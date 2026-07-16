OpenAI, Codex Micro'nun sınırlı sayıda üretilecek özel bir iş birliği ürünü olduğunu belirtti.

Cihaz joystick, döner düğme, RGB aydınlatma ve Bluetooth ile USB-C bağlantı desteği sunuyor.

OpenAI, yapay zeka destekli kodlama aracı Codex için geliştirdiği 230 dolarlık fiziksel kontrol panelini tanıttı. Yaklaşık 10.819 TL değerindeki Codex Micro adı verilen kompakt klavye, kullanıcıların kod yazan ve görevleri yarı bağımsız şekilde yürüten yapay zeka ajanlarını masaüstünden yönetmesini amaçlıyor.

Cihazda yer alan ışıklı "Agent Keys" tuşları, çalışan yapay zeka ajanlarının durumunu renklerle gösteriyor. Programlanabilir komut tuşları ise önerileri kabul etme, reddetme ve sık kullanılan Codex işlemlerini çalıştırma gibi görevlerde kullanılabiliyor.

Work Louder iş birliğiyle geliştirilen Codex Micro, 13 tuşlu mekanik bir kontrol cihazı olarak tasarlandı. Ürün, Codex üzerinde sık kullanılan işlemleri tek tuşla başlatmaya imkan veriyor.

JOYSTICK VE AYAR DÜĞMESİ DİKKAT ÇEKİYOR

Codex Micro'nun üzerindeki joystick, hata ayıklama veya kod değişikliklerini inceleme gibi iş akışlarını başlatıyor.

Döner düğme ise yapay zekanın bir görev için kullanacağı "akıl yürütme seviyesini" ayarlıyor. Bu seviye yükseltildiğinde Codex, göreve daha fazla süre ve işlem gücü ayırabiliyor.

RGB aydınlatma sistemi de aktif Codex oturumunun hangi aşamada olduğunu farklı renklerle kullanıcıya bildiriyor.