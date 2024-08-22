Günün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? 22 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre!

Bu günlük şifreler Hamster Kombat oyuncularına büyük avantajlar sağlarken, oyundaki rekabeti de arttırıyor. Her gün yeni bir şifre, yeni bir heyecan demek! Oyunun tadını çıkarırken bu fırsatları takip etmek, oyundaki başarınızı ve keyfinizi artıracaktır.
22 Ağustos 2024: Hamster Kombat Günlük Şifresi
Hamster Kombat'ın bugün oyunculara sunduğu günlük şifre "MERGE". Bu şifre oyunda 24 saat geçerli olacak ve doğru kullanıldığında oyunculara 1 milyon jeton kazandıracak.
M: — —
E: ●
R: ● — ●
G: — — ●
E: ●
Günlük Şifre Nasıl Kullanılır?
Bu bölüme dokunarak şifreyi gireceğiniz özel ekrana ulaşabilirsiniz. Burada, günün şifresini Morse koduyla girmeniz gerekiyor. Uzun süreli dokunuşlar "—" işaretini, kısa süreli dokunuşlar ise "•" işaretini temsil ediyor. "—" işaretini yaklaşık 1,5 saniye basılı tutarak, "•" işaretini ise anlık dokunuşlarla oluşturabilirsiniz.