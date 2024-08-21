iPhone 16 tanıtımı hangi tarihte, ne zaman, fiyatı kaç para?

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Dünya çapında milyonlarca teknoloji severin gözü kulağı olan iPhone lansmanı için, Apple'dan son dakika gelişmeleri duyuruldu. Apple, bu yılki etkinlikte iPhone 16 serisini tanıtacak ve takip eden aylarda satışa sunacak. Peki, iPhone 16 ne zaman görücüye çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları son gelişmeler ışığında şekilleniyor.

İPhone 16 Tanıtımı Hangi Tarihte, Ne Zaman? Yenilikçi özelliklerle donatılmış iPhone 16, fark yaratan tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bu cihazın, 10 Eylül 2024 tarihinde tanıtılması öngörülüyor. 10 Eylül 2024'te düzenlenecek olan etkinlikte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri sergilenecek. Apple bu lansman için "Hazırlan, Yakala" sloganını benimsedi. Bu slogan, yeni telefonun inovatif özelliklerini ve kullanıcı deneyimini öne çıkaracak.