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Günün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? 22 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre!

Hamster Kombat oyunu oyuncularına her gün günlük bir şifre yayınlayarak harika ödüller kazanma fırsatı sunuyor. İşte oyuncuların 22 Ağustos 2024'te kullanabilecekleri günlük şifre ve bu şifrenin nasıl kullanılacağına dair tüm detaylar!

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 10:24 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 10:28
Günün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? 22 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre!

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Bu günlük şifreler Hamster Kombat oyuncularına büyük avantajlar sağlarken, oyundaki rekabeti de arttırıyor. Her gün yeni bir şifre, yeni bir heyecan demek! Oyunun tadını çıkarırken bu fırsatları takip etmek, oyundaki başarınızı ve keyfinizi artıracaktır.

22 Ağustos 2024: Hamster Kombat Günlük Şifresi

Hamster Kombat'ın bugün oyunculara sunduğu günlük şifre "MERGE". Bu şifre oyunda 24 saat geçerli olacak ve doğru kullanıldığında oyunculara 1 milyon jeton kazandıracak.

M: — —
E: ●
R: ● — ●
G: — — ●
E: ●

Günlük Şifre Nasıl Kullanılır?

Bu bölüme dokunarak şifreyi gireceğiniz özel ekrana ulaşabilirsiniz. Burada, günün şifresini Morse koduyla girmeniz gerekiyor. Uzun süreli dokunuşlar "—" işaretini, kısa süreli dokunuşlar ise "•" işaretini temsil ediyor. "—" işaretini yaklaşık 1,5 saniye basılı tutarak, "•" işaretini ise anlık dokunuşlarla oluşturabilirsiniz.

Günün şifresi doğru girildiğinde hesabınıza 1 milyon jeton yüklenecektir. Bu eşsiz fırsatı kaçırmayın ve Hamster Kombat maceralarınıza devam edin!

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