Mobilde İnternet kotaları artıyor! Türk Telekom Prime’da özel ayrıcalıklar

Türk Telekom operatörleri sunduğu ayrıcalıklarla müşteri sadakatini artıracak özel programlar ve kampanyalar hazırlıyor. Tüketici tercihlerine göre şekillenen kampanyalar, özellikle internet kullanımlarını hedef alıyor. Türk Telekom Prime, müşterilerine özel hizmetler ve kampanyalar sunmaya devam ediyor. Ailece Prime Düşün Tarifeleri, bol GB ve dakika ile aileler ve kendini aile gibi hisseden gruplara hitap ediyor. Bu tarifelere katılan müşteriler; pek çok markada çeşitli ayrıcalıklara sahip olabiliyor. Ailece Prime Düşün Tarifeleri, tek fatura ile ihtiyaçların yönetilmesine olanak tanıyor ve numarasını taşıyan, yeni hat alan veya faturasızdan faturalıya geçen müşterileri hedefliyor.

İNDİRİM, ÜCRETSİZ KULLANIM

Prime'ın sunduğu tarifeler arasında 30GB, 50GB ve 100GB internet paketi seçenekleri bulunuyor. Bu tarifeler 5000 dakika, 1000 SMS ve grup içi sınırsız konuşma hakkı da içeriyor. Ayrıca ortak internet, sınırsız Whatsapp mesajlaşması ve e-dergi gibi ek haklar da mevcut. Taahhüt veren yeni müşterilere ise yüzde 15 ek indirim sağlanıyor. Ailece Prime Düşün tarifeleri ile müşteriler, seyahat, yeme-içme, kişisel gelişim, giyim, araç kiralama ve ücretsiz otopark gibi pek çok alanda avantajlardan yararlanabiliyor. Örneğin, Biletix'ten yüzde 30, AKM etkinliklerinde yüzde 50 indirim, Migros alışverişlerinde hediye Money, İSPARK'ta ücretsiz park ve Espressolab mağazalarında hediye kahve gibi imkanlar sunuluyor.