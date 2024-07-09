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Yeni mobil uygulamalar hayatınızı kolaylaştırır

Türk Telekom müşterileri mobil, evde internet, ev telefonu ve Tivibu aboneliklerine yönelik işlemleri uygulama üzerinden 7/24, dilediği yerden, kolayca ve güvenle gerçekleştirebiliyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 07:02
Yeni mobil uygulamalar hayatınızı kolaylaştırır

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Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan yaklaşımıyla ihtiyaç ve beklentilere yönelik ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Türk Telekom müşterilerinin ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap veren ve 2023'te 79 milyonu geçen indirilme sayısına ulaşan Türk Telekom uygulaması yenilendi.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türk Telekom uygulaması her yıl daha fazla sayıda müşterimizin birçok işlemi dijital kanallarda gerçekleştirmesini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Dijital kanallarımıza kazandırdığımız yeni yetkinlikler ve teknolojik trendlere göre geliştirdiğimiz hizmetlerle müşterilerimize uçtan uca dijital bir deneyim sunmayı sürdürüyoruz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yenilediğimiz uygulamamızla kullanıcılarımıza işlemlerini kolayca gerçekleştirme imkânı sunuyoruz. Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşayabilmeleri için dijital kanallarımızı ve Türk Telekom uygulamamızı sürekli geliştirmeye devam ederken, ayrıcalıklı tekliflerimizle de müşteri ihtiyaçlarına odaklanmayı hedefliyoruz. Böylece müşterilerimizin hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmelerini amaçlıyoruz" dedi.

KADINLARI DİJİTAL DÜNYAYA HAZIRLIYOR
Türk Telekom; TOBB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğü ve yeni döneminde deprem bölgesindeki kadınlara öncelik verilen 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile kadınların iş gücüne katılımını destekliyor. 2024 sonuna kadar 15 bin kadına eğitim verilmesi hedeflenirken, 20 kadın girişimciye de hibe desteği sağlanacak. Zeynep Özden, "Proje ile başta deprem bölgesindeki kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek, bölgesel avantajı olan ürünleri e-ticaret yolu ile pazarlayarak gelir elde etmelerini destekliyor, kadın emeğini bölgesel ekonomiye kazandırıyoruz" diye konuştu.

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