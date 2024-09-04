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Okul ücretleri ailelerin en büyük derdi

Sosyal medya platformlarında, şikayetvar online platformunda veliler okul ücretlerinden dert yanıyor. Aileler sadece okul değil, çocukların tabletten telefona teknolojik ihtiyacı, servis ve yurt gibi konularda büyük sorunlarla uğraşıyor.

Timur Sırt Timur Sırt
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 04 Eylül 2024
Okul ücretleri ailelerin en büyük derdi

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Ailelerin en büyük derdi eğitim. Sosyal medya, dijital platformlarda aileler eğitim masraflarının büyük ölçüde artmasından rahatsız. Milyonlarca aile okula ilk kez başlayan, üniversitede okuyan ya da sınavlara hazırlanan çocuklar için büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalıyor. Şikayetvar; özel okullar, yurtlar, üniversiteler ve öğrenci servisleriyle ilgili verilerini paylaştı. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre; özel okul şikayetleri yüzde 133, yurt şikayetleri yüzde 81, devlet üniversiteleriyle ilgili şikayetler ise yüzde 45 arttı.

YÜZDE 133 ARTIŞ VAR
Çözüm platformu Şikayetvar, yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı şu günlerde öğrencilerin en çok şikayet ettiği konuları paylaştı. Özel okullar, yurtlar, üniversiteler ve öğrenci servisleriyle ilgili verilerini duyuran platform; öğrencilerin en çok çözüm beklediği konuları da derledi. Verilere göre özel okul şikayetleri 2023'ün Temmuz ayı ile 2024'ün aynı dönemi kıyaslandığında yüzde 133, devlet üniversiteleriyle ilgili şikayetler yüzde 45 arttı. 2023'ün Haziran ve Temmuz aylarıyla 2024'ün aynı dönemi değerlendirildiğinde yurt şikayetlerinin yüzde 81 oranında yükseldiği gözlemleniyor. Öğrenciler en çok eğitim kalitesinden ve kazandıkları bölgede yurt bulamamaktan şikayetçi. Öte yandan eğitim ve servis ücretlerindeki fahiş artış en çok dile getirilen sorunlar arasında...

BURS VAADİYLE DOLANDIRIYORLAR
Öte yandan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin burs arayışları da başladı. Şikayetvar bu konuda öğrencileri uyardı. Platform tarafından yapılan açıklamaya göre; 2024'ün Temmuz ve Ağustos ayları karşılaştırıldığında "burs vaadiyle dolandırıcılık" şikayetleri yüzde 279 arttı.

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