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Çalışmalar farklı boyut kazandı: İnsansı robotlar için yeni bir çağ başlıyor

İnsana sadece fiziksel özellikleriyle değil, ahlak değerleriyle de benzerlikler gösteren robotlar dönemi başlıyor. Google, Microsoft, Tesla, Open AI insansı robot yetenekleri açısından karşılaştırıldığında Google Avrupa Birliği beklentilerini karşılamayı hedefliyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
Çalışmalar farklı boyut kazandı: İnsansı robotlar için yeni bir çağ başlıyor

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Yapay zeka ve robot geliştirmek çocuk büyütmeye giderek daha çok benzemeye başladı. Özellikle insanların beklentileri akıllı olduğu kadar ahlaklı zeka ve robot yaratmaktan yana. Google'ın geliştirdiği Gemini Robotics AI Model, robotik ve yapay zeka alanında önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu model, insansı robotlar (humanoid) ve diğer robotların fiziksel dünyada daha akıllı ve etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, robotların etik kararlar alabilmesi için bir "ahlaki pusula" (moral compass) geliştirilmesi üzerinde de çalışılıyor. Bu proje, robotların sadece teknik yeteneklerini değil, aynı zamanda insanlarla etkileşimde bulunurken etik ve sosyal normlara uygun davranmalarını da amaçlıyor.

AHLAK PUSULASINA SAHİP
Gemini, robotların fiziksel ortamlarda daha iyi performans göstermesini sağlamak için geliştirildi. Bu, nesneleri tanıma, manipüle etme ve karmaşık görevleri yerine getirme yeteneklerini içeriyor. Model, derin öğrenme ve simülasyon tabanlı eğitim yöntemlerini kullanarak robotların gerçek dünya koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırıyor. Google, robotların etik kararlar alabilmesi için bir sistem üzerinde çalışıyor.

Bu, robotların insanlarla etkileşimde bulunurken doğru ve yanlışı ayırt edebilmesini sağlamayı amaçlıyor. Örneğin, bir robotun acil bir durumda nasıl davranacağı veya insanların güvenliğini nasıl önceliklendireceği gibi senaryolar üzerinde çalışılıyor. Gemini, özellikle insansı robotların karmaşık görevleri yerine getirmesini kolaylaştırmak için tasarlandı. Bu, yürüme, nesneleri kavrama ve çevreyle etkileşim gibi yetenekleri içeriyor. Google'ın Gemini projesi, diğer araştırmalardan birkaç önemli noktada ayrılıyor: Google, robotların sadece fiziksel yeteneklerini değil, aynı zamanda etik kararlar alabilmesini de önemsiyor. Bu, robotların insanlarla daha uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.

ETKİLEŞİMİ KOLAY
Gemini, simülasyon tabanlı eğitim yöntemlerini gerçek dünya verileriyle birleştirerek robotların daha hızlı öğrenmesini hedefliyor. Proje, özellikle insansı robotların yeteneklerini artırmayı hedefliyor, bu da insan-robot etkileşimini daha doğal hale getirebiliyor. Google'ın Gemini Robotics AI Model'i, robotik ve yapay zeka alanında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Fiziksel dünyada daha akıllı ve etik kararlar alabilen robotlar geliştirme hedefi, bu alandaki diğer çalışmalarla benzerlik gösterse de, Google'ın etik pusula ve insansı robotlara odaklanması onu farklı kılıyor. Bu tür çalışmalar, gelecekte robotların günlük hayatımızda daha fazla yer almasını sağlayabilir ve insan-robot etkileşimini daha güvenli ve etkili hale getirebilir.

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