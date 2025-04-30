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Meraklı bakışları görünce ekranını karartan bilgisayar!

Aura Edition ile; bilgisayar fark ediyor ki biri ekrana bakıyor ve otomatik olarak ekranı karartıyor. Aynı zamanda AI destekli mikrofon arka plan seslerini süzüyor. Düşük ışıkta bile yüz görüntüsü net seçiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Meraklı bakışları görünce ekranını karartan bilgisayar!

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Uzun süredir Windows bilgisayarların deneyimine mesafeliydim. Ancak bir süredir deneyimlediğim ThinkPad X1 Carbon Gen 12 fikrimi değiştirdi. Aslında arada yine bir X1 aklımı çelmeye çok yaklaşmıştı. Üstelik ben daha Gen 12 modelini deneyimlerken Gen 13'ün haberiyle heyecan verici hale geldi.

Gen 12 ile kaliteli bir görüntü, fena olmayan sese sahip. Yanımdan biri geçtiğinde ekranı kapatmayı hatırlamam gerekiyordu. Birkaç kez, arka planda ofis dedikoduları istemeden yayına sızabilir. Aura Edition ile; bilgisayar fark ediyor ki biri ekrana bakıyor ve otomatik olarak ekranı karartıyor. Aynı zamanda AI destekli mikrofon arka plan seslerini süzüyor. Düşük ışıkta bile yüz görüntüsü net seçiliyor.

KULLANICISINI TANIYAN BİLGİSAYAR
Gen 12'nin performansı yüksek ama sabit. Yoğun çalışırken fanlar çalışıyor, batarya hızla azalıyor. Aura Edition ile; öğleye kadar sunum hazırlarken cihaz sessizce çalışıyor. Ama saat 14.00'te müşteriyle canlı sunuma geçtiğimde kendiliğinden yüksek performans moduna geçiyor. Ekran parlaklaşıyor, renkler canlanıyor, fan sessiz ama etkili çalışıyor. Adeta "Şimdi ciddi olma zamanı" diyor.

Gen 12 ile; TPM ve parmak izi var, evet. Ama yine de biri arkamda mı diye kontrol etme alışkanlığı devam ediyor. Aura Edition ile; bilgisayar, arkamda biri dikilince beni uyarıyor. Hatta ekranı bulanıklaştırıyor. "Ortam algısı" dedikleri şey sadece reklam değilmiş. Aura Edition ile; HDR açık, ofis belgeleri ve YouTube derken pil tüketimini ciddi oranda azaltıyor. Üstelik ekran daha parlak, görüntü daha netliğinden ödün vermek gerekmiyor.

PİL TÜKETİMİ CİMRİ
Aura Edition ile; Dolby Atmos ile cihazdan çıkan ses şaşırtıcı derecede doygun. Müzik, gürültü önleyici kulaklık olmadan bile dikkat dağıtmıyor. Ses, tam bir ofis ambiyansı yaratıyor. Aura Edition'ın ambalajında plastik yok. Geri dönüştürülmüş malzemelerle gönderilmiş. Cihazın kasası da yüzde 90 oranında geri dönüştürülebilir alüminyum.

Sadece bir cihaz değil, bir duruş aslında. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12, hâlâ harika bir cihaz. Ama Gen 13 Aura Edition, sadece bir laptop değil. Adeta bir çalışma arkadaşı, bir asistan, hatta biraz koruyucu melek. Her hareketinizi anlamaya çalışan, buna göre şekil alan bir yapay zekâ deneyimiyle geliyor.

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