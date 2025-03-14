Masaüstü ve konsol oyunlarına ilgi arttı!

Bilgisayar ve konsol oyunlarına ilgi mobil cihazlarda seçeneklerin artmasına rağmen devam etti. Uzun süredir oyun dünyasının içinde yer alanların yatırımı giderek artıyor.



Oyunfor'dan gelen bilgilere göre, Şubat ayı özellikle PC ve konsol oyunu satışları açısından olumlu geçti. Şubat 2025'te oyun satışları, Ocak 2025'e göre yüzde 3, 2024 Şubat'a göre ise yüzde 17 arttı. Bu artışın temel nedenleri 30 yaş üzerindeki oyuncuların oyunlara daha çok yatırım yapması ve PC ve konsol oyunlarına olan talebin yükselmesi. Türk Telekom Gameon platformu ve Play Store oyunlara ulaşmada pek çok oyun severin işini kolaylaştırıyor.



Türk Telekom sunduğu oyun donanımlarıyla da oyun severlere hizmet ediyor. Ekran karşısında oyun keyfine uzun zaman ayırmak isteyenler için bilgisayar ve konsol oyunları büyük keyfi sunuyor. 3 büyük şehirde oyun alışverişlerinde Şubat ayında en çok alışveriş İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'u; Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. Şubat ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 30 yaş üstündeki oyuncular tarafından yapıldı.

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