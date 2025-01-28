Kablosuz Haberleşme Yarışması’nda genç mühendisler yer alacak!

Ulak Haberleşme A.Ş.'nin genç mühendis adaylarına yönelik düzenlediği Kablosuz Haberleşme Yarışması'na başvurular 20 Şubat'a kadar alınacak.

Türkiye'de veya yurt dışında öğrenim gören üniversite ve enstitü öğrencilerinin katılabileceği yarışmada yer alacak takımlar en az 2, en fazla 6 kişiden oluşacak.

Katılımcılar, zorlu koşullarda veri iletim performanslarını ve yazılım tabanlı iletişim sistemlerini test edecekleri yarışmada, yazılım tabanlı radyo cihazlarını kullanarak lisanssız spektrumda gerçekleştirilecek veri iletimi için mücadele edecek. Finaller, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilecek ve kazanan takımlar ilan edilecek.