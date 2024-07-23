ABD’de şampiyon olan İTÜ Vefa Havacılık Takımı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile bir araya geldi

İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı, ABD'de düzenlenen roket yarışması "Spaceport America Cup'24"ten birincilik ödülüyle döndü.
İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı, ABD'de düzenlenen roket yarışması "Spaceport America Cup'24"ten birincilik ödülüyle döndü.
İlim Yayma Vakfının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2018 yılında Vefa Yurdu'nda kurulan ve adını bu yurttan alan İTÜ Vefa Havacılık ekibinin, ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışması "Spaceport America Cup'24"te Türkiye'yi temsil ederek dünya şampiyonu olduğu bildirilerek, "Mutluyuz, gururluyuz. Tüm öğrencelerimizi ve eğitmenlerimizi yürekten kutluyoruz." ifadesine yer verildi.
Birinci olan takım İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan bir araya geldi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ABD'de düzenlenen roket yarışması "Spaceport America Cup'24"ten birincilik ödülüyle dönen İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu öğrencilerinin kurduğu İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı'yla bir araya geldi.
Vakfın Süleymaniye'deki genel merkezinde düzenlenen programa, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, çeşitli medya kuruluşlarının yöneticiler ile "Spaceport America Cup'24 Üniversiteler Arası Roket Mühendisliği" yarışmasında dünya şampiyonu olan takımın öğrencileri katıldı.
Programda konuşan Erdoğan, yarışmada şampiyon olan takımın üyelerine, İTÜ'ye, mezunlar derneği VEFADER'e teşekkür etti.
İlim Yayma Vakfı olarak öğrencilere ders dışında da kariyerlerini destekleyecek çalışmalar yapmalarını teşvik ettiklerini belirten Erdoğan, "Aslında biz bütün bir nesle örnek figürler, örnek ekipler oluşsun istiyoruz. Çünkü bu başarılar bir günde olan başarılar değil. Üstüne konarak devam edilmesi gereken belli demlenme, zamanda isteyen işler. O yüzden sabırla devam ediyoruz. Bu başarılar gelecek daha büyük başarıların habercisi. Buna kesinlikle inanıyoruz. İşte bu inanç ülkemize, milletimize daha nice büyük başarıları getirecek. Teknolojide, bilimde çok daha ileride olan bir Türkiye, tabii ki dünyada daha çok söz söyleyebilen bir ülke olacaktır. Bir çekim merkezi haline gelebilecektir." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürüttüğü T3 Vakfı bünyesinde düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarının Türkiye'de çok büyük bir oyun değiştirici rolü olduğunu dile getirerek, 1 milyondan fazla öğrencinin projeleri ile katıldığı yarışmalarının gelecek açısından önemli olduğunu kaydetti.
Yarışmaların bir nesli başarıya, çalışmaya, teknolojik gelişmeye motive edici nitelikte olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:
"İçlerinden çıkan başarılara şahitlik ediyoruz. Dolayısıyla onların başaracakları şeyler, bugün Selçuk Beylerin geldikleri nokta, bütün dünya çapında yakaladıkları başarılar da zaten, yapabiliriz duygusunun açığa çıkmasını, pekişmesini sağlıyor. O yapabiliriz duygusu ve gerçekten böyle kendi içimizden çıkan rol modellerin olması, sahada nice yeni gelişmelerin de aslında habercisi. Onun için ben TEKNOFEST'e emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Ödülünü alırken sahnede Filistin bayrağı açan Vefa Havacılık Takımı'nın yarışma organizatörlerinin sansürüyle karşılaştığını ifade eden Erdoğan, sosyal medya paylaşımlarında Filistin bayraklı karelerin kesildiğini aktardı.
Bunun bir zihniyet göstergesi olduğuna işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor. Hedef alınarak çocukları öldüren bir cani ülkeden bahsediyoruz. Bu ülke daha yeni, Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşunu terör örgütü ilan ediyor. Yani sen zaten bir terör devletisin. Dünyanın ciddi bir İsrail terör devleti sorunu var. Dolayısıyla gençlerin bu konuya dikkat çekmiş olmaları çok kıymetli. Milletimizin de bu konuyu her gün gündemde tutması gerekiyor. Eğer bu soykırım sonlandırılmazsa ve İsrail terör devletinin yanına kar kalırsa, İsrail'in bundan sonra hangi vahşeti, hangi cinayet işleyeceğini hiç birimiz kestiremeyiz. Tabii ki benzer kötü örneklere de kapı aralanmış olur. Dünyanın huzura, barışa ihtiyacı var. Batı uygarlığı artık bunu temin edemiyor. İsrail gibi bir canavarı besliyor."
Batı medeniyetinin teknolojik gelişmesinin dünyaya daha çok kan ve gözyaşı getirmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, gençlerin bu çalışmalarının aynı zamanda daha iyi bir dünya kurma amacını da taşıdığını kaydetti.
"ÜNİVERSİTEMİZDE 100'ÜN ÜZERİNDE PROJE TAKIMIMIZ VAR"
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu ise bu yarışmanın ve TEKFONEST yarışmalarının gençlere kazandırdığı en önemli katkının özgüven olduğunu söyledi.
Vakfın bilim ve teknolojiyi destekleyerek gençleri özendirmesinin önem arz ettiğini belirten Koyuncu, şunları kaydetti:
"Şu anki bu gençlerimizin -ben inanıyorum ki- yapamayacakları bir şey yok. Üniversitemizde 100'ün üzerinde proje takımımız var. Bir takımımız dikey inişli roket tasarladı ve onu çok güzel bir şekilde indirdiler. Yakında TEKNOFEST'in dikey inişli roket yarışmasına katılacaklar. İnanıyorum ki bu gençlerimiz çok yakın bir vakitte Elon Musk'ın, Space X'in yaptığı dikey inişli roketlerden çok daha iyilerini yapacaklar."
DERS DIŞI ÇALIŞMALARINDA DESTEKLEMEK İSTİYORUZ
Gururlu olduklarını ifade eden Bilal Erdoğan, "Öğrencilerimizi bu tür ders dışı çalışmalarında desteklemek istiyoruz. Aslında biz bütün bir nesile örnek figürler örnek ekipler oluşsun istiyoruz." dedi.
Yurttaki imkanlardan da bahseden Erdoğan, "Mühendislik laboratuvarımız var bu katta. Orada öğrencilerimiz bu işleri gerçekleştirdiler. Özellikle Teknofest'te her yıl birçok başarı elde ettiler. Uluslararası yarışmada geçen sene bir dördüncülük elde etmişlerdi. Bu senede dünya birincisi oldular Amerika'da." ifadelerini kullandı.
ABD'de düzenlenen dünyanın en büyük roket mühendisliği yarışması "Spaceport America Cup'24"te Türkiye'yi temsil ederek dünya şampiyonu olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vefa Havacılık Takımı üyeleri, Başkan Recep Tayip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdi.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ile vakfın Süleymaniye'deki genel merkezinde bir araya gelen Vefa Havacılık Takımı üyeleri, açıklamalarda bulundu.
Takımın kurucu kaptanı ve danışmanlığını yürüten İTÜ Makine Mühendisliği bölümü mezunu Ömer Faruk Sarıgöz, 2018'de kurulan Vefa Havacılık Takımı'nın hem İlim Yayma Vakfı bünyesinde hem de İTÜ'nün resmi takımı olduğunu söyledi.
Takımda, 2018'den itibaren 200'e yakın kişinin eğitim aldığını dile getiren Sarıgöz, şu anda ise roket ve dron alanlarında toplam 20 kişilik bir ekiple çalışmalarını devam ettirdiklerini aktardı.
Takım danışmanlığını İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun yürüttüğünü ifade eden Sarıgöz, takımlarının kurulduğu 2018'den bu yana hem ulusal TEKNOFEST yarışmalarında hem de uluslararası alanda birçok başarı elde ettiğini kaydetti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'de stantlarını ziyaret ettiğini ifade eden Sarıgöz, "Biz, 2020 yılındaki başarımızı kendisine arz ederken, o tebrik ettikten sonra bir sonraki yıl için hedeflerimizi sormuştu. O an böyle bir şok etkisi oldu bizde. Mevcut başarıdan dolayı biraz bir zafer sarhoşluğu varken bir anda böyle bir şey beklemiyorduk. Tabii onun ziyareti motivasyonuyla 2021 yılında dört ayrı yarışmada ödül aldık." ifadelerini kullandı.
Yurt içinde elde ettikleri başarıların ardından Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek için harekete geçtiklerini belirten Sarıgöz, ABD'de düzenlenen ve çoğu gelişmiş 20 farklı ülkeden 151 takımın Spaceport America Cup'a katıldıklarını dile getirdi.
Bu yarışma için bir televizyon programında Başkan Erdoğan'dan yardım talebinde bulunduklarını anlatan Sarıgöz, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımıza, cumhuriyetin 100. yılında dünya şampiyonluğunu Türkiye'ye getirme hedefimizden bahsettik. Sağ olsun kendileri destekte bulundular. Geçen sene yarışmaya katıldık ama bir mahcubiyetimiz oldu. Derece yapmayı kıl payı kaçırdık. Bu yıl ise tekrar kolları sıvayıp yarışmaya katıldık. Bu sene mahcubiyetimiz giderdik. Çoğu gelişmiş 20 ülke, 151 takım katıldı ama şampiyon Türkiye oldu. Yahudi lobisini düzenlediği bir yarışmada, çok şükür, coğrafyamızın dertlerini göstermek adına, Filistin bayrağını da sahnede açtık."
"ŞAMPİYONLUĞUMUZUN ELİMİZDEN ALINACAĞINI GÖZE ALARAK YAPTIK"
Takım üyelerinden İTÜ Elektronik ve Haberleşme Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ali Rıza Eke, yarışmanın Spaceport America Cup'ın 15 yıldır düzenlendiğini ve dünyanın en büyük roket yarışması olduğunu dile getirdi.
Yarışmaya 20 farklı ülkeden 151 takımın katıldığını ifade eden Eke, "Bu yarışmada dünyanın en iyi üniversitelerinden, en yüksek bütçeli takımlarla yarışıyoruz. Geride bıraktığımız üniversiteler arasında Princeton, George Washington, Stanford gibi okullar vardı. Bizim katıldığımız kategoride 83 takım vardı bu tarz üniversiteleri geride bırakarak şampiyon olduk." dedi.
Ödül için sahneye Filistin bayrağı ile çıkmalarının çok konuşulduğunu belirten Eke, geliştirdikleri teknolojinin bir anlamı olması ve Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için bu davranışı sergilediklerini söyledi.
Filistin bayrağı dolayısıyla uygulanacak sansürü tahmin ettiklerini ifade eden Eke, şunları aktardı:
"Şampiyonluğumuzun elimizden alınacağını göze alarak yaptık. Derecemiz elimizden alınmadı ama sansür uygulandı. Yarışmanın resmi medya ekibi internet sitesinde diğer takımlarla birlikte fotoğraflarımızı yüklerken, Filistin bayrağının olduğu kısmı takım üyeleriyle beraber kırparak verdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yine bu şekilde kırparak, dar açılı bir şekilde bizim fotoğraflarımızı yüklediler."
ABD'lilerin kendilerine ve Türkiye'ye olan yaklaşımına da değinen Eke, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD'liler genel olarak bizim ülkemizden haberdar değiller. Üçüncü dünya ülkesi olarak bakıyorlar. Haritada yerimizi gösteremezler. ABD'lilerin birçoğu da Arap ülkesi zannediyor bizi ve öyle konuşuyorlar. Böyle bir bakış açısı vardı. Biz bu bakış açılı insanların arasında gidip en büyük roket yarışmasında şampiyon olarak sahneye çıktık ve kendimizi kanıtlamış olduk. Sahneye çıkarken çok büyük bir alkış tufanı koptu. Bu anlamda bizim ve ülkemiz için de çok gurur verici bir durum oldu."
İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi ve Vefa Havacılık Roket Takımı kaptanı Nurullah Bedir de hazırladıkları rokete ilişkin bilgiler paylaştı.
Yaptıkları roketin temel amacının uydu veya uzay turizminde kullanılan diğer araçların uzaya gönderilmesi olduğunu aktaran Bedir, şunları kaydetti:
"Roketimizin içerisine faydalı yük olarak kanatları katlanabilir bir dron koyduk. Bu dronun amacı ölçümler yapıp, bizlere anlık hava durumu hakkında bilgi vermekti. Roketimizle birlikte bu dronumuzu 10 bin fit irtifaya çıkardık. 10 bin fit irtifanın anlamı şu aslında; bugün uzaya gönderilen Space X'in veya Çin devletinin yaptığı roketlerde temel amaç, uydunuzu atmosferin belli bir seviyesine çıkarıp bu seviyede uydunuzu roketinizden ayırarak, bunu yörünge transfer araçlarıyla yörünge yerleştirmek. Biz projemizde bunu simule ettik. Uydumuzu, faydalı yükümüzü atmosferin belli bir seviyesine çıkarıp bu seviyede roketimizden ayırarak uzaya yerleştirmemiz gerekiyordu. Fakat bizim simülasyonumuzda bunu tekrardan yumuşak bir şekilde yeryüzüne indirdik. Aynı zamanda faydalı yük ve roketimizi birbirinden bağımsız bir şekilde, iki kademeli bir paraşüt ayırma sistemi kullanarak yere indirdik."
BAYRAKTAR DA TEBRİK ETTİ
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nı tebrik ederek, "Efsanesiniz. Tebrikler... Köklerden göklere. TEKNOFEST kuşağı." paylaşımında bulundu.
TEKNOFEST'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İTÜ Vefa Havacılık Takımı'nın TEKNOFEST şampiyonlarından olduğu anımsatılarak tebrik mesajı yayımlandı.