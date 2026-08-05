Türk Telekom iştiraki Sebit'in 38 yılı aşkın Ar-Ge birikimiyle geliştirdiği yapay zekâ destekli eğitim çözümleri Vitamin LGS ve Raunt, 2026 sınav sonuçlarında dikkat çeken başarılara imza attı. 2026 LGS'ye Vitamin LGS'yle hazırlanan 53 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde ederken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Raunt'la hazırlanan öğrencilerden 67'si ilk 100'de yer aldı. Öğrencileri yalnızca sınava değil, tercih dönemine de hazırlayan Vitamin LGS ve Raunt; uzman rehberlik hizmetleriyle eğitim yolculuğunun her aşamasında öğrencilerin yanında yer almayı sürdürüyor.

Yapay zeka destekli eğitimle LGS'de 53 Türkiye birincisi çıktı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.) ÜNİVERSİTE REHBERİ Bu başarı, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğrenmenin dünya genelinde eğitimde yarattığı dönüşümün Türkiye'deki somut bir yansıması olarak da öne çıkıyor. Türk Telekom iştiraki ve eğitim teknolojilerinde 38 yılı aşkın deneyime sahip Sebit'in geliştirdiği yapay zekâ destekli eğitim çözümleri, öğrencilerin farklı sınav süreçlerinde başarılarını desteklemeye devam ediyor. Vitamin LGS'yle sınava hazırlanan öğrenciler 2026 LGS sonuçlarında önemli başarılar elde ederken, Raunt da YKS hazırlık sürecinde öğrencilerin üniversite yolculuğuna rehberlik etti.