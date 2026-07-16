OpenAI markalı ilk donanım tanıtıldı: Yapay zeka destekli Codex Micro klavyenin tasarımı ve fiyatı belli oldu
OpenAI, yapay zeka ajanlarını masaüstünden yönetmeye imkan tanıyan ve kendi markasını taşıyan ilk donanım ürünü Codex Micro'yu tanıttı. Work Louder iş birliğiyle geliştirilen 230 dolarlık bu mekanik kontrol paneli, kodlama süreçlerini 13 programlanabilir tuşla hızlandırarak yazılımcılar için fiziksel bir komuta merkezi sunuyor.
Hızlı Özet Göster
- OpenAI, yapay zeka kodlama aracı Codex için 230 dolar fiyatlı fiziksel kontrol paneli Codex Micro'yu tanıttı.
- Work Louder iş birliğiyle geliştirilen 13 tuşlu cihaz, yapay zeka ajanlarını masaüstünden yönetmeye olanak sağlıyor.
- Cihaz joystick, döner düğme, RGB aydınlatma ve Bluetooth ile USB-C bağlantı desteği sunuyor.
- OpenAI, Codex Micro'nun sınırlı sayıda üretilecek özel bir iş birliği ürünü olduğunu belirtti.
- Şirketin eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile geliştirdiği asıl tüketici cihazı hala geliştirme aşamasında bulunuyor.
OpenAI, yapay zeka destekli kodlama aracı Codex için geliştirdiği 230 dolarlık fiziksel kontrol panelini tanıttı. Yaklaşık 10.819 TL değerindeki Codex Micro adı verilen kompakt klavye, kullanıcıların kod yazan ve görevleri yarı bağımsız şekilde yürüten yapay zeka ajanlarını masaüstünden yönetmesini amaçlıyor.
13 TUŞLA YAPAY ZEKA AJANLARINI YÖNETİYOR
Work Louder iş birliğiyle geliştirilen Codex Micro, 13 tuşlu mekanik bir kontrol cihazı olarak tasarlandı. Ürün, Codex üzerinde sık kullanılan işlemleri tek tuşla başlatmaya imkan veriyor.
Cihazda yer alan ışıklı "Agent Keys" tuşları, çalışan yapay zeka ajanlarının durumunu renklerle gösteriyor. Programlanabilir komut tuşları ise önerileri kabul etme, reddetme ve sık kullanılan Codex işlemlerini çalıştırma gibi görevlerde kullanılabiliyor.
JOYSTICK VE AYAR DÜĞMESİ DİKKAT ÇEKİYOR
Codex Micro'nun üzerindeki joystick, hata ayıklama veya kod değişikliklerini inceleme gibi iş akışlarını başlatıyor.
Döner düğme ise yapay zekanın bir görev için kullanacağı "akıl yürütme seviyesini" ayarlıyor. Bu seviye yükseltildiğinde Codex, göreve daha fazla süre ve işlem gücü ayırabiliyor.
RGB aydınlatma sistemi de aktif Codex oturumunun hangi aşamada olduğunu farklı renklerle kullanıcıya bildiriyor.
BLUETOOTH VE USB-C DESTEĞİ BULUNUYOR
Cihazın öne çıkan teknik özellikleri şöyle:
CODEX MICRO'NUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- 13 programlanabilir tuş
- 32 değiştirilebilir tuş başlığı
- Bluetooth ve USB-C bağlantısı
- Mac ve Windows desteği
- Duruma göre renk değiştiren RGB aydınlatma
- 230 dolar satış fiyatı
Ön sipariş sayfasında tahmini gönderim tarihi 24 Temmuz olarak gösteriliyor. Cihazın ayarları ChatGPT masaüstü uygulaması üzerinden değiştirilebiliyor.
GENİŞ KİTLELERDEN ÇOK KOLEKSİYON ÜRÜNÜ OLABİLİR
TechCrunch'ın aktardığına göre OpenAI, Codex Micro'nun sınırlı sayıda üretilecek özel bir iş birliği ürünü olduğunu belirtti. Bu açıklama, cihazın kitlesel satış hedefleyen ana ürün yerine şirketin donanım alanındaki ilk adımını temsil eden özel bir aksesuar olarak konumlandırıldığını gösteriyor.
OpenAI, ürünü yapay zeka ajanlarıyla yürütülen çalışmalar için bir "komuta merkezi" olarak tanımlıyor. Kullanıcılar böylece telefon veya bilgisayar ekranındaki menüler yerine fiziksel tuşlarla Codex görevlerini kontrol edebiliyor.
ASIL OPENAI CİHAZI HALA GELİŞTİRME AŞAMASINDA
Codex Micro, OpenAI'ın üzerinde çalıştığı daha kapsamlı tüketici cihazından farklı bir ürün. Şirketin eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile geliştirdiği diğer cihazın taşınabilir, ekransız ve ChatGPT bağlantılı bir yapay zeka yardımcısı olması bekleniyor.
Henüz tanıtılmayan cihazın çevresini ve kullanıcının alışkanlıklarını takip edebileceği, ayrıca kendi kendine hareket eden mekanik parçalara sahip olabileceği öne sürülüyor. Ancak ürün geliştirme aşamasında olduğu için tasarımının ve özelliklerinin değişebileceği belirtiliyor.
DONANIM HAMLESİNE HUKUK MÜCADELESİ EŞLİK EDİYOR
OpenAI'ın daha büyük donanım projesinde eski Apple mühendislerinin de görev aldığı bildiriliyor. Bu durum, iki şirket arasındaki hukuk mücadelesini daha dikkat çekici hale getiriyor.
Apple, OpenAI'ı gizli şirket bilgilerini kasıtlı şekilde elde etmek ve bu bilgileri kendi donanım çalışmalarında kullanmakla suçladı. OpenAI ise yöneltilen suçlamaları reddetti.
Codex Micro böylece şirketin uzun süredir konuşulan yapay zeka cihazından önce satışa çıkan ilk fiziksel OpenAI ürünü oldu.
(Haberde yer alan görseller OpenAI ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)