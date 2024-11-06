Müşteri hizmetlerinde robotların sayısı artıyor

Müşteri deneyimini dönüştüren yapay zeka çözümleri ile perakende sektörü yeni bir dönem yaşıyor. Perakende sektöründe chatbotlar, müşteri sorularını yanıtlama, ürün önerileri sunma, sipariş alma ve hatta satış sonrası destek sağlama gibi birçok görevde kullanılıyor. Bu sayede işletmeler maliyetlerini düşürürken, müşteri memnuniyetini ve satışlarını artırabiliyor. Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde chatbotlar daha da akıllı hale gelip, müşterilere daha doğal bir etkileşim sunma konusunda hızla iyileşiyor. Perakende sektörünün uzun zamandır aradığı yeni dönüşümün mimarı chatbotların sektöre yaptığı katkıları anlatan Palamar Teknoloji Kurucusu ve CEO'su Onur Candan şunları söyledi:

7/24 HİZMET VEREBİLİYOR

"Dünya Ekonomik Forumu'nun tahminlerine göre perakende sektöründeki yapay zeka pazarının 2028'e kadar 4.84 milyar dolardan 31.18 milyar dolara çıkması bekleniyor. Chatbotlar, perakende sektöründe müşterilerle etkileşimi otomatikleştirerek ve kişiselleştirerek işletmelere önemli avantajlar sağlıyor. En sık kullanılan kategorileri müşteri hizmetleri, satış süreçleri, pazarlama/ tanıtım, bilgi edinme ve kişiselleştirilmiş deneyim şeklinde sıralayabilirim. Müşteri hizmetleri konusunda 7/24 destek ile başlayarak basit soruları otomatik yanıtlaması, sorun giderme ve sipariş takibi konusunda oldukça hızlı bir şekilde hizmet vermesi müşteri memnuniyeti oranlarını yükseltiyor. Kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunabiliyor. Alışveriş sepetini terk eden müşterilere özel teklifler göndererek satışları kurtarabiliyor. Pazarlama ve tanıtım alanında yeni ürünler, indirimler ve kampanyalar hakkında müşterilere bildirim göndererek pazarlama bütçesinin düşmesini sağlıyor."

ARTAN REKABETİN SONUCU

Dijitalleşmenin perakende şirketlerinin varlığını sürdürmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Candan, şöyle konuştu: "Müşteri beklentilerinin artmasıyla birlikte tüketicilerin online alışverişe, kişiselleştirilmiş deneyimlere ve anında bilgiye erişime yönelik beklentilerinin hızla yükselmesi, perakendecileri dijitalleşmeye zorluyor. e-ticaret devlerinin ortaya çıkması ve geleneksel perakendecilerin de online kanallara yönelmesi, rekabeti kızıştırıyor."