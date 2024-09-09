iOS18 özellikleri neler? Apple güncellemesi ile neler değişecek? Tek tek sıralandı

iOS 18, iPhone'unuzu her zamankinden daha yetenekli hale getiriyor. Apple Intelligence adı verilen yeni akıllı teknoloji sistemi, telefonunuzun kullanım alışkanlıklarınıza göre öğrenme ve önerilerde bulunma kapasitesini artırıyor.
iOS 18, iPhone'unuzu her zamankinden daha yetenekli hale getiriyor. Apple Intelligence adı verilen yeni akıllı teknoloji sistemi, telefonunuzun kullanım alışkanlıklarınıza göre öğrenme ve önerilerde bulunma kapasitesini artırıyor.
🖼️ Ana Ekran ve Kilit Ekranı: Kullanıcılar, Ana Ekran'daki boş alanlarda uygulamaları ve araç takımlarını düzenleyebilir, duvar kağıtlarını çerçeveleyebilir ve Denetim Merkezi'nde daha fazla denetime erişebilir.
📚 Birleşik Görünüm ve Koleksiyonlar: Fotoğraflar uygulaması, sadeleştirilmiş bir ızgara görünümü sunar. Kullanıcılar, albümler olmadan fotoğraflara temalara göre göz atabilir ve koleksiyonları favorilere ekleyebilir.
🔄 Dönen Seçim Kutusu Görünümü: Güncellenen öne çıkan anlar, favori kişiler, evcil hayvanlar ve yerler gibi içerikleri içerir.
🎉 Yeni Metin Efektleri ve Biçimlendirme: iMessage, harf, sözcük veya emoji'leri animasyonlu dinamik görünümlerle zenginleştirir. Kalın, altı çizili, eğik ve üstü çizili gibi biçimlendirmeler eklenebilir.
📡 Uydu Üzerinden Mesajlar: Hücresel veya Wi-Fi bağlantısı olmadığında kullanıcılar, uydu üzerinden mesaj gönderebilir ve alabilir.
📥 Gelen Kutusu Yönetimi: Mail uygulaması, mail'leri Primary, Transactions, Updates ve Promotions gibi kategorilere ayırarak gelen kutusunu sadeleştirir.
📰 Öne Çıkanlar ve Okuyucu Deneyimi: Safari, bir web sayfasındaki önemli bilgileri öne çıkarır ve yeni tasarlanan Okuyucu ile makalelerin özet ve içindekiler tablosunu gösterir.
🔐 Kilitleme ve Gizleme: Kullanıcılar, uygulamaları kilitleyebilir ve gizleyebilir, böylece gizli bilgilerin başkaları tarafından görülmesini engeller.
🧠 Writing Tools: Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamalarda metinleri yeniden yazma, düzeltme ve özetleme özellikleri sunar.
🎨 Image Playground: Kullanıcılar, Animasyon, İllüstrasyon veya Eskiz stillerini seçerek eğlenceli görseller oluşturabilir.