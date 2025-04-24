Deney hayvanlarını yapay zeka teknolojisi kurtaracak!

Yapay zekanın yükselişi birçok büyük değişimi beraberinde getiriyor ve bu değişikliklerden biri fareler, sıçanlar ve zebra balıkları tarafından memnuniyetle karşılanacak gibi görünüyor. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hayvan deneylerinin yerini yapay zekayla almak istiyor,



Siyasi açıdan, bu değişim geniş bir destek görüyor. 2023 yılında yapılan düzenleme ile FDA'nın tüm deneysel ilaçların insanlar üzerinde test edilmeden önce hayvanlar üzerinde test edilmesini zorunlu kılan şartı kaldırıldı. Bu yasa, yeni yöntemlere kapı açtı. Ancak FDA bu kuralı tam anlamıyla uygulamaya geçirmedi. Ocak ayında FDA Modernizasyon Yasası 3.0 adlı güncellenmiş bir versiyonu tekrar sunuldu. FDA, yaptığı açıklamada, belirli tedavilerde hayvan kullanımını aşamalı olarak bırakacağını ve bu adımın FDA Modernizasyon Yasası 2.0'ın hedeflerini büyük ölçüde yerine getireceğini duyurdu.



AVRUPA BİRLİĞİ DE DESTEKLİYOR

Avrupa Birliği'nde 2022 yılında, AB ve Norveç'te toplam 18,9 milyon hayvan bilimsel amaçlarla kullanıldı. Bu rakam, deneylerde kullanılan hayvanların yanı sıra, deney için yetiştirilip kullanılmayan hayvanları da kapsıyor. Birleşik Krallık 2023 yılında, Büyük Britanya'da 2.68 milyon bilimsel prosedür gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu, 2001'den bu yana en düşük seviyesi ve son on yılda hayvan kullanımında sürekli bir azalma trendini yansıtıyor. Hayvan deneylerinin yerini alması amacıyla, FDA bilgisayar modellemeleri ve yapay zeka kullanarak bir ilacın insanlardaki etkisini öngörmeye çalışacak. testleri ifade ediyor.) FDA'nın bu dijital araçları, uzun süredir ıslak laboratuvar (wet lab) deneyleriyle tanımlanan bir alana entegre etme planı, önemli bir değişime işaret ediyor. Tıpta değişim yavaş ilerliyor ve hayvan testlerinden tamamen vazgeçmek mümkün değil, diyor.



HAYVAN KULLANIMINDA AZALIYOR

Ancak yapay zeka alternatif yöntemler, araştırmacıların daha ekonomik kararlar vermesini sağlayabilir. Örneğin, bilim insanları bir kimyasalın kansere neden olma ihtimalini anlamak için birkaç bin dolarlık AI analizi yapmayı ve ardından hücre kültürü modelini kullanmayı tercih edebiliyor. Yapay zeka ve diğer alternatif yöntemlerin benimsenmesiye önemli değişimler oldu. Hayvan Kullanımında Azalma yapay zeka ve diğer teknolojilerin kullanımı, hayvan deneylerinin sayısını önemli ölçüde azaltabiliyor.



GÜNCEL DENEY HAYVANI KULLANIM İSTATİSTİKLERİ

Yapay zeka ve diğer ileri teknolojiler, bilimsel araştırmalarda hayvan kullanımını azaltma potansiyeline sahip olsa da, bu geçiş süreci dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Dünya genelinde 2015 yılında, dünya çapında bilimsel amaçlarla yaklaşık 192.1 milyon hayvan kullanıldığı belirtiliyor. 10 yıl önce rakamlar bu seviyedeydi. Bu sayı, deneylerde kullanılan hayvanların yanı sıra, genetik olarak değiştirilmiş hayvanların üretimi ve doku temini için öldürülen hayvanları da içeriyor. Ancak, bu teknolojilerin tamamen hayvan deneylerinin yerini alabilmesi için daha fazla araştırma ve düzenleyici onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.



YAPAY ZEKA VE ALTERNATİF YÖNTEMLERİN ETKİSİ

Yapay Zeka tabanlı modeller, ilaçların insan vücudundaki etkilerini simüle ederek, potansiyel yan etkileri ve etkinliği tahmin edebilir. Bu, erken aşamadaki testlerde hayvan kullanımını azaltabiliyor. Laboratuvar ortamında geliştirilen bu mikro cihazlar, insan organlarının işlevlerini taklit ederek, ilaç testlerinde kullanılabilir. Bu teknoloji, ilaç güvenliği ve etkinliğini ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hayvan testlerini azaltmak amacıyla, yapay zeka tabanlı modeller ve laboratuvar ortamında geliştirilen insan organ benzeri yapılar gibi yeni yöntemleri teşvik ediyor. Bu, ilaç güvenliğini artırmayı ve araştırma maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor. Alternatif yöntemler, daha hızlı ve maliyet etkin testler sunarak, araştırma ve geliştirme süreçlerini ekonomik hale getirebilir. Hayvan kullanımının azaltılması, araştırmalarda etik standartların yükselmesine katkı sağlayabilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN