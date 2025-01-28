Kaspersky IT Security Economics raporu paylaşıldı: Ağ güvenliği tehditleri arttı!

Kaspersky tarafından yayımlanan son IT Security Economics raporuna göre, 2024 yılı boyunca şirketlerin karşılaştığı en yaygın güvenlik olayı türü, ağ koruması oldu.

Raporda, büyük şirketlerin kapsamlı koruma önlemlerine sahip olmalarına rağmen en yüksek oranda ağ güvenliği vakası yaşayan kurumlar olduğuna değinildi. Küçük ve orta büyüklükteki şirketler (KOBİ) ise ağ güvenliği konusunda zorluklarla karşılaşıyor ve vakaların önemli bir yüzdesi, şirket çalışanlarının kasıtlı veya kasıtsız eylemlerine bağlı olarak gerçekleşiyor. 2024 yılı boyunca, Türkiye'de işletmelerin yüzde 90'ı, ağlarına sızmaya çalışan saldırganlarla karşılaştığını aktardı.

Şirketlerin yüzde 46'sı da kötü niyetli kişilerin ağlarında kötü amaçlı kod çalıştırdığını veya güvenliği ihlal edilmiş sistemlerle iletişim kurmaya ve kontrolü ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Kimlik avı dolandırıcılığı, fidye yazılımı veya "Dağıtık Hizmet Engelleme" (DDoS) saldırılarından "Gelişmiş Sürekli Tehdit"lere (APT) kadar, siber suçluların bir şirketin ağındaki güvenlik açıklarından yararlanabileceği çok sayıda yol bulunuyor.

Düzenli güvenlik denetimleri ve izleme, güvenlik açıklarının tespit edilmesine ve siber suçlular tarafından istismar edilmeden önce ele alınmasına yardımcı olabiliyor.