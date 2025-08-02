Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?
Yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, teknoloji dünyasında dikkat çeken yenilikçi girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde Teknofest girişimcileri tarafından geliştirilen Next Sosyal, reklamsız ve açık kaynak kodlu yapısıyla kullanıcılarına güvenli ve şeffaf bir iletişim deneyimi sunuyor. Peki Next Sosyal'e nasıl üye olunur ve platform ücretsiz mi? İşte Next Sosyal giriş ve kayıt işlemleriyle ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.08.2025 12:13