Festival kapsamında teknoloji yarışmaları, hava ve deniz gösterileri, donanma gemisi ziyaretleri ile interaktif deneyim alanları ziyaretçileri bekliyor. Dört gün sürecek etkinlikte hem genç girişimciler hem de teknoloji meraklıları denizcilik alanındaki yenilikleri yakından inceleme fırsatı bulacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak. Dört gün boyunca devam edecek organizasyonda teknoloji yarışmaları, savunma sanayisine yönelik tanıtımlar ve gösteriler düzenlenecek. Festival, denizcilik alanında geliştirilen yerli ve milli teknolojilerin tanıtılmasının yanı sıra gençlerin projelerini sergileyebileceği önemli bir platform olacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026, 20-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. (Görsel: AA)

FESTİVALİN ADRESİ GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI

2026 yılında TEKNOFEST Mavi Vatan'ın ev sahibi Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi Komutanlığı olacak. Türkiye'nin denizcilik ve savunma sanayisinde önemli merkezlerinden biri olan tersane, festival boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. Organizasyon, geçen yıl İstanbul'da gerçekleştirilen ilk etkinliğin ardından bu yıl farklı bir şehirde düzenlenmiş olacak.

TEKNOLOJİ YARIŞMALARI GENÇLERİ BEKLİYOR

Festival programında denizcilik teknolojilerine odaklanan birçok yarışma yer alıyor. Katılımcılar, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması gibi farklı kategorilerde geliştirdikleri projeleri sergileyerek kıyasıya mücadele edecek. Yarışmalar, genç mühendislerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Genç mühendisler projelerini teknoloji yarışmalarında sergileyecek. (Görsel: AA)

TÜRK DONANMASI'NIN ÖNEMLİ GEMİLERİ ZİYARET EDİLEBİLECEK

TEKNOFEST Mavi Vatan boyunca ziyaretçiler, Türk Donanması envanterinde bulunan çeşitli askeri gemileri yakından görme fırsatı yakalayacak. Festival alanında gerçekleştirilecek gemi ziyaretleri sayesinde katılımcılar deniz kuvvetlerinin kullandığı platformları yerinde inceleyebilecek.

HAVA VE DENİZ GÖSTERİLERİ FESTİVALİN ÖNE ÇIKAN ETKİNLİKLERİ ARASINDA

Festival süresince hava ve deniz unsurlarının katılımıyla çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra oluşturulacak sanal deneyim alanlarında ziyaretçiler denizcilik tarihini konu alan interaktif uygulamalar ve oyunlarla farklı bir deneyim yaşayabilecek.

Festival, denizcilik ekosistemine ilgi duyan binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak. (Görsel: AA)

SAT VE SAS KOMANDOLARINDAN ÖZEL GÖSTERİLER

Etkinlik programında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden SAT ve SAS komandolarının gerçekleştireceği özel gösteriler de yer alacak. Festival boyunca düzenlenecek bu gösteriler, ziyaretçilere deniz harekat kabiliyetlerini yakından izleme imkanı sunacak.