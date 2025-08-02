Kadraj Galeri Kadraj İkon Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?

Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?

Yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, teknoloji dünyasında dikkat çeken yenilikçi girişimlerden biri olarak öne çıkıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın liderliğinde Teknofest girişimcileri tarafından geliştirilen Next Sosyal, reklamsız ve açık kaynak kodlu yapısıyla kullanıcılarına güvenli ve şeffaf bir iletişim deneyimi sunuyor. Peki Next Sosyal'e nasıl üye olunur ve platform ücretsiz mi? İşte Next Sosyal giriş ve kayıt işlemleriyle ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.08.2025 12:13
Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?

Yerli ve milli sosyal medya platformu Next Sosyal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın öncülüğünde, açık kaynak kodlu ve şeffaf yapısıyla kullanıcıların karşısına çıktı. Çok dilli içerik sunan entegre T3AI yapay zeka botu sayesinde hızlı yanıtlar ve gelişmiş iletişim olanakları sağlayan Next Sosyal, veri gizliliğini ön planda tutarak iOS, Android ve web platformlarında hizmet veriyor. Peki Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve platform ücretli mi?

Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?

NEXT SOSYAL NEDİR?

Next Sosyal, Teknofest girişimcileri tarafından hayata geçirilen, tamamen yerli ve milli bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılar bu platformda metin, fotoğraf ve video içeriklerini rahatlıkla paylaşabiliyor. X platformuna alternatif olarak tasarlanan Next Sosyal, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Baykar iş birliğinde geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ı da entegre ederek kullanıcılarına gelişmiş yapay zeka desteği sunuyor.

Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?

YERLİ SOSYAL MEDYANIN GELECEĞİ

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'in açık kaynak kodlu ve şeffaf bir yapıyla geliştirildiğini belirtti. Bayraktar, platformun Mastodon temelli olduğunu ve sosyal medya tekellerine alternatif oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Açık kaynaklı yapının, sosyal medyada yaşanan hesap kapatma ve manipülasyon sorunlarına karşı eşitlik sağladığını ifade etti.

Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?

NeXT Sosyal isminin küresel büyüme hedefiyle İngilizce seçildiğini söyleyen Bayraktar, platformun dost ve kardeş coğrafyalarda yayılmasını amaçladıklarını belirtti. Uygulamanın siber saldırılara maruz kaldığını ve halen deneme aşamasında olduğunu da açıkladı.

Next Sosyal giriş/kayıt ekranı! Yerli sosyal medya Next Sosyal nedir, nasıl üye olunur ve ücretli mi?

Bayraktar, NeXT Sosyal'in manipülasyon ve dezenformasyona karşı yapay zeka destekli önlemler üzerinde çalıştıklarını aktarırken, platformun tüm kesimleri kapsayacak şekilde tasarlandığını ve siyasi partiler dahil herkese açık olduğunu vurguladı. Ayrıca, eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da NeXT Sosyal hesabı açarak platforma güvendiğini dile getirdi.