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Kahve ve teknoloji tutkunlarının uzaktan çalışma ve buluşma noktası

Türk Telekom’un müşterilerinin hayatına değer katan markası Prime, Espressolab ile uzun süre önce başlayan iş birliğini genişletiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024
Kahve ve teknoloji tutkunlarının uzaktan çalışma ve buluşma noktası

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Türkiye'nin en çok ziyaret edilen, workshoplar ve çeşitli etkinliklerle Avrupa'nın en büyük kahve deneyim merkezi olan Espressolab Roastery'nin yeni ismi "Türk Telekom Prime Espressolab Roastery" oluyor. Türk Telekom Prime Espressolab Roastery, sevilen sanatçıların konserleri, workshoplar, atölyeler ve kültür sanat etkinlikleriyle İstanbulluların yaşamına değer katmaya devam ederken, Prime müşterileri bu etkinliklerde birçok farklı ayrıcalığın keyfini yaşayacak.

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, genişleyen Espressolab iş birliği hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak, müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap veren dijital servislerimiz, inovatif ürün ve hizmetlerimizle her zaman yanlarında olmayı sürdürüyoruz. İnterneti bol tarifelerden yüksek hızlı ev internetine, seyahatten e-ticarete, otoparktan araç kiralamaya kadar birçok farklı alanda ayrıcalıklar sunduğumuz Türk Telekom Prime markamızla uzunca bir süredir Espressolab noktalarından müşterilerimize her hafta hediye kahve ayrıcalığımız devam ediyor. Bu iş birliğimizi Espressolab Roastery'ye verdiğimiz ismimiz ile taçlandırıyoruz. Buna ek olarak Türk Telekom Prime Espressolab Roastery'de gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde Türk Telekom Prime müşterilerimize özel yüzde 30 indirim ayrıcalığı da sağlamaya başlıyoruz" dedi.

Espressolab Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da "Espressolab Roastery'de organize ettiğimiz; yoga, pilates, stand-up, tiyatro, sinema, konser, workshop ve atölyelerin birçoğu ücretsiz olarak gençlerle buluşuyor. Oluşturduğumuz co-working alanlar ile öğrenciler ve uzaktan çalışan birçok genç ücretsiz çalışma alanlarının tadını çıkarıyor. Şimdi ise Türk Telekom Prime ile yaptığımız iş birliği ile daha fazlasını çok daha geniş kitlelere sunmaya hazırlanıyoruz. Türk Telekom Prime'ın sunduğu değerli destekle, misafirlerimize daha fazla kültür ve sanat etkinliklerini ücretsiz sunacağız" şeklinde konuştu.

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