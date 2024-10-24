24 EKİM BUGÜN Erişim engeli kalktı mı? BTK son dakika sosyal medya erişim sorunu ne zaman bitecek? Twitter (X), Youtube...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ankara'da yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi. Instagram, YouTube, Twitter (X) ve TikTok gibi platformlara girmeye çalışan kullanıcılar yavaşlama ve erişim hatalarıyla karşılaşıyor.

Fotoğraflar: AA SOSYAL MEDYADA ERİŞİM SORUNLARI Ankara'da yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi. Instagram, YouTube, Twitter (X), TikTok ve Facebook gibi platformlara girmeye çalışan kullanıcılar yavaşlama ve erişim hatalarıyla karşılaşıyor.