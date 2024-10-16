NASA’nın geliştirdiği en büyük uzay aracı Europa Clipper’ın 5 yıl sürecek Jüpiter yolculuğu başladı

NASA, Europa uydusunda yaşam belirtisi olup olmadığını araştıracak. NASA'ya ait bir uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Europa'yı keşfetmek ve uydunun derinlerindeki gizli okyanusunda yaşam belirtisi olup olmadığını ortaya çıkarmak üzere önceki gün fırlatıldı. Europa Clipper adı verilen aracın Jüpiter'e ulaşması beş buçuk yıl sürecek ve burada gazdan oluşan dev gezegenin yörüngesine girerek Europa uydusuna ilerleyecek. Bilim insanları Europa'nın buzlu kabuğunun altında büyük bir okyanus olduğundan eminler. Suyun olduğu yerde yaşam da olabilir.

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