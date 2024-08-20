11 gün sonra geçerli olacak: Bu telefonlarda artık WhatsApp açılmayacak

Günümüzde akıllı telefon kullanımı, neredeyse evrensel bir standart haline gelmiştir ve bu telefonlarda en yaygın kullanılan uygulamalardan biri de WhatsApp'tır. Ancak, teknoloji sürekli gelişiyor ve bu gelişmelere ayak uydurmak zorunda olan cihazlar, belirli bir süre sonra eskiyebiliyor. WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunabilmek için uygulamasını sürekli olarak güncelliyor. Ne yazık ki, bu güncellemeler bazı eski telefon modellerini artık desteklemeyecek. 1 Eylül tarihi itibarıyla, bir dizi telefon modeli WhatsApp uygulamasını çalıştıramayacak.
Hangi Telefonlar WhatsApp Kullanamayacak?
WhatsApp, yapılan son güncellemenin ardından bazı eski telefon modellerini desteklemeyi bırakacak. Bu durum, kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağı anlamına geliyor. Güncellemeyle birlikte Samsung, Huawei, LG, Lenovo ve Sony gibi markalara ait bazı telefon modelleri bu değişiklikten etkilenecek.
İşte 1 Eylül itibarıyla WhatsApp'ı artık açamayacak olan telefonlar:
Samsung Modelleri:
- Samsung Galaxy Core
- Samsung Galaxy Trend Lite
- Samsung Galaxy Ace 2
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy Trend II
- Samsung Galaxy Xcover 2