PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Kaspersky IT Security Economics raporu paylaşıldı: Ağ güvenliği tehditleri arttı!

Kaspersky’nin son yayımladığı IT Security Economics raporuna göre, 2024 yılı boyunca şirketlerin karşılaştığı en yaygın güvenlik olayı türü ağ koruması oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
Kaspersky IT Security Economics raporu paylaşıldı: Ağ güvenliği tehditleri arttı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kaspersky tarafından yayımlanan son IT Security Economics raporuna göre, 2024 yılı boyunca şirketlerin karşılaştığı en yaygın güvenlik olayı türü, ağ koruması oldu.

    Raporda, büyük şirketlerin kapsamlı koruma önlemlerine sahip olmalarına rağmen en yüksek oranda ağ güvenliği vakası yaşayan kurumlar olduğuna değinildi. Küçük ve orta büyüklükteki şirketler (KOBİ) ise ağ güvenliği konusunda zorluklarla karşılaşıyor ve vakaların önemli bir yüzdesi, şirket çalışanlarının kasıtlı veya kasıtsız eylemlerine bağlı olarak gerçekleşiyor. 2024 yılı boyunca, Türkiye'de işletmelerin yüzde 90'ı, ağlarına sızmaya çalışan saldırganlarla karşılaştığını aktardı.

    Şirketlerin yüzde 46'sı da kötü niyetli kişilerin ağlarında kötü amaçlı kod çalıştırdığını veya güvenliği ihlal edilmiş sistemlerle iletişim kurmaya ve kontrolü ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

    Kimlik avı dolandırıcılığı, fidye yazılımı veya "Dağıtık Hizmet Engelleme" (DDoS) saldırılarından "Gelişmiş Sürekli Tehdit"lere (APT) kadar, siber suçluların bir şirketin ağındaki güvenlik açıklarından yararlanabileceği çok sayıda yol bulunuyor.

    Düzenli güvenlik denetimleri ve izleme, güvenlik açıklarının tespit edilmesine ve siber suçlular tarafından istismar edilmeden önce ele alınmasına yardımcı olabiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Tekelleşme soruşturmasında yeni detaylar! E- Posta yazışmaları bulundu! Menajerler böyle örgütlenmiş
    Ayşe Barım’ın ifadesi ortaya çıktı: Psikolojik olarak kötü durumdayım | Ayşe Barım tutuklandı
    Papara
    Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu’na sert çıkış! Üstüne vazife olmayan konularda havanda su dövüyor
    Milyonlara emeklilik imkanı: Primini tamamlamak isteyenler dikkat! İsteğe bağlı sigortalılar, evde çalışanlar ne ödeyecek?
    2025’in en iyisi! Youssef En Nesyri gösterdiği müthiş performansla süper starları solladı
    AK Parti’den teröre taviz söz konusu değil mesajı: PKK/YPG silah bırakmalı
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Halk TV ve Barış Pehlivan’a bilirkişi soruşturması
    Sur cinayetine takipsizlik kararı! İkbal Uzuner’in Semih Çelik’e gönderdiği görüntüler: Kendisini boğmaya çalışmış
    Anderson Talisca resmen Fenerbahçe’de! Brezilyalı yıldız İstanbul’a geldi
    Antalya Alanya’da otel inşaatında korkutan yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı
    CHP’de iç savaşın yol haritası! İmamoğlu’ndan adaylık baskısı... Mansur Yavaş’tan anket bombası | Özgür Özel ne açıklayacak?
    Formülü Tanju buldu aklı kuzeni verdi! Bolu’daki faciada belediye ve otel arasında Grand iş birliği | Takvim.com.tr belgelerle deşifre etti
    Mersin’de kuzen belediyeciliği! CHP’li Vahap Seçer’in nepotizm ağı deşifre oldu: Hala oğlu ’Gökayaz’lara kıyak atamalar ballı maaşlar