Kas hastaları için yapay zeka destekli çözüm

Engelli insanların hayatını kolaylaştıran çözümler için Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştıran Türk Telekom, yeni projelere imza atıyor. Türk Telekom'un ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığı projenin Ar-Ge çalışmaları çok başarılı sonuçlar verdi. Bireyin göz hareketi ile bilgisayar ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanları kontrol edebilme imkânı sağlayan uygulama, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç olmaksızın çalışıyor.

ÖNEMLİ KOLAYLIK

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beytur, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Türk Telekom olarak, her alanda insanı odağına alan ve değerli hissettiren inovatif işlere yönelerek geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Üniversite ve sanayi iş birlikleriyle yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın yenilikçi ürün ve servislere dönüşmesini önemsiyoruz. Yeni geliştirdiğimiz göz hareketi ile bilgisayar kontrolü, ALS ve felç gibi kas hastaları için önemli bir yaklaşım olacak. Bu çalışmanın, hastaların yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz. Gözlük gibi harici bir ekipmana ihtiyaç olmadan, doğrudan bilgisayarın kamerasıyla göz hareket takibinin yapılabilmesine imkân sağlayan bu çözüm, hastaların bilgisayarlarını daha kolay ve rahat bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor."



GÖZ HAREKETİYLE BİLGİSAYAR KONTROLÜ

Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, göz hareketleriyle bilgisayardaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor. Yerli ve milli imkanlar geliştirilerek ürünleştirme çalışmalarına başlanan Türk Telekom'un yenilikçi çözümü, ellerini hareket ettiremeyen hastaların bilgisayar kullanımına ve bilgiye erişimine olanak tanıyor.