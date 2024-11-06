Bulut tabanlı baskılar kullanıcı dostu oldu

Dünya her geçen gün değişirken, teknoloji de hız kesmeden gelişmeye devam ediyor. Günlük alışkanlıklardan profesyonel iş yönetimine kadar akla gelebilecek her noktada yaşanan bu değişimin parçası olan bulut tabanlı baskı çözümleri, profesyonellerin hayatını kolaylaştırıyor.

Çalışma alanı çözümlerini tek bir cihazda birleştiren bu yazıcılar; optimize edilmiş, güvenli ve sürdürülebilir cihaz altyapısı oluşturarak firmaları dijital dönüşümün öncüsü haline getiriyor. Bulut tabanlı yazılım sistemiyle geleceğe dönük bir strateji hedefleyen ve dünyanın önde gelen turizm kuruluşlarından biri olan firma da çözümü Canon'da buldu.

Bünyesindeki 400 otel, 16 gemi, bin 200 seyahat acentesi, 5 havayolu ve dünyanın önemli tatil ülkelerinde destinasyon hizmetlerini bir araya getiren firma, Canon ile baskı hizmetleri ve çalışma alanı çözümlerini tek bir cihazda birleştirerek dönüşümün parçası oldu.