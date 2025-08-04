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iPhone 17 geliyor: Yeni Air modeli, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

Apple, her yıl olduğu gibi bu yıl da eylül ayında gerçekleştireceği lansmanla teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :04 Ağustos 2025 , 16:13 Güncelleme Tarihi :04 Ağustos 2025 , 16:15
iPhone 17 geliyor: Yeni Air modeli, özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

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iPhone 17 ile birlikte gelen yenilikler, sadece tasarımda değil, donanım ve yazılım tarafında da önemli değişimleri işaret ediyor. İşte iPhone 17 ile ilgili şimdiye kadar ortaya çıkan tüm detaylar...

📅 iPHONE 17'NİN TANITIM VE ÇIKIŞ TARİHİ

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17'nin tanıtımının, geleneksel takvime uygun olarak Eylül 2025'in ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Lansmanın ardından, yeni modelin ABD'de satışa çıkması aynı ay içinde gerçekleşecek. Türkiye'deki kullanıcılar ise iPhone 17'ye Eylül ayının son haftasında ulaşabilecek. Apple'ın geçmiş modellerde izlediği strateji göz önüne alındığında, Türkiye'deki satışların ABD lansmanından yaklaşık 7-10 gün sonra başlaması bekleniyor.

💰 iPHONE 17 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Apple, iPhone 17 ile birlikte fiyatlandırma politikasında da dikkat çekici bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Özellikle "Plus" modelin kaldırılarak yerine daha pahalı "Air" modelinin getirilmesi, serinin genel fiyat ortalamasını yükseltecek gibi görünüyor. İşte iPhone 17 serisinin ABD başlangıç fiyatları:

  • iPhone 17: 6,27 inç LTPO ekran, A19 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama – 799 $

  • iPhone 17 Air: 6,65 inç LTPO ekran, A19 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB depolama – 899 $

  • iPhone 17 Pro: 6,27 inç LTPO ekran, A19 Pro işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama – 1.099 $

  • iPhone 17 Pro Max: 6,86 inç LTPO ekran, A19 Pro işlemci, 12 GB RAM, 256 GB depolama – 1.199 $

Yeni "Air" modelinin serideki fiyat dengesini değiştirmesi, özellikle Pro modelleri ile Air modeli arasında kıyaslama yapan kullanıcıların kararını zorlaştırabilir.

🆕 iPHONE 17'NİN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

Apple, iPhone 17 ile birlikte hem tasarımda hem de performansta yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor. Resmi olarak duyurulmamış olsa da, güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler şu yenilikleri öne çıkarıyor:

🔹 Yeni Tasarım

  • Daha ince ekran çerçeveleri

  • Daha hafif gövde yapısı

  • Daha dayanıklı malzeme kullanımı

🔹 Kamera ve Video Yetenekleri

  • Geliştirilmiş yapay zekâ destekli gece modu

  • 8K video kayıt desteği

  • Yeni nesil portre modu

🔹 Performans ve Yazılım

  • Yepyeni A19 Bionic işlemci

  • Gelişmiş grafik performansı ve enerji verimliliği

  • iOS 19 ile tam uyum ve sistem optimizasyonu

🔹 Ekran Teknolojisi

  • Tüm modellerde 120Hz ProMotion ekran

  • Daha iyi renk doğruluğu ve parlaklık seviyesi

🔹 Pil Ömrü

  • iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı

  • Günlük kullanımı rahatlıkla karşılayan uzun batarya ömrü

📍 iPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI NE OLUR?

ABD fiyatları göz önüne alındığında ve geçmiş döviz kuru ile vergi politikaları referans alındığında, iPhone 17 modellerinin Türkiye başlangıç fiyatlarının 60.000 TL ile 100.000 TL arasında olması bekleniyor. Özellikle Pro Max modelinin, Türkiye'de 6 haneli fiyatlara ulaşması ihtimal dahilinde görülüyor.

📌 iPhone 17 ile Neler Değişecek?

Apple, iPhone 17 ile birlikte sadece yeni bir cihaz değil, yeni bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor. Donanımdaki güçlenme, ekran teknolojisindeki gelişme ve yazılımdaki optimizasyon, cihazı sadece bir akıllı telefon değil, bir teknoloji platformuna dönüştürüyor.

Eylül ayı geldiğinde tüm detaylar netleşecek, ancak şimdiden söylemek mümkün: iPhone 17, Apple'ın bugüne kadarki en yenilikçi ve güçlü iPhone'u olmaya aday.

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