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MEDİA MARKT TELEFON KİRALAMA FİYATLARI: Media Markt Kiralık Telefon Nasıl Alınır?

MediaMarkt, teknolojiyi yakından takip eden tüketicilere yönelik sunduğu yeni bir hizmetle gündeme geldi: akıllı telefon kiralama. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin ve Kayseri'de bulunan mağazalarında başlattığı bu yenilik, milyonlarca vatandaşın dikkatini çekmiş durumda.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 10:53 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 10:57
MEDİA MARKT TELEFON KİRALAMA FİYATLARI: Media Markt Kiralık Telefon Nasıl Alınır?

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Tüketiciler, yüksek maliyetli son teknoloji akıllı telefonları kiralama seçeneğiyle daha ulaşılabilir hale getiriyor. 24 aya kadar vade ile sunulan bu hizmet, teknoloji tutkunlarının yeni cihazlara sahip olma yolunu kolaylaştırıyor. Peki, MediaMarkt cihaz kiralama hizmeti nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar.

MediaMarkt Akıllı Telefon Kiralama Hizmeti Nedir?

MediaMarkt'ın sunduğu akıllı telefon kiralama hizmeti, tüketicilere yeni nesil akıllı telefonları uzun vadeli kiralama imkanı tanıyor. Bu hizmet, cihaz satın almak yerine kiralama opsiyonunu değerlendirerek, tüketicilerin 24 aya kadar vade ile cihazları kullanabilmesine olanak sağlıyor. Kiralama süresi sonunda ise tüketicilere esnek seçenekler sunuluyor. Kiralanan cihaz, aynı marka ve modelin yenilenmiş bir versiyonu olarak satın alınabiliyor ya da farklı seçenekler değerlendirilebiliyor.

MediaMarkt Cihaz Kiralama Nasıl Yapılır?

MediaMarkt'ın akıllı telefon kiralama süreci oldukça basit ve kullanıcı dostu bir yapıya sahip. İlk adım olarak, tüketiciler MediaMarkt'ın belirli mağazalarına giderek veya online platformları aracılığıyla kiralama talebinde bulunabiliyorlar. Talep sonrasında, kiralanmak istenen cihaz ve vade süresi seçiliyor. 24 aya kadar vade seçenekleri sunan bu hizmet, kullanıcıların bütçelerine uygun bir ödeme planı oluşturmalarına olanak tanıyor.

Kiralama süresi sona erdiğinde, müşterilere birkaç seçenek sunuluyor. Cihazı satın alma veya yenilenmiş cihaz ile değiştirme seçeneği bunlardan sadece biri. Kiralama süresi sonunda, cihazı sözleşme şartlarına uygun olarak teslim eden müşterilere ek avantajlar da sunuluyor. Bu avantajlardan biri de taksit tutarının 3 katına kadar nakit teslimat bonusu.

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