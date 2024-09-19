Musk Empire günün bilmecesi: 19 Eylül 2024 metin ve görsel bilmece cevabı

Airdrop ve Token Listeleri

Musk X Empire oyuncuları için airdrop ve token listeleri Eylül sonu ile Ekim başı arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tarihlerde yapılacak olan airdrop ve token listeleri, oyunun gelecekteki gelişmelerini ve fırsatlarını da etkileyecek.