Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?

NEXT SOSYAL NEDİR?

Next Sosyal, Teknofest girişimcileri tarafından hayata geçirilen, tamamen yerli ve milli bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar bu platformda metin, fotoğraf ve video içeriklerini rahatlıkla paylaşabiliyor. X platformuna alternatif olarak tasarlanan Next Sosyal, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Baykar iş birliğinde geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ı da entegre ederek kullanıcılarına gelişmiş yapay zeka desteği sunuyor.