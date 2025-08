Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?

Yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde, açık kaynak kodlu ve şeffaf yapısıyla kullanıcıların karşısına çıktı. Çok dilli içerik sunan entegre T3AI yapay zeka botu sayesinde hızlı yanıtlar ve gelişmiş iletişim olanakları sağlayan Next Sosyal, veri gizliliğini ön planda tutarak iOS, Android ve web platformlarında hizmet veriyor. Peki Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve platform ücretli mi?