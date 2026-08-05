KOBİ'lere teknoloji kalkanı hazır

Türkiye'de 250'den az çalışanı olan ve yıllık cirosu 1 milyar TL'yi aşmayan işletmeler yasal olarak KOBİ sayılıyor ve bu işletmeler ülke ekonomisinin omurgasını oluşturuyor. Ancak dijitalleşme artık bu işletmeler için bir tercih değil, rekabette kalma koşulu haline geldi. Bugün bir KOBİ sahibinin, muhasebesinden finansmanına, çalışan eğitiminden siber güvenliğine kadar dört temel ihtiyacını büyük şirket bütçesine ihtiyaç duymadan yerli ve küresel teknoloji girişimlerinin çözümleriyle karşılaması artık mümkün. Türkiye'nin startup ekosistemi bu tabloyu destekler nitelikte büyüyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Dealroom'un hazırladığı bir rapora göre, ülkenin startup ekosistemi değeri 40 milyar euroyu aşmış durumda ve bu değer 2019- 2024 arasında dokuz kat büyüyerek Suudi Arabistan (6.9 kat) ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (3.3 kat) önüne geçti. 2025 yılında Türk startup'ları 360 işlemle istikrarlı bir yatırım temposu yakaladı; 2026 için ise yapay zekâ, finansal teknolojiler ve siber güvenlik öne çıkan alanlar arasında gösteriliyor.

MUHASEBE HİZMETLERİ BULUTTA



KOBİ'lerin gündelik en büyük yükü olan fatura kesme, cari takip ve banka mutabakatı artık masaüstü programlarından bulut tabanlı SaaS çözümlerine taşınmış durumda. Piyasada öne çıkan isimler arasında 2012'de kurulan ve Türkiye'ye özgü iş süreçlerine odaklanan Paraşüt bulunuyor; platform e-fatura/e-arşiv süreçlerini Gelir İdaresi Başkanlığı entegrasyonuyla otomatikleştiriyor, banka hesap hareketlerini otomatik v eşleştiriyor ve mali müşavire özel erişim tanımlayarak muhasebeciyle ortak çalışmayı kolaylaştırıyor. E-ticaretle uğraşan veya birden fazla satış kanalı yöneten işletmeler için ise çift taraflı stok entegrasyonu sunan Bizim Hesap tercih ediliyor; sesli komutla fatura kesme gibi yenilikçi özellikleriyle Logo İşbaşı da mali müşavirlerle güçlü uyumu sayesinde öne çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Bulut tabanlı ön muhasebe abonelikleri aylık 100-150 TL gibi düşük bir başlangıç seviyesinden başlayabiliyor; bu da mikro işletmeler için giriş engelini büyük ölçüde azaltıyor.

BANKAYA GİTMEDEN KREDİ VE NAKİT AKIŞI



Startups.watch verilerine göre fintech, 2025'te Türkiye'deki toplam girişim yatırımının yüzde 68'ini oyun sektörüyle birlikte oluşturdu; Türk startup'ları geçen yıl 306 finansman turunda toplam 589 milyon dolar topladı ve fintech yatırımları yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 arttı. Bu alanda öne çıkan oyunculardan biri, işletmelerin tüm finansal görünümünü tek platformdan yönetmesini sağlayan finansal pazaryeri Sipay; şirket 875 milyon dolar değerlemeye ulaşmış durumda. KOBİ'lere yerleşik finansal hizmetler sunan Colendi ise 2025'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan aldığı lisansla dijital bankacılık faaliyetine başladı ve yedi milyondan fazla kullanıcıya kredi, ödeme ve yatırım hizmeti sunuyor. Sermayeye erişimi kolaylaştırmaya odaklanan Figopara, tedarik zinciri finansmanı alanında büyürken; Param, 2014'ten bu yana B2B ve B2C segmentlerinde uçtan uca ödeme ve finans çözümleri sağlıyor. Sektör yöneticileri, bu şirketlerin önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yeni unicorn adayları arasında yer alabileceğini değerlendiriyor.

EN İYİ YOL ONLINE EĞİTİM



KOBİ'lerin en çok ihmal ettiği ama en kritik alanlardan biri çalışan eğitimi. Kurumsal öğrenme platformları burada devreye giriyor. Teknoloji eğitim kurumlarından BilgeAdam Akademi, kamudan finansa, inşaattan turizme kadar 20 farklı sektörden 5 bin firmanın 50 bin çalışanına eğitim vermiş durumda. Akademi Microsoft, AWS, Adobe ve PMI gibi üretecilerin yetkili eğitim merkezi olarak görev yapıyor.



Haber: Timur Sırt

