Google Gemini çöktü mü? Kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaşıyor!
Google Gemini’de çok sayıda kullanıcı hata mesajlarıyla karşılaştı. Web ve mobilde yaşanan sorunların ardından Google, Gemini’yi etkileyen olayın mühendislik ekibi tarafından incelendiğini duyurdu.
Hızlı Özet Göster
- Google Gemini'de 10 Haziran 2025'te ABD ve İngiltere'de çok sayıda kullanıcı hata mesajlarıyla karşılaştı ve Downdetector'a yüzlerce bildirim yapıldı.
- Google Workspace Status panelinde Gemini'yi etkileyen bir olay kaydedildi ve mühendislik ekibinin sorunu araştırdığı duyuruldu.
- Kullanıcılar error 1076, error 1099 ve error 1706 kodlarıyla birlikte 'something went wrong' hatası alıyor ve yanıt alamıyor.
- Sorun hem web hem de mobil uygulamada görülüyor ve bildirimlerin yüzde 57'si uygulama, yüzde 36'sı web kaynaklı.
- Google'ın yeni güncellemeyi 10 Haziran 2025 Çarşamba günü 06.30 PDT'de paylaşacağı belirtildi.
Google Gemini'de bugün çok sayıda kullanıcı hata mesajlarıyla karşılaştı. ABD ve İngiltere'de Downdetector raporları kısa sürede yükselirken, Google sorunun Gemini'yi etkileyen bir olay olarak incelendiğini duyurdu.
KULLANICILAR AYNI HATALARI BİLDİRİYOR
Gemini'de yaşanan sorunlar sabah saatlerinde belirginleşti. TechRadar'ın haberine göre hata bildirimleri 06.11 ET / 11.11 GMT civarında artmaya başladı.
Downdetector'da ABD ve İngiltere'den yüzlerce kullanıcı sorun bildirdi. Kullanıcıların önemli bölümü Gemini'ye komut yazdıktan sonra yanıt alamadığını, hata ekranıyla karşılaştığını ya da yeniden istem kutusuna döndüğünü aktardı.
GOOGLE İNCELEME BAŞLATTI
İlk aşamada Gemini durum sayfasında sistemlerin çalışır durumda olduğu görülüyordu. Ancak Google Workspace Status panelinde daha sonra Gemini'yi etkileyen bir olay kayda geçti.
Google, mühendislik ekibinin sorunu araştırmaya devam ettiğini bildirdi. Şirket, konuya ilişkin yeni güncellemenin 10 Haziran 2026 Çarşamba günü 06.30 PDT'de paylaşılacağını belirtti.
HANGİ HATALAR GÖRÜLÜYOR?
Kullanıcıların en çok karşılaştığı mesajlar arasında "error 1076", "error 1099" ve "error 1706" yer alıyor.
Gemini'de görülen başlıca sorunlar şöyle öne çıktı:
- Yeni komut yazıldığında "something went wrong" hatası alınması
- Web ve mobil sürümlerde benzer hata mesajlarının çıkması
- Bazı kullanıcıların farklı cihaz ve hesaplarla da sonuç alamaması
- Aynı istemi yeniden yazınca zaman zaman yanıt alınabilmesi
Sorun sadece bir platformla sınırlı görünmüyor
Bildirimler hem Gemini'nin web sürümünden hem de mobil uygulamadan geliyor. ABD'deki Downdetector raporlarında şikayetlerin yüzde 57'si uygulama, yüzde 36'sı ise web tarafındaki sorunlara işaret ediyor.
Bu tablo, problemin yalnızca tek bir cihaz ya da tarayıcıdan kaynaklanmadığını gösteriyor. Birçok kullanıcı farklı telefon, hesap ve platform denemesine rağmen aynı hatalarla karşılaştığını bildiriyor.
GEÇİCİ ÇÖZÜM AYNI KOMUTU YENİDEN YAZMAK
Sorun devam ederken kullanıcıların başvurabileceği en pratik yöntem aynı komutu hemen yeniden göndermek oldu. Bazı denemelerde Gemini'nin ikinci girişte yanıt verdiği görülüyor.
Bu yöntem kalıcı bir çözüm değil. Ancak Google sorunu giderene kadar kısa süreli bir çıkış yolu sağlayabiliyor.
KÜRESEL ÇÖKÜŞ DEĞİL AMA SORUN SÜRÜYOR
Yaşananlar şu aşamada tam ölçekli küresel bir kesinti olarak görünmüyor. Buna rağmen hata mesajları birçok kullanıcı için devam ediyor.
Google'dan sorunun nedeni ve ne zaman tamamen düzeltileceği konusunda henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi. Kullanıcıların gözü şimdi şirketin paylaşacağı yeni güncellemede.