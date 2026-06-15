Google Earth'e uçuş simülatörü geldi: Dünyayı kokpitten keşfetmek artık mümkün
Google, popüler platformu Earth için devrim niteliğinde bir güncelleme yayınladı. Yıllardır sadece masaüstü sürümünde yer alan ücretsiz uçuş simülatörü, ilk kez doğrudan internet tarayıcıları üzerinden herkesin erişimine açıldı. İşte dünyayı pilot gözüyle keşfetmenizi sağlayacak yeni özelliğin detayları, giriş ekranı ve merak edilen kontrol mekanizmaları.
Hızlı Özet Göster
- Google Earth, kullanıcıların dünyayı pilot perspektifinden keşfedebileceği yeni uçuş simülatörünü tarayıcı üzerinden kullanıma sundu.
- Yeni özellik, Google Earth'ün profesyonel masaüstü sürümünde sunduğu uçuş simülatörünü ilk kez internet tarayıcısı üzerinden erişilebilir hale getirdi.
- Kullanıcılar, şehirlerin üç boyutlu modelleri ve uydu görüntüleri eşliğinde sanal uçuş gerçekleştirebiliyor.
- Uçuş simülatörü, günlük kullanıcıların eğlenerek keşif yapmasına yönelik olarak tasarlandı ve uçak kontrolü klavye üzerinden gerçekleştiriliyor.
- Yeni özelliği kullanmak için Google Earth web sitesine giriş yaparak 'Flight Simulator' seçeneğini seçmek gerekiyor.
Google Earth, kullanıcıların dünyayı pilot perspektifinden keşfedebileceği yeni uçuş simülatörünü kullanıma sundu. Tarayıcı üzerinden erişilebilen araç, herhangi bir ek yazılım gerektirmeden sanal uçuş deneyimi yaşama imkanı sunuyor.
Google, 12 Haziran'da kullanıma açtığı yeni özellikle Google Earth deneyimini farklı bir boyuta taşıdı. Şirketin uzun süredir profesyonel masaüstü sürümünde sunduğu uçuş simülatörü, ilk kez doğrudan internet tarayıcısı üzerinden erişilebilir hale geldi.
Yeni araç sayesinde kullanıcılar, dünyanın farklı noktaları üzerinde sanal uçuş gerçekleştirebiliyor. Şehirlerin üç boyutlu modelleri, uydu görüntüleri ve detaylı harita verileri eşliğinde yapılan uçuşlar, Google Earth'ün keşif odaklı yapısını daha etkileşimli hale getiriyor.
TARAYICI ÜZERİNDEN UÇUŞ DENEYİMİ
Google'ın yeni simülatörü profesyonel pilot eğitimlerinden çok, günlük kullanıcıların eğlenerek keşif yapmasına yönelik tasarlandı. Kullanıcılar, dünyanın herhangi bir bölgesine giderek gökyüzünden manzara izleyebiliyor ve farklı coğrafyaları pilot bakış açısıyla deneyimleyebiliyor.
Simülatörde uçak kontrolü tamamen klavye üzerinden gerçekleştiriliyor. Hız artırma, yavaşlatma, yön değiştirme ve dönüş manevraları için çeşitli kısayollar bulunuyor.
UÇUŞ SİMÜLATÖRÜNE NASIL ERİŞİLİR?
Yeni özelliği kullanmak isteyenlerin Google Earth'ün internet sitesine giriş yapması gerekiyor.
İzlenecek adımlar şöyle:
- Google Earth web sitesini açın.
- "Explore Earth" seçeneğine tıklayın.
- Araçlar (Tools) menüsünü açın.
- "Flight Simulator" seçeneğini seçin.
Google ayrıca kontrol mekanikleri ve klavye kısayollarına ilişkin detaylı bilgileri geliştirici sayfasında paylaşıyor.
UÇURMASI GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL
İlk bakışta basit görünse de simülatörün kontrol mekaniklerine alışmak zaman alabiliyor. Özellikle dönüşler ve irtifa kontrolü konusunda deneyimsiz kullanıcılar sık sık sanal kazalar yaşayabiliyor.
Ancak Google, bu noktada kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyecek herhangi bir ceza sistemi kullanmıyor. Uçak düştüğünde veya kontrol kaybedildiğinde simülasyon yalnızca duruyor ve kullanıcı istediği noktadan yeniden başlayabiliyor.
KEŞİF MERAKLILARI İÇİN YENİ BİR ARAÇ
Google Earth'ün yeni uçuş simülatörü, dünyanın farklı bölgelerini alışılmış harita görünümünün ötesinde keşfetmek isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Özellikle havacılığa ilgi duyanlar ve sanal uçuş deneyimini merak edenler için ücretsiz olarak erişilebilen araç, kısa sürede platformun en ilgi çekici yeniliklerinden biri olmaya aday görünüyor.