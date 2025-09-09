iPhone 17, iPhone 17 Air, Pro ve Pro Max satışa çıktı mı? iPhone 17 kaç TL, Türkiye fiyatı belli oldu mu?

Apple, 2025 yılının en çok beklenen teknoloji lansmanına hazırlanıyor. 9 Eylül Salı günü Steve Jobs Tiyatrosu'nda yapılacak etkinlikte iPhone 17 ailesi resmen tanıtılacak. Şirketin bu yıl biri standart, ikisi Pro olmak üzere toplam üç yeni modeli duyurması bekleniyor. Serinin en dikkat çekici cihazı ultra ince iPhone 17 Air olurken, iPhone 17 Pro Max de yenilikçi özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle kamera çözünürlüğünün 12 megapiksilden 24 megapiksele yükselmesi, ProMotion 120Hz ekran teknolojisi ve yapay zeka destekli işlemci, Apple'ın yeni amiral gemilerini cazip kılıyor. Teknoloji tutkunları Türkiye'de ön sipariş tarihini ve fiyat etiketini merak ediyor. Standart iPhone 17'nin 6,3 inç ekranla geleceği konuşulurken, iPhone 17 fiyatı ve satış tarihi şimdiden büyük ilgi topluyor.