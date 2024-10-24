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24 EKİM BUGÜN Erişim engeli kalktı mı? BTK son dakika sosyal medya erişim sorunu ne zaman bitecek? Twitter (X), Youtube...

Türkiye genelinde bugün yaşanan internet erişim sorunları, kullanıcıların çeşitli sosyal medya platformlarına ulaşmasını engelliyor. YouTube, TikTok, Instagram, Twitter (X) ve Facebook gibi popüler platformlara erişim sağlamak isteyen kullanıcılar büyük problemlerle karşılaşıyor.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 06:43 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 07:11
24 EKİM BUGÜN Erişim engeli kalktı mı? BTK son dakika sosyal medya erişim sorunu ne zaman bitecek? Twitter X, Youtube...

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Ankara'da yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi. Instagram, YouTube, Twitter (X) ve TikTok gibi platformlara girmeye çalışan kullanıcılar yavaşlama ve erişim hatalarıyla karşılaşıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

SOSYAL MEDYADA ERİŞİM SORUNLARI

Ankara'da yaşanan üzücü gelişmelerin ardından Türkiye genelinde sosyal medya platformlarına erişim kısıtlaması getirildi. Instagram, YouTube, Twitter (X), TikTok ve Facebook gibi platformlara girmeye çalışan kullanıcılar yavaşlama ve erişim hatalarıyla karşılaşıyor.

ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Sosyal medyada yer alan iddialara göre erişim engelinin kalktığı ve platformların açılmaya başlandığı iddia ediliyor.

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