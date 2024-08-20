SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

11 gün sonra geçerli olacak: Bu telefonlarda artık WhatsApp açılmayacak

1 Eylül itibarıyla WhatsApp’ı desteklemeyecek telefonlar hangileri? Bu güncelleme ile birçok modelde WhatsApp çalışmayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 11:03 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 11:07
11 gün sonra geçerli olacak: Bu telefonlarda artık WhatsApp açılmayacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Günümüzde akıllı telefon kullanımı, neredeyse evrensel bir standart haline gelmiştir ve bu telefonlarda en yaygın kullanılan uygulamalardan biri de WhatsApp'tır. Ancak, teknoloji sürekli gelişiyor ve bu gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan cihazlar, belirli bir süre sonra eskiyebiliyor. WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için uygulamasını sürekli olarak güncelliyor. Ne yazık ki, bu güncellemeler bazı eski telefon modellerini artık desteklemeyecek. 1 Eylül tarihi itibarıyla, bir dizi telefon modeli WhatsApp uygulamasını çalıştıramayacak.

Hangi Telefonlar WhatsApp Kullanamayacak?

WhatsApp, yapılan son güncellemenin ardından bazı eski telefon modellerini desteklemeyi bırakacak. Bu durum, kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı anlamına geliyor. Güncellemeyle birlikte Samsung, Huawei, LG, Lenovo ve Sony gibi markalara ait bazı telefon modelleri bu değişiklikten etkilenecek.

İşte 1 Eylül itibarıyla WhatsApp'ı artık açamayacak olan telefonlar:

Samsung Modelleri:

  • Samsung Galaxy Core
  • Samsung Galaxy Trend Lite
  • Samsung Galaxy Ace 2
  • Samsung Galaxy S3 mini
  • Samsung Galaxy Trend II
  • Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Modelleri:

  • Huawei Ascend Mate
  • Huawei Ascend G740
  • Huawei Ascend D2

LG Modelleri:

  • LG Optimus L3 II Dual
  • LG Optimus L5 II
  • LG Optimus F5
  • LG Optimus L3 II
  • LG Optimus L7II
  • LG Optimus L5 Dual
  • LG Optimus L7 Dual
  • LG Optimus F3
  • LG Optimus F3Q
  • LG Optimus L2 II
  • LG Optimus L4 II
  • LG Optimus F6
  • LG Enact
  • LG Lucid 2
  • LG Optimus F7

Diğer Modeller:

  • Lenovo A820
  • Sony Xperia M

WhatsApp, kullanıcılarına en iyi hizmeti sunmak için düzenli olarak güvenlik ve performans iyileştirmeleri yapıyor. Ancak, her güncelleme ile birlikte, daha eski cihazlar bu yeni özelliklere uyum sağlamakta zorlanabiliyor. Eski telefonlar, güncellenmiş uygulamaların ihtiyaç duyduğu donanım gereksinimlerini karşılayamayabiliyor. Bu nedenle, WhatsApp belirli bir yaştan büyük cihazları desteklemeyi bırakma kararı alıyor.

Bu karar, sadece kullanıcı deneyimini iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenlik açıklarını da minimuma indiriyor. Eski cihazlar, yeni güvenlik protokollerine uyum sağlamakta zorlanabilir ve bu da kullanıcılar için bir risk oluşturabilir. Bu nedenle, WhatsApp gibi büyük teknoloji firmaları, güvenliği ve performansı ön planda tutarak eski cihazları desteklemeyi bırakabiliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten Irak Hakurk’ta nokta operasyon! Terör örgütü PKK/KCK üyesi Sema Cuya Çevlik kod adlı Zilan Azak etkisiz hale getirildi
Özgür Özel’in bacak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı
Son dakika: Dilan Polat’a gece yarısı ziyareti! Avukatından tahliye sonrası ilk açıklama geldi: Psikolojik sorunları var
Son dakika: Reha Muhtar’dan kötü haber! Yalısının merdivenlerinden düşen ünlü spiker entübe edildi | Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl?
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
Piyasaların gözü Merkez’de! Faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Joe Biden’a TV darbesi! Gözyaşları içinde kaldığı yayını kestiler: Lanet olsun çok yaşlıyım
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
Zaha hakkında şoke eden iddia! İşte transfer olmama nedeni
Aşkından kendini yollara vurmuştu! E-5’in yürüyen adamı Selami Salman’dan acı haber
CANLI TAKİP | Blinken ateşkes dedi Hamas’tan cevap geldi: ABD İsrail için zaman kazanıyor
Çankırı’daki orman yangını kontrol altında
HAVA DURUMU | Meteoroloji açıkladı! O güne dikkat çok sıcak olacak! Bugün hava nasıl?
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! 5 yıldıza veda
Fahiş okul servis ücretleri için velilerden yeni çözüm! Veliler dikkat! Paranızı geri alabilirsiniz
SON DAKİKA