Novakid’den çocuklara yabancı dil desteği!

Oyun tabanlı interaktif dersleriyle çocuklara dil öğreniminin en renkli halini sunan Novakid, şimdi de 2-6 yaş arası çocukların İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeye başlamak ve özgüvenlerini artırmak için ideal bir destek aracı olan, Novakid Junior uygulamasını tanıttı. Nesne bulma ve eşleştirme alıştırmaları gibi etkinliklerin yanı sıra hayvanlar veya taşıtlar gibi temalara göre düzenlenmiş 50 başlangıç dersi içeren Novakid Junior, doğal bir öğrenme ortamı yaratıyor.



15 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Ücretsiz olan bu uygulama, çocuklara erken yaşta konuşmalarına katkı sağlamak üzere tasarlanan araçlara sahip. Novakid'in 2024 screentime anketi kapsamında 15 ülkede 5 binden fazla aileden elde edilen verilerin analiz edildiği son araştırmaya göre, doğru ekran süresinin çocuk gelişimi için son derece değerli olabileceğini gösteriyor. Eğitim teknolojisinin doğru kullanıldığında güçlü öğrenme aracı olabileceğini ifade eden Novakid CEO'su Max Azarov, "Ebeveynlerin çocuklarının ekranlarla çok fazla zaman geçirmesinden endişe duyabileceklerini biliyoruz, ancak araştırmalarımız, uygun şekilde kullanıldıklarında bir çocuğun öğrenme yaklaşımını dönüştürebileceklerini gösteriyor. Novakid Junior'ı ebeveyn-çocuk etkileşimini teşvik etmek ve öğrenirken onları memnun eden sosyal ve ilgi çekici bir deneyim yaratmak için tasarladık" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN