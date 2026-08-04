CANLI YAYIN
Geri

Netflix çöktü mü? 4 Ağustos Netflix bağlantı sorunu ve sunucu hatası

4 Ağustos akşamı Netflix kullanıcıları beklenmedik bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Gelen şikayetlerin büyük bir kısmı sunucu bağlantısı ve uygulamanın açılmaması etrafında yoğunlaşırken, platform cephesinden sessizlik sürüyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Netflix çöktü mü? 4 Ağustos Netflix bağlantı sorunu ve sunucu hatası
4 Ağustos akşamı
Netflix kullanıcıları bağlantı sorunları bildirmeye başladı.
Downdetector verilerine göre
Saat 22.40 itibarıyla
Yalnızca 20 dakika içinde
243 kullanıcı
Netflix'te problem yaşadığını rapor etti.

SUNUCU BAĞLANTISI ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

Kullanıcıların bildirdiği sorunların dağılımı şöyle:

Şikayetlerin dağılımı
Sunucu bağlantısı: Yüzde 49
Uygulama: Yüzde 29
Video yayını: Yüzde 17

Şikayetlerin büyük bölümü Netflix sunucularına bağlanamama üzerinde yoğunlaştı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın açılmadığını veya içeriklerin oynatılamadığını belirtti.

Netflix çöktü mü? 4 Ağustos Netflix bağlantı sorunu ve sunucu hatası-2

NETFLİX'TEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Netflix tarafından yaşanan sorunlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kesintinin nedeni ve ne zaman tamamen giderileceği henüz bilinmiyor.

Sosyal medyada da erişim problemi yaşadığını söyleyen kullanıcıların paylaşımları arttı.

Netflix çöktü mü? 4 Ağustos Netflix bağlantı sorunu ve sunucu hatası-3

SORUN HERKESİ ETKİLEMEMİŞ OLABİLİR

Netflix'in tamamen çöktüğünü söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Bazı kullanıcılar platforma normal şekilde erişmeye devam ediyor.

Bu durum, sorunun belirli bölgelerde, internet sağlayıcılarında veya bazı cihazlarda yaşanan geçici bir kesintiden kaynaklanabileceğini gösteriyor.

Discord çöktü mü? 4 Ağustos sesli kanal ve mesajlaşma sorununda son durum
SONRAKİ HABER

Discord çöktü mü?
Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Teknoloji

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler