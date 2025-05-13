KOBİ’lerin ikiz dönüşümü hızlanacak

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı hibe destekleriyle sektörün ikiz dönüşümünü hızlandırmaya devam ediyor.

İHKİB'in Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri (ADİM) Programı kapsamında AB'den 1 milyon euroluk hibe desteğiyle başlattığı İmalat Sanayinde Dijitalleşme ve İnovasyon Hizmet Ağı (MİDAS) Projesi, KOBİ ölçeğindeki firmaları ikiz dönüşümü tamamlamaya bir adım daha yaklaştıracak.

İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Hilal Suerdem, "Alanlarında uzman 10 konsorsiyum ortağı ile başlattığımız Midas Projesi ile dijital teknoloji ve dijital altyapılarda dışa bağımlılığı azaltarak stratejik özerklik sağlamak için bir kez daha ikiz dönüşüme odaklandık. KOBİ ölçeğindeki üreticilerimize ikiz dönüşüm için gereken altyapıyı sağlayacağız. KOBİ'lerin dijital adaptasyon kapasitesini güçlendirirken kamu kurumlarımıza da dijital dönüşüm konusunda destek sunacağız" dedi.