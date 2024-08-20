11 gün sonra geçerli olacak: Bu telefonlarda artık WhatsApp açılmayacak

Günümüzde akıllı telefon kullanımı, neredeyse evrensel bir standart haline gelmiştir ve bu telefonlarda en yaygın kullanılan uygulamalardan biri de WhatsApp'tır. Ancak, teknoloji sürekli gelişiyor ve bu gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan cihazlar, belirli bir süre sonra eskiyebiliyor. WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için uygulamasını sürekli olarak güncelliyor. Ne yazık ki, bu güncellemeler bazı eski telefon modellerini artık desteklemeyecek. 1 Eylül tarihi itibarıyla, bir dizi telefon modeli WhatsApp uygulamasını çalıştıramayacak.