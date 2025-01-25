Mobil uygulama pazarlaması tatil dönemlerinde zirveye ulaştı!

Tatil sezonları, mobil uygulama pazarlamasının en hareketli dönemlerinden biri. Adjust'ın Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) Satış Direktörü Başak Zerman 2025 yılında yapay zeka ve makine öğreniminin mobil dünyada daha da etkili bir rol üstleneceğini vurguluyor.

Zerman, "Kullanıcı davranışlarını analiz etmede, kişiselleştirilmiş reklamlar sunmada ve müşteri yolculuğunu optimize etmede yapay zeka ve makine öğrenimi kritik bir öneme sahip olacak," diyerek tatil dönemlerinde mobil pazarlamanın stratejik öneme dikkat çekiyor. Adjust'ın raporu, finans ve alışveriş uygulamalarında yaşanan kullanıcı davranışlarını, zirve noktalarını ve mobil pazarlamacılara yönelik önerileri ele alıyor.

YAPAY ZEKA VE KİŞİSELLEŞTİRME

Başak Zerman'ın da belirttiği gibi, 2025 yılı mobil pazarlamada yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin etkisini artıracağı bir yıl olacak. Kullanıcı davranışlarını daha iyi analiz eden, kişiselleştirilmiş deneyimler sunan ve müşteri yolculuğunu optimize eden bu teknolojiler, mobil pazarlamacıların hedef kitlelerine ulaşma gücünü artıracak. Adjust'ın raporu, Aralık ayında kullanıcı davranışlarını analiz ederek pazarlamacılara değerli stratejiler sunuyor. Tatil sezonunda yükselen trendleri değerlendiren markalar, mobil dünyada rekabet avantajını elde etme şansına sahip olacak.

PAZARLAMACILARA YENİ ÖNERİLER

Aralık ayı başında, kullanıcıların bütçe yapmasını kolaylaştıracak araçlar tanıtın. Ay ortasında, ödeme ve transfer işlemleri için hatırlatıcı kampanyalar düzenleyin. Yeni yıl döneminde kullanıcıları finansal hedef belirleme araçlarıyla etkileşime geçirin.

Alışveriş uygulamaları, Aralık ayında zirve dönemlerini peş peşe yaşadı. Tatil sezonunun ilk günlerinden itibaren kullanıcılar fırsatları kaçırmamak için harekete geçti. Aralık ayı başında erken tatil indirimlerini öne çıkaran kampanyalar başlatın. Ay ortasında kullanıcıları son dakika alışverişlerine yönlendirecek fırsatlar sunun. Sezon sonu indirimleri için yeniden etkileşim yaratacak bildirimler kullanın.

ALIŞVERİŞ DÖNEMİ ARALIK

Aralık ayı, kullanıcılar için tatil harcamalarını yönetme ve tasarruf yapma çabalarının ön plana çıktığı bir dönem oldu. Adjust'ın verilerine göre, finans uygulamalarında dikkat çekici bir yoğunluk yaşandı:



2 Aralık: Finans uygulamalarında oturum sayıları zirveye ulaşarak kullanıcıların tatil bütçesi hazırlığı yaptığını ortaya koydu.

6 Aralık: Banka ve ödeme uygulamalarında oturumlar sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 26 arttı. Bu, kullanıcıların son dakika mali düzenlemeleri yapma telaşını yansıttı.

20 Aralık: Finans uygulamalarında oturumlar yıllık ortalamanın yüzde 29 üzerine çıktı.

30 Aralık: Ödeme uygulamalarında yüzde 13 artış görüldü; kullanıcılar yıl sonu ödemelerini tamamlarken finansal hedeflerini belirledi. Aralık: Fırsat avı uygulamalarının indirme sayıları günlük ortalamanın yüzde 42 üzerine çıktı.