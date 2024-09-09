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iOS18 özellikleri neler? Apple güncellemesi ile neler değişecek? Tek tek sıralandı

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 18, iPhone kullanıcıları için devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Yepyeni özelleştirme seçenekleri ile telefonunuzu tamamen kişiselleştirmeniz mümkün. Ayrıca, Fotoğraflar uygulamasının bugüne kadar gördüğü en büyük tasarım değişikliği de bu sürümle geliyor. Kullanıcılar, fotoğraflarını daha kolay yönetip düzenleyebilecek. iOS 18, Apple Intelligence adı verilen kişiye özel akıllı teknoloji sistemi ile de bağlantıda kalmanızı ve günlük işlerinizi daha da kolaylaştırmanızı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 18:55 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 18:55
iOS18 özellikleri neler? Apple güncellemesi ile neler değişecek? Tek tek sıralandı

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iOS 18, iPhone'unuzu her zamankinden daha yetenekli hale getiriyor. Apple Intelligence adı verilen yeni akıllı teknoloji sistemi, telefonunuzun kullanım alışkanlıklarınıza göre öğrenme ve önerilerde bulunma kapasitesini artırıyor.

✨ Özelleştirme Seçenekleri

🖼️ Ana Ekran ve Kilit Ekranı: Kullanıcılar, Ana Ekran'daki boş alanlarda uygulamaları ve araç takımlarını düzenleyebilir, duvar kağıtlarını çerçeveleyebilir ve Denetim Merkezi'nde daha fazla denetime erişebilir.

📷 Fotoğraflar Uygulamasındaki Yenilikler

📚 Birleşik Görünüm ve Koleksiyonlar: Fotoğraflar uygulaması, sadeleştirilmiş bir ızgara görünümü sunar. Kullanıcılar, albümler olmadan fotoğraflara temalara göre göz atabilir ve koleksiyonları favorilere ekleyebilir.

🔄 Dönen Seçim Kutusu Görünümü: Güncellenen öne çıkan anlar, favori kişiler, evcil hayvanlar ve yerler gibi içerikleri içerir.

💬 Mesajlar Uygulamasındaki Geliştirmeler

🎉 Yeni Metin Efektleri ve Biçimlendirme: iMessage, harf, sözcük veya emoji'leri animasyonlu dinamik görünümlerle zenginleştirir. Kalın, altı çizili, eğik ve üstü çizili gibi biçimlendirmeler eklenebilir.

📡 Uydu Üzerinden Mesajlar: Hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadığında kullanıcılar, uydu üzerinden mesaj gönderebilir ve alabilir.

💌 Mail Uygulamasındaki İyileştirmeler

📥 Gelen Kutusu Yönetimi: Mail uygulaması, mail'leri Primary, Transactions, Updates ve Promotions gibi kategorilere ayırarak gelen kutusunu sadeleştirir.

🌐 Safari'de Yapılan Önemli Güncellemeler

📰 Öne Çıkanlar ve Okuyucu Deneyimi: Safari, bir web sayfasındaki önemli bilgileri öne çıkarır ve yeni tasarlanan Okuyucu ile makalelerin özet ve içindekiler tablosunu gösterir.

🔒 Gizlilik ve Güvenlik Özellikleri

🔐 Kilitleme ve Gizleme: Kullanıcılar, uygulamaları kilitleyebilir ve gizleyebilir, böylece gizli bilgilerin başkaları tarafından görülmesini engeller.

🤖 Apple Intelligence Yenilikleri

🧠 Writing Tools: Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamalarda metinleri yeniden yazma, düzeltme ve özetleme özellikleri sunar.

🎨 Image Playground: Kullanıcılar, Animasyon, İllüstrasyon veya Eskiz stillerini seçerek eğlenceli görseller oluşturabilir.

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