artık sadece bizim özel verimiz tek başımıza bir işe yaramıyor. Dışarıda bugün çok fazla veri var. Elimizdeki veriyle birlikte bunu yapay zeka ile beraber harmanlayarak iş süreçlerimizi çok daha verimli, karar alma süreçlerimizi ise çok daha hızlı bir hale getirmenin mümkün olduğunu söyleyen Sunay Şener, sözlerine şöyle devam etti: "Yapay zekayı şirketimize nasıl adapte edeceğimizi veya satış mesleği için nasıl kurgulayacağımızı artık daha fazla düşünmemiz gerekiyor. İşletmelerin hizmet alacağı dijital çözümleri veya mevcut dijital çözümlerinin yapay zeka ile olan entegrasyonuyla ilişkisini uçtan uca sistemlerine hızla adapte etmesi gerekiyor. Ekmob, şirketlerin B2B ve D2D satış süreçlerini tek bir çatı altında toplarken; satış ekiplerinin günlük operasyonlarını, müşteri ve fırsat yönetimini, satış işlemlerini ve müşteri memnuniyeti süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor."

AKTİVİTE ÖZETİ AL EKİPLERİ HAZIRLA

EKMOB SFA, ekiplerin toplantı notları, aktiviteleri ve yazışmalarını yapay zeka ve doğal dil işleme (NLP) teknolojileriyle analiz ederek, olumsuz durumları anında tespit eden ve çözüm için gerekli aksiyonları hızla almalarına imkan tanıyan bir yapay zeka destekli asistandır. Bu akıllı altyapı sayesinde satış ekipleri, zaman kaybetmeden proaktif çözümler üretebilir ve müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutabilir. ERP, CRM ve iş zekası (BI) araçlarıyla entegre çalışan Ekmob SFA, satış ekiplerinin ihtiyaç duyduğu tüm verilere tek bir mobil uygulamadan erişim sağlayarak iş süreçlerini kolaylaştırır. Yapay zeka destekli toplantıya hazırlık özelliği ekibinizin görüşmelere önceden hazırlanmalarına yardımcı olur. Önceki aktivitelerden, tutulan notlardan ve kullanılan satış metodolojilerinden elde edilen bilgileri toplar, yapay zeka ile analiz eder. Bu sayede görüşmelerde ele alınacak konuları belirlemenize ve ekibinizi toplantıya hazır hale getirmenize yardımcı olur. AI destekli aktivite özeti sayesinde, etkinliklerinizi anlık olarak izler, müşteri-ekip ilişkilerini değerlendirir. Ekip aktivitelerini düzenli olarak gözlemleyerek acil durumlarda müdahale edebilir.