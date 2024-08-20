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Tüketiciler, yüksek maliyetli son teknoloji akıllı telefonları kiralama seçeneğiyle daha ulaşılabilir hale getiriyor. 24 aya kadar vade ile sunulan bu hizmet, teknoloji tutkunlarının yeni cihazlara sahip olma yolunu kolaylaştırıyor. Peki, MediaMarkt cihaz kiralama hizmeti nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar.

MediaMarkt Akıllı Telefon Kiralama Hizmeti Nedir? MediaMarkt'ın sunduğu akıllı telefon kiralama hizmeti, tüketicilere yeni nesil akıllı telefonları uzun vadeli kiralama imkanı tanıyor. Bu hizmet, cihaz satın almak yerine kiralama opsiyonunu değerlendirerek, tüketicilerin 24 aya kadar vade ile cihazları kullanabilmesine olanak sağlıyor. Kiralama süresi sonunda ise tüketicilere esnek seçenekler sunuluyor. Kiralanan cihaz, aynı marka ve modelin yenilenmiş bir versiyonu olarak satın alınabiliyor ya da farklı seçenekler değerlendirilebiliyor.