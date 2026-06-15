Google Earth'e uçuş simülatörü geldi: Dünyayı kokpitten keşfetmek artık mümkün

Kullanıcılar, şehirleri ve doğal alanları kuş bakışı görüntüleme fırsatı buluyor.

UÇURMASI GÖRÜNDÜĞÜ KADAR KOLAY DEĞİL

İlk bakışta basit görünse de simülatörün kontrol mekaniklerine alışmak zaman alabiliyor. Özellikle dönüşler ve irtifa kontrolü konusunda deneyimsiz kullanıcılar sık sık sanal kazalar yaşayabiliyor.

Ancak Google, bu noktada kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyecek herhangi bir ceza sistemi kullanmıyor. Uçak düştüğünde veya kontrol kaybedildiğinde simülasyon yalnızca duruyor ve kullanıcı istediği noktadan yeniden başlayabiliyor.

KEŞİF MERAKLILARI İÇİN YENİ BİR ARAÇ

Google Earth'ün yeni uçuş simülatörü, dünyanın farklı bölgelerini alışılmış harita görünümünün ötesinde keşfetmek isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif sunuyor. Özellikle havacılığa ilgi duyanlar ve sanal uçuş deneyimini merak edenler için ücretsiz olarak erişilebilen araç, kısa sürede platformun en ilgi çekici yeniliklerinden biri olmaya aday görünüyor.

Ezgi Polat Takvim.com.tr Teknoloji