PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

Kas hastaları için yapay zeka destekli çözüm

Türk Telekom’un ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığı projenin Ar-Ge çalışmaları meyvesini verdi. Hastalar göz hareketleriyle bilgisayarlarını kullanabiliyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Kas hastaları için yapay zeka destekli çözüm

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Engelli insanların hayatını kolaylaştıran çözümler için Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştıran Türk Telekom, yeni projelere imza atıyor. Türk Telekom'un ALS ve felç gibi kas hastalıkları sebebiyle ellerini kullanamayan bireylerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığı projenin Ar-Ge çalışmaları çok başarılı sonuçlar verdi. Bireyin göz hareketi ile bilgisayar ve bilgisayara bağlı ışık, klima, televizyon gibi çevre ekipmanları kontrol edebilme imkânı sağlayan uygulama, gözlük veya harici kamera gibi ek donanımlara ihtiyaç olmaksızın çalışıyor.

ÖNEMLİ KOLAYLIK
Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Beytur, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Türk Telekom olarak, her alanda insanı odağına alan ve değerli hissettiren inovatif işlere yönelerek geniş kitlelere fayda sağlayacak projeler geliştirmeye odaklanıyoruz. Üniversite ve sanayi iş birlikleriyle yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızın yenilikçi ürün ve servislere dönüşmesini önemsiyoruz. Yeni geliştirdiğimiz göz hareketi ile bilgisayar kontrolü, ALS ve felç gibi kas hastaları için önemli bir yaklaşım olacak. Bu çalışmanın, hastaların yaşam kalitesini artıracağına inanıyoruz. Gözlük gibi harici bir ekipmana ihtiyaç olmadan, doğrudan bilgisayarın kamerasıyla göz hareket takibinin yapılabilmesine imkân sağlayan bu çözüm, hastaların bilgisayarlarını daha kolay ve rahat bir şekilde kullanmalarına olanak tanıyor."

GÖZ HAREKETİYLE BİLGİSAYAR KONTROLÜ
Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme modeli kullanılarak geliştirilen uygulama ile kullanıcılar, göz hareketleriyle bilgisayardaki çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor. Yerli ve milli imkanlar geliştirilerek ürünleştirme çalışmalarına başlanan Türk Telekom'un yenilikçi çözümü, ellerini hareket ettiremeyen hastaların bilgisayar kullanımına ve bilgiye erişimine olanak tanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de kritik MYK | Neler konuşuldu? Başkan Erdoğan talimat verdi: Bu işi bir an önce neticelendirin
Başkan Erdoğan bugün Beştepe’de Bahçeli ile görüşecek
Vakıf Katılım
İmamoğlu’nun düşmanımın düşmanı dostumdur oyunu elinde patladı! Kemal Kılıçdaroğlu yemek masasını dağıttı: Mansur Yavaş ile görüştü
Emekli zammına 2 farklı formül: SSK ve Bağ-Kurluların gözü 3 Temmuz’da! Kim ne bekliyor?
Hesaplı bedelli için son 3 gün: Artıştan etkilenmemek için süreye dikkat! Nereye, nasıl başvurulacak?
Muhafazakâr turizmin yeni tur operatörü: Namilatour
Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg Yılın Otomobili seçildi
Soykırımcı İsrail’de yeni kriz patlak verdi! Katil ordusu Netanyahu’ya darbe yapacak | Eşi sara Sara Netanyahu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
Vincenzo Montella’dan Arda Güler açıklaması: Kararı ben vermedim
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
İsrail ordusu panikte! Eski IDF subayı ‘Arap devletleri savaşa hazırlanıyor’ dedi: Lübnan’da hareketlilik devam ediyor
SON DAKİKA