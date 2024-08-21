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iPhone 16 tanıtımı hangi tarihte, ne zaman, fiyatı kaç para?

Apple'ın müdavimleri tarafından her sene dört gözle beklenen tarih geldi çattı. iPhone 16'nın sunum tarihi belli oldu. Geçmiş dönemlere nazaran, bu seneki lansman iki gün daha erken gerçekleştirilecek. İşte bu yılki sunumun detayları. Peki iPhone 16 tanıtımı hangi tarihte, ne zaman, fiyatı kaç para?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 15:32 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 15:36
iPhone 16 tanıtımı hangi tarihte, ne zaman, fiyatı kaç para?

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Dünya çapında milyonlarca teknoloji severin gözü kulağı olan iPhone lansmanı için, Apple'dan son dakika gelişmeleri duyuruldu. Apple, bu yılki etkinlikte iPhone 16 serisini tanıtacak ve takip eden aylarda satışa sunacak. Peki, iPhone 16 ne zaman görücüye çıkacak ve fiyatı ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları son gelişmeler ışığında şekilleniyor.

İPhone 16 Tanıtımı Hangi Tarihte, Ne Zaman?

Yenilikçi özelliklerle donatılmış iPhone 16, fark yaratan tasarımıyla da dikkat çekiyor. Bu cihazın, 10 Eylül 2024 tarihinde tanıtılması öngörülüyor.

10 Eylül 2024'te düzenlenecek olan etkinlikte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri sergilenecek. Apple bu lansman için "Hazırlan, Yakala" sloganını benimsedi. Bu slogan, yeni telefonun inovatif özelliklerini ve kullanıcı deneyimini öne çıkaracak.

Geçtiğimiz sene 12 Eylül'de tanıtılan iPhone 15 modelinden iki gün önce gerçekleşecek bu etkinlik, sektördeki beklentileri yüksek tutuyor.

Shiftdelete.net'in haberine göre, iPhone 16 Pro modeli parlak yüzeylerle bezenecek. Bu tasarım detayı, iPhone X'ten iPhone 14 Pro'ya kadar olan modellerde oldukça popülerdi ve bu yıl tekrar sahneye dönüyor.

Fiyatlandırma konusunda ise, geçen yılki iPhone 15 Pro Max modelinin ABD'deki fiyatı 1199 dolar idi. Bu yıl için iPhone 16 serisinin fiyatının da bu civarda olması bekleniyor. Türkiye pazarında ise fiyatın 100 bin lira seviyelerinde olması öngörülüyor.

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