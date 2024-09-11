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Kurumlara dizüstü deneyimi: Acer TravelMate P6 14 AI tanıtıldı

Acer, işletmeler ve kurumlar için performans, mobilite ve yapay zeka özellikleri sunan ve 1 kilodan hafif Copilot+ PC’lerle pazara liderlik eden yeni TravelMate P6 14 AI’ı tanıttı. Yeni cihaz Intel Core Ultra işlemcilerle güçlendirilerek geliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
Kurumlara dizüstü deneyimi: Acer TravelMate P6 14 AI tanıtıldı

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Dizüstü bilgisayarlar, kurumlarda yapay zeka uygulamalarının kullanılmasında önemli araç haline geliyor. Sadece akıllı telefonlar değil, dizüstü bilgisayarlar da önemli bir verimlilik aracı haline geliyor.

En yeni TravelMate, 400 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB renk gamına sahip IPS teknolojili 14 inç WQXGA+ (2880x1800) 16:10 ekrana veya WUXGA (1920x1200) panele sahip olarak geliyor. İnce çerçeveler ve yüzde 82'lik yüksek ekran-gövde oranı, daha sürükleyici görüntüleme deneyimi için ekran alanını en üst düzeye çıkarıyor.

Yeni Intel Core Ultra işlemciler, 48 TOPS NPU'ya kadar AI performansı, 32 GB'a kadar LPDDR5X paket bellek ve 65 Wh pil ile kesintisiz çoklu görev ve daha fazla üretkenlik sağlarken, yeni nesil Intel Arc grafikler en son AI yaratıcılık uygulamalarını destekliyor. Sessiz klavye, 1.55 mm hareket mesafesiyle sessiz ve rahat yazmayı destekliyor ve kullanışlı bir mikrofon susturma tuşuyla birlikte geliyor.

YAPAY ZEKA ARAÇLARI
NPU kullanımda olduğunda, TravelMate P6 14 AI'ın dokunmatik yüzeyindeki AI logosu yanarak etkinliği gösteriyor. Acer'ın TravelMate Sense uygulaması içindeki Acer Experience Zone, iş birliği ve yaratıcılık için güçlü yapay zeka özellikleri barındırıyor.

Acer Assist, teknik sorguları desteklemek, belgeleri ve veri kümelerini özetlemek ve verileri cihazdan ayırmadan basit istemlerle sorun gidermek için büyük dil modellerinden ve yerel dosyalardan yararlanan bir cihaz içi yapay zeka sanal asistanı olarak hizmet veriyor. Acer LiveArt 2.0, fotoğrafların arka planını kolayca kaldırma ve 2D görüntüler üzerinde derinlik haritaları oluşturma yeteneğine sahip.

Buna ek olarak, GIMP ve Intel'in Stable Diffusion eklentisi sadece birkaç tıklama ve metin girişi ile illüstrasyon ve fotoğraf oluşturmayı destekliyor. Acer QuickPanel kamera etkinleştirildiğinde otomatik olarak başlatılıyor; böylece kamera ve mikrofon ayarları hızla yapılabiliyor. PurifiedView 2.0, NPU aracılığıyla güç tüketimini optimize ederken, daha akıcı video konferans ve canlı görüntü akışı sağlıyor. Portre İyileştirme, Gentle Lighting ve Super Sharp gibi yapay zeka destekli özellikler, kullanıcıların görüntülü görüşmelerde en iyi şekilde görünmelerine yardımcı olmak için doğal bir görünüm sağlarken, görünümü zarifçe yumuşatıyor; aydınlatmayı, renk kontrastını ve çözünürlüğü iyileştiriyor.

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