Teknolojik aletleri tertemiz yapmanın formülü! Telefonlardan resmen virüs fışkırıyor! Çıkan pisliği görünce şok olacaksınız

RESMEN VİRÜS YUVASI

Araştırmalar, E. coli (koli basili) ve MRSA gibi patojenlerin ekranlarda dört güne kadar kalabildiğini gösteriyor. Ortalama bir kişi mobil cihazını günde 76 kez eline alıyor ve bu da telefonu önemli bir mikrop yuvası haline getiriyor. Koronavirüsün akıllı telefonlarda ne kadar iyi hayatta kalacağı henüz bilinmiyor, ancak lise öğrencilerinin telefonlarında gözlemlenen 17 binden fazla bakteri genomundan herhangi birine benziyorsa, hayatta kalma şansı yüksek olabilir.