iPhone 17 geliyor: Yeni Air modeli, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Daha iyi renk doğruluğu ve parlaklık seviyesi

iOS 19 ile tam uyum ve sistem optimizasyonu

ABD fiyatları göz önüne alındığında ve geçmiş döviz kuru ile vergi politikaları referans alındığında, iPhone 17 modellerinin Türkiye başlangıç fiyatlarının 60.000 TL ile 100.000 TL arasında olması bekleniyor. Özellikle Pro Max modelinin, Türkiye'de 6 haneli fiyatlara ulaşması ihtimal dahilinde görülüyor.

📌 iPhone 17 ile Neler Değişecek?

Apple, iPhone 17 ile birlikte sadece yeni bir cihaz değil, yeni bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Donanımdaki güçlenme, ekran teknolojisindeki gelişme ve yazılımdaki optimizasyon, cihazı sadece bir akıllı telefon değil, bir teknoloji platformuna dönüştürüyor.

Eylül ayı geldiğinde tüm detaylar netleşecek, ancak şimdiden söylemek mümkün: iPhone 17, Apple'ın bugüne kadarki en yenilikçi ve güçlü iPhone'u olmaya aday.