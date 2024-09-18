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Motorola kimin, hangi ülkenin? Motorola çağrı cihazı (pager) özellikleri neler?

Lübnan'da kablosuz iletişim cihazları ve çağrı cihazlarında (pager) meydana gelen patlamalar ülkede infiale yol açtı. Patlamaların ardından Hizbullah kaynakları İsrail'i suçlarken Lübnan İç Güvenlik Servisi de çok sayıda yaralının olduğunu doğruladı. Olayın ardından dikkatler Motorola çağrı cihazlarının nasıl bombaya dönüştürülebileceği sorusuna çevrildi.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 08:25 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 08:28
Motorola kimin, hangi ülkenin? Motorola çağrı cihazı pager özellikleri neler?

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Lübnan'da çağrı cihazlarının patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2800 kişinin de yaralandığı açıklandı. Bu olay çağrı cihazlarını tekrar gündeme taşıdı. Peki Motorola kimin, hangi ülkenin? Motorola çağrı cihazı (pager) özellikleri neler? İşte detaylar...

MOTOROLA KİMİN, HANGİ ÜLKEYE AİT?

Motorola, 1928 yılında ABD'de kurulan hücresel ağ firmasıdır. Ayrıca, iletişim sektöründe bulunan ilk cep telefonu olan Motorola DynaTAC'ı üreten firmadır. 2011 yılının 4.çeyreğinde mobil bölümü Google Inc. tarafından satın alınmıştır. Google, bu satın alımdan sonra ilk olarak logoda değişiklik yapmıştır. Logodaki M harfinin etrafında bulunan daireyi şeffaflaştırıp kenarlarındaki çizgileri renkli bir hale getirmiştir. Ayrıca, logodaki Motorola yazısı kalın ve büyük harflerle değil ince ve küçük harflerle yazılmaya başlanmış, M harfinin altına alınmıştır. Google'ın satın alması sonrası logodaki Motorola yazısının altına a Google Company ibaresi eklenmiştir.

Ocak 2014 tarihinde Motorola'nın mobil kısmı olan Motorola Mobility 3 milyar dolar karşılığında Lenovo tarafından Google'dan satın alınmıştır. Bu satın alımdan sonra logodaki a Google Company ibaresi kaldırılmıştır.

ÇAĞRI CİHAZI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çağrı cihazı veya pager, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı aracılığıyla kendisine gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir.

İlk telefon çağrı sisteminin patenti 1949 yılında Alfred J. Gross tarafından alındı. Dünyada ilk çağrı cihazı Motorola tarafından 1956'da piyasaya çıktı. Çağrı cihazlarını ilk benimseyenler hastane personeli ve yöneticileriydi. Sonra her zaman ulaşılabilir olmak isteyenler çağrı cihazı almaya başladı.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISI HAKKINDA

İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.



Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

ÇAĞIRI CİHAZLARI NASIL BOMBAYA DÖNÜŞTÜ?

Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber ekranlarında patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda nasıl patlatıldı?

İşte Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın açıklamaları:

Dün çok önemli şeyler konuşuluyordu. İsrail, Lübnan'a saldıracak. Geceleyin havadan bildiri atıldı. 2-3 gündür Lübnan'ı boşaltın, kalırsanız terörist ilan edilirsiniz denildi. Pentagon bunu sakıncalı buldu hatta İsrail Savunma Bakanı istifa etme durumuna geldi. Burada tıkanan bir İsrail var ama 7 Ekim'den bu yana bir istihbarat başarısızlığı var. Bu nedenle Netanyahu'nun beklenmedik bir çıkış yapması gerekiyor. Bu aslında bir dijital saldırı yöntemi.



Muharebe alanında telefon kullanmak yasaktır. Çünkü yerinizi belli ediyor. GPS ile sizin nerede olduğunuz belli oluyor. Yakın zamanda ABD'nin Karadeniz'de uçan uçakları, Rus generallerinin telefonla yerini tespit etti. Tugay komutanlarını vurdu. Peki acaba telefonlar bize bir hedef teşkil edebilir mi?

"EŞ ZAMANLI SİNYAL GÖNDERİLDİ"

Elektronik çağrı zamanlar eski zaman aletler. Bu yazılımın İsrail-Amerikan yazılımı olduğu belli. Burada iki husus var, eş zamanlı patlattığına göre tetikleme palsi gönderilmiş demek. Bütün bu cihazları patlatabilecek eş zamanlı bir sinyal, zaten önce bir ısınma olmuş. Bu da iki şekilde olur; ya bu cihazların içerisinde çok önceden yerleştirilmiş bir patlayıcı olabilir ya da kısa devre yapak suretiyle bataryayı patlatabilir.

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