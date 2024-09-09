iOS18 özellikleri neler? Apple güncellemesi ile neler değişecek? Tek tek sıralandı

💬 Mesajlar Uygulamasındaki Geliştirmeler 🎉 Yeni Metin Efektleri ve Biçimlendirme: iMessage, harf, sözcük veya emoji'leri animasyonlu dinamik görünümlerle zenginleştirir. Kalın, altı çizili, eğik ve üstü çizili gibi biçimlendirmeler eklenebilir. 📡 Uydu Üzerinden Mesajlar: Hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadığında kullanıcılar, uydu üzerinden mesaj gönderebilir ve alabilir.

💌 Mail Uygulamasındaki İyileştirmeler 📥 Gelen Kutusu Yönetimi: Mail uygulaması, mail'leri Primary, Transactions, Updates ve Promotions gibi kategorilere ayırarak gelen kutusunu sadeleştirir.

🌐 Safari'de Yapılan Önemli Güncellemeler 📰 Öne Çıkanlar ve Okuyucu Deneyimi: Safari, bir web sayfasındaki önemli bilgileri öne çıkarır ve yeni tasarlanan Okuyucu ile makalelerin özet ve içindekiler tablosunu gösterir.

🔒 Gizlilik ve Güvenlik Özellikleri 🔐 Kilitleme ve Gizleme: Kullanıcılar, uygulamaları kilitleyebilir ve gizleyebilir, böylece gizli bilgilerin başkaları tarafından görülmesini engeller.

🤖 Apple Intelligence Yenilikleri 🧠 Writing Tools: Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamalarda metinleri yeniden yazma, düzeltme ve özetleme özellikleri sunar. 🎨 Image Playground: Kullanıcılar, Animasyon, İllüstrasyon veya Eskiz stillerini seçerek eğlenceli görseller oluşturabilir.