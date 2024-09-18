Lübnan 'da çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2800 kişinin de yaralandığı açıklandı. Bu olay çağrı cihazlarını tekrar gündeme taşıdı. Peki Motorola kimin, hangi ülkenin? Motorola çağrı cihazı (pager) özellikleri neler? İşte detaylar...

MOTOROLA KİMİN, HANGİ ÜLKEYE AİT?

Motorola, 1928 yılında ABD'de kurulan hücresel ağ firmasıdır. Ayrıca, iletişim sektöründe bulunan ilk cep telefonu olan Motorola DynaTAC'ı üreten firmadır. 2011 yılının 4.çeyreğinde mobil bölümü Google Inc. tarafından satın alınmıştır. Google, bu satın alımdan sonra ilk olarak logoda değişiklik yapmıştır. Logodaki M harfinin etrafında bulunan daireyi şeffaflaştırıp kenarlarındaki çizgileri renkli bir hale getirmiştir. Ayrıca, logodaki Motorola yazısı kalın ve büyük harflerle değil ince ve küçük harflerle yazılmaya başlanmış, M harfinin altına alınmıştır. Google'ın satın alması sonrası logodaki Motorola yazısının altına a Google Company ibaresi eklenmiştir.

Ocak 2014 tarihinde Motorola'nın mobil kısmı olan Motorola Mobility 3 milyar dolar karşılığında Lenovo tarafından Google'dan satın alınmıştır. Bu satın alımdan sonra logodaki a Google Company ibaresi kaldırılmıştır.