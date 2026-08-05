LGS ve YKS'de yapay zeka desteğiyle önemli başarı! 53 Türkiye birincisi çıktı
Türk Telekom’un eğitim çözümleri Vitamin LGS ve Raunt’tan 2026 sınav sonuçlarında öğrencilerin güçlü performans sergilemesine büyük katkı sağladı. Çözümleri kullanan 53 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
Türk Telekom iştiraki Sebit'in 38 yılı aşkın Ar-Ge birikimiyle geliştirdiği yapay zekâ destekli eğitim çözümleri Vitamin LGS ve Raunt, 2026 sınav sonuçlarında dikkat çeken başarılara imza attı.
2026 LGS'ye Vitamin LGS'yle hazırlanan 53 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birinciliğini elde ederken, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Raunt'la hazırlanan öğrencilerden 67'si ilk 100'de yer aldı.
Öğrencileri yalnızca sınava değil, tercih dönemine de hazırlayan Vitamin LGS ve Raunt; uzman rehberlik hizmetleriyle eğitim yolculuğunun her aşamasında öğrencilerin yanında yer almayı sürdürüyor.
ÜNİVERSİTE REHBERİ
Bu başarı, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş öğrenmenin dünya genelinde eğitimde yarattığı dönüşümün Türkiye'deki somut bir yansıması olarak da öne çıkıyor. Türk Telekom iştiraki ve eğitim teknolojilerinde 38 yılı aşkın deneyime sahip Sebit'in geliştirdiği yapay zekâ destekli eğitim çözümleri, öğrencilerin farklı sınav süreçlerinde başarılarını desteklemeye devam ediyor.
Vitamin LGS'yle sınava hazırlanan öğrenciler 2026 LGS sonuçlarında önemli başarılar elde ederken, Raunt da YKS hazırlık sürecinde öğrencilerin üniversite yolculuğuna rehberlik etti.
BİNDEN FAZLA VİDEO
Vitamin LGS'nin binlerce beceri temelli yeni nesil soru ve zengin içeriklerinin yanı sıra Raunt; bin saati aşkın ders anlatım videosu, tamamı çözümlü 400 binden fazla sorusu, YKS ile benzer nitelikte deneme sınavları, güçlü test yayınları ve çıkmış sorularla öğrencilerin farklı kaynak arayışına ihtiyaç duymadan sınava hazırlanmalarını sağladı. Her iki çözüm de kişiselleştirilmiş çalışma programları ile öğrencilerin yanında oluyor.
KESİNTİSİZ REHBERLİK DESTEĞİ
Vitamin LGS ve Raunt; öğrencileri yalnızca sınava değil, tercih dönemine de hazırlıyor. Vitamin LGS, online bire bir rehberlik hizmetiyle öğrencilerin doğru lise seçimi ve gelecek planlamasına uzman desteği sunarken, Raunt ise 'Bire Bir Rehberlik' uygulamasıyla alanında uzman eğitimcileri, psikolog ve psikolojik danışmanları öğrencilerle buluşturuyor.