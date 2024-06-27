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Teknolojik aletleri tertemiz yapmanın formülü! Telefonlardan resmen virüs fışkırıyor! Çıkan pisliği görünce şok olacaksınız

Bilim insanları, mikrop ve hastalıkların yayılmasını önleme konusunda cep telefonlarının temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.Fakat asıl büyük tehlike hemen yanı başımızda duruyor: Akıllı telefonlar…

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 11:03 Güncelleme 28 Haziran 2024, 11:03
Teknolojik aletleri tertemiz yapmanın formülü! Telefonlardan resmen virüs fışkırıyor! Çıkan pisliği görünce şok olacaksınız

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Bilim insanları, mikropların ve hastalıkların yayılmasını önleme konusunda cep telefonlarının temizliğine özel önem verilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, insanların ellerini yıkamaları ve yüzlerine dokunmamaları konusunda sıkça uyarılarda bulunsa da, asıl büyük tehlikenin hemen yanı başımızda, akıllı telefonlarımızda olduğunu belirtiyorlar.

RESMEN VİRÜS YUVASI

Araştırmalar, E. coli (koli basili) ve MRSA gibi patojenlerin ekranlarda dört güne kadar kalabildiğini gösteriyor. Ortalama bir kişi mobil cihazını günde 76 kez eline alıyor ve bu da telefonu önemli bir mikrop yuvası haline getiriyor. Koronavirüsün akıllı telefonlarda ne kadar iyi hayatta kalacağı henüz bilinmiyor, ancak lise öğrencilerinin telefonlarında gözlemlenen 17 binden fazla bakteri genomundan herhangi birine benziyorsa, hayatta kalma şansı yüksek olabilir.

TELEFON NASIL TEMİZLENİR?

🔴 Cihazı kapatın ve kasayı çıkarın, tüm aksesuarları (kulaklık, şarj aleti vb.) çıkartın.

🔴 Ekranda çizik oluşmasını önlemek için mikro fiber bez kullanın (gözlük veya kamera lensleriyle gelen küçük bezler işe yarayabilir).

🔴 Ilık, sabunlu su veya dokunmatik ekranlar için özel temizleyici çözeltiler kullanın; ağır kimyasallardan kaçının, çünkü ekran kaplamasını zarar verebilir.

🔴 Alkol ve su karışımı kullanabilirsiniz, ancak yüzde 50'den fazla alkol ekrana zarar verebilir; kimyasal kaplama çıkarılırsa, yeniden yapıştırmak için uygulama kiti kullanın.

🔴 IP68 su geçirmezlik derecesine sahip telefonlar suya daldırılabilir veya musluk altında temizlenebilir.

🔴 Bakteri ve mikropları öldürmek için mor ötesi ışık veya UV-C patlamaları kullanabilirsiniz, ancak bu tip cihazlar genellikle maliyetlidir.

🔴 Temizledikten sonra telefonunuzu mikroplardan arındırılmış ve temiz tutmak için kullanmadan önce ellerinizi yıkayın ve tuvalet gibi mikrop barındırabilecek yerlere götürmeyin.

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