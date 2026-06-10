Google Gemini çöktü mü? Kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaşıyor!

Bu tablo, problemin yalnızca tek bir cihaz ya da tarayıcıdan kaynaklanmadığını gösteriyor. Birçok kullanıcı farklı telefon, hesap ve platform denemesine rağmen aynı hatalarla karşılaştığını bildiriyor.

Bildirimler hem Gemini'nin web sürümünden hem de mobil uygulamadan geliyor. ABD'deki Downdetector raporlarında şikayetlerin yüzde 57'si uygulama, yüzde 36'sı ise web tarafındaki sorunlara işaret ediyor.

Sorun sadece bir platformla sınırlı görünmüyor

Kullanıcıların en çok karşılaştığı mesajlar arasında " error 1076 ", " error 1099 " ve " error 1706 " yer alıyor.



GEÇİCİ ÇÖZÜM AYNI KOMUTU YENİDEN YAZMAK

Sorun devam ederken kullanıcıların başvurabileceği en pratik yöntem aynı komutu hemen yeniden göndermek oldu. Bazı denemelerde Gemini'nin ikinci girişte yanıt verdiği görülüyor.

Bu yöntem kalıcı bir çözüm değil. Ancak Google sorunu giderene kadar kısa süreli bir çıkış yolu sağlayabiliyor.

KÜRESEL ÇÖKÜŞ DEĞİL AMA SORUN SÜRÜYOR

Yaşananlar şu aşamada tam ölçekli küresel bir kesinti olarak görünmüyor. Buna rağmen hata mesajları birçok kullanıcı için devam ediyor.

Google'dan sorunun nedeni ve ne zaman tamamen düzeltileceği konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Kullanıcıların gözü şimdi şirketin paylaşacağı yeni güncellemede.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji