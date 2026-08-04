Netflix çöktü mü? 4 Ağustos Netflix bağlantı sorunu ve sunucu hatası

4 Ağustos akşamı Netflix kullanıcıları bağlantı sorunları bildirmeye başladı. Downdetector verilerine göre Saat 22.40 itibarıyla Yalnızca 20 dakika içinde 243 kullanıcı Netflix'te problem yaşadığını rapor etti. SUNUCU BAĞLANTISI ŞİKAYETLERİ ARTIYOR Kullanıcıların bildirdiği sorunların dağılımı şöyle: Şikayetlerin dağılımı Sunucu bağlantısı: Yüzde 49 Uygulama: Yüzde 29 Video yayını: Yüzde 17 Şikayetlerin büyük bölümü Netflix sunucularına bağlanamama üzerinde yoğunlaştı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın açılmadığını veya içeriklerin oynatılamadığını belirtti.

NETFLİX'TEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ Netflix tarafından yaşanan sorunlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kesintinin nedeni ve ne zaman tamamen giderileceği henüz bilinmiyor. Sosyal medyada da erişim problemi yaşadığını söyleyen kullanıcıların paylaşımları arttı.