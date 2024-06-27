Teknolojik aletleri tertemiz yapmanın formülü! Telefonlardan resmen virüs fışkırıyor! Çıkan pisliği görünce şok olacaksınız

Bilim insanları, mikropların ve hastalıkların yayılmasını önleme konusunda cep telefonlarının temizliğine özel önem verilmesi gerektiğini vurguluyor. Uzmanlar, insanların ellerini yıkamaları ve yüzlerine dokunmamaları konusunda sıkça uyarılarda bulunsa da, asıl büyük tehlikenin hemen yanı başımızda, akıllı telefonlarımızda olduğunu belirtiyorlar.
RESMEN VİRÜS YUVASI
Araştırmalar, E. coli (koli basili) ve MRSA gibi patojenlerin ekranlarda dört güne kadar kalabildiğini gösteriyor. Ortalama bir kişi mobil cihazını günde 76 kez eline alıyor ve bu da telefonu önemli bir mikrop yuvası haline getiriyor. Koronavirüsün akıllı telefonlarda ne kadar iyi hayatta kalacağı henüz bilinmiyor, ancak lise öğrencilerinin telefonlarında gözlemlenen 17 binden fazla bakteri genomundan herhangi birine benziyorsa, hayatta kalma şansı yüksek olabilir.
TELEFON NASIL TEMİZLENİR?
🔴 Cihazı kapatın ve kasayı çıkarın, tüm aksesuarları (kulaklık, şarj aleti vb.) çıkartın.
🔴 Ekranda çizik oluşmasını önlemek için mikro fiber bez kullanın (gözlük veya kamera lensleriyle gelen küçük bezler işe yarayabilir).
🔴 Ilık, sabunlu su veya dokunmatik ekranlar için özel temizleyici çözeltiler kullanın; ağır kimyasallardan kaçının, çünkü ekran kaplamasını zarar verebilir.