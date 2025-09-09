SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max satışa çıktı mı? iPhone 17 kaç TL, Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Apple’ın yeni iPhone 17 serisi için geri sayım başladı. 9 Eylül’de düzenlenecek etkinlikte iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri görücüye çıkacak. Bu yılki lansmanda ultra ince tasarımıyla öne çıkan iPhone 17 Air dikkatleri üzerine çekerken, iPhone 17 Pro Max de güçlü donanımıyla fark yaratacak. Kamera çözünürlüğünün 24 megapiksele yükselmesi, A19 Bionic işlemcisi, yapay zeka entegrasyonu ve 120Hz ProMotion ekran teknolojisi serinin en önemli yenilikleri arasında yer alıyor. Türkiye’deki kullanıcılar ise iPhone 17 fiyatlarının ne kadar olacağı ve ön sipariş sürecinin ne zaman başlayacağı sorularına yanıt arıyor. Apple’ın yeni nesil iPhone’ları, daha güçlü performans ve gelişmiş kamera özellikleriyle piyasada büyük bir rekabet yaratmaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Eylül 2025 , 18:14 Güncelleme Tarihi :09 Eylül 2025 , 09:15
iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max satışa çıktı mı? iPhone 17 kaç TL, Türkiye fiyatı belli oldu mu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Apple, 2025 yılının en çok beklenen teknoloji lansmanına hazırlanıyor. 9 Eylül Salı günü Steve Jobs Tiyatrosu'nda yapılacak etkinlikte iPhone 17 ailesi resmen tanıtılacak. Şirketin bu yıl biri standart, ikisi Pro olmak üzere toplam üç yeni modeli duyurması bekleniyor. Serinin en dikkat çekici cihazı ultra ince iPhone 17 Air olurken, iPhone 17 Pro Max de yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle kamera çözünürlüğünün 12 megapiksilden 24 megapiksele yükselmesi, ProMotion 120Hz ekran teknolojisi ve yapay zeka destekli işlemci, Apple'ın yeni amiral gemilerini cazip kılıyor. Teknoloji tutkunları Türkiye'de ön sipariş tarihini ve fiyat etiketini merak ediyor. Standart iPhone 17'nin 6,3 inç ekranla geleceği konuşulurken, iPhone 17 fiyatı ve satış tarihi şimdiden büyük ilgi topluyor.

İPHONE 17 LANSMAN TARİHİ VE BEKLENEN ÇIKIŞ TAKVİMİ

Apple, "Awe Dropping" temasıyla düzenleyeceği 2025 lansmanında iPhone 17 serisini tanıtacak. Şirket CEO'su Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla etkinliğin 9 Eylül 2025 Salı günü, Apple Park'taki Steve Jobs Theatre sahnesinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Yeni nesil seride iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin sahne alması bekleniyor. Apple, özellikle iPhone 17 Air ile bugüne kadarki en ince iPhone modelini (5,5 mm) tanıtacak.

📅 iPhone 17 Çıkış Takvimi

  • 9 Eylül 2025: Tanıtım etkinliği (Awe Dropping)

  • 12 Eylül 2025: Ön siparişlerin başlaması (beklenti)

  • 19 Eylül 2025: Genel satışın başlaması (beklenti)

Apple iPhone 17 Satış Fiyatı Kaç Para Olacak?

iPhone 17 serisinin muhtemel fiyatları da lansman öncesi sızdırıldı. Şirket İphone 17 fiyatlarını lansman sonrası web sitesi üzerinden resmi olacak duyuracak. Ancak sızan bilgilere göre beklenen iPhone 17 başlangıç fiyatları şöyle:

iPhone 17 – 799 dolar (değişiklik yok)

iPhone 17 Air – 949 dolar (50 dolar artış)

iPhone 17 Pro – 1.049 dolar (50 dolar artış)

iPhone 17 Pro Max – 1.249 dolar (50 dolar artış)

📱 iPhone 17 Serisinin Beklenen Özellikleri

  • iPhone 17 Air: 5,5 mm ultra ince tasarım

  • İşlemci: Standart modellerde A19, Pro serisinde A19 Pro çip

  • RAM: Pro modellerde 12 GB'a kadar yükseltme

  • Soğutma: Pro serisinde gelişmiş soğutma sistemi

  • Kamera:

    • Pro serisinde üçlü 48 MP arka kamera

    • iPhone 17'de geliştirilmiş ön kamera

  • Ekran: 120 Hz ProMotion ekran

  • Yazılım: iOS 26 ile gelecek

🎯 Öne Çıkan Detaylar

  • Apple ilk kez "Air" ismiyle ultra ince iPhone çıkaracak.

  • Kamera tasarımında bar stili yeni bir düzenleme Pro modellerde sahne alacak.

  • Etkinlikte yalnızca iPhone 17 serisi değil, aynı zamanda yeni Apple Watch, AirPods Pro 3 ve iOS 26 güncellemesi de duyurulabilir.

iPhone’da gizli kod güvenlik açığını ortaya çıkarıyor: İşte mesajlarınızın takip edilip edilmediğini anlamanın yoluiPhone’da gizli kod güvenlik açığını ortaya çıkarıyor: İşte mesajlarınızın takip edilip edilmediğini anlamanın yolu
iPhone'da gizli kod güvenlik açığını ortaya çıkarıyor: İşte mesajlarınızın takip edilip edilmediğini anlamanın yolu
iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı! İşte Türkiye fiyatı, özellikleri ve satış tarihiiPhone 17 çıkış tarihi açıklandı! İşte Türkiye fiyatı, özellikleri ve satış tarihi
iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı! İşte Türkiye fiyatı, özellikleri ve satış tarihi
iPhone 17yle birlikte hangi cihazların satışı kalkacak? İşte eski Apple modelleri…iPhone 17yle birlikte hangi cihazların satışı kalkacak? İşte eski Apple modelleri…
iPhone 17'yle birlikte hangi cihazların satışı kalkacak? İşte eski Apple modelleri…

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gazzeye giden küresel Sumud Filosu’na dron saldırısı! Yangın çıktı | Ablukayı kırana kadar yolumuza devam edeceğiz
CHP’de siyasi deprem! CHP’nin CHP’liden başka düşmanı yok
İdefix
İzmir Balçova’da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 27 kişi gözaltına alındı
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
Gözleri KaraDeniz
Başkan Erdoğan’dan muhalefetin sokak çağrılarına tepki: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek
CHP’de İstanbul savaşı! Gürsel Tekin Baba ocağım dediği il binasında... Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li
Bitleri kanlandı! FETÖ’cülerden CHP’ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik’ten Taksim’e çağrı
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG’ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Togg Avrupa yolculuğuna başladı: T10X ve T10F Almanya’da ön siparişe açılıyor!
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: Köydeki ablamı bile tehdit ettiler
Fransa’da Bayrou hükümeti düştü
Başkan Erdoğan’dan İzmir’deki saldırı için taziye mesajı! Saldırganın bağlantıları araştırılıyor
İzmir’deki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak
İzmir’deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe’ye Portekiz’den bir yıldız daha! Kerem’in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP’deki şaibelilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel’e protokol revize ettiren kavga
SÖZCÜ’nün Gürsel Tekin operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi’nden mi?