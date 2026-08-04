Netflix çöktü mü? 4 Ağustos Netflix bağlantı sorunu ve sunucu hatası
4 Ağustos akşamı Netflix kullanıcıları beklenmedik bir erişim sorunuyla karşı karşıya kaldı. Gelen şikayetlerin büyük bir kısmı sunucu bağlantısı ve uygulamanın açılmaması etrafında yoğunlaşırken, platform cephesinden sessizlik sürüyor.
SUNUCU BAĞLANTISI ŞİKAYETLERİ ARTIYOR
Kullanıcıların bildirdiği sorunların dağılımı şöyle:
Şikayetlerin büyük bölümü Netflix sunucularına bağlanamama üzerinde yoğunlaştı. Bazı kullanıcılar ise uygulamanın açılmadığını veya içeriklerin oynatılamadığını belirtti.
NETFLİX'TEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Netflix tarafından yaşanan sorunlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle kesintinin nedeni ve ne zaman tamamen giderileceği henüz bilinmiyor.
Sosyal medyada da erişim problemi yaşadığını söyleyen kullanıcıların paylaşımları arttı.
SORUN HERKESİ ETKİLEMEMİŞ OLABİLİR
Netflix'in tamamen çöktüğünü söylemek için henüz yeterli veri bulunmuyor. Bazı kullanıcılar platforma normal şekilde erişmeye devam ediyor.
Bu durum, sorunun belirli bölgelerde, internet sağlayıcılarında veya bazı cihazlarda yaşanan geçici bir kesintiden kaynaklanabileceğini gösteriyor.