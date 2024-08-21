SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Teknoloji Haberleri

21 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre, kombo kartları (mors alfabesi) geldi

Hamster Kombat, oyuncuların 1 milyon jeton kazanabileceği bir Telegram oyunudur. 21 Ağustos 2024'te milyonlarca kişi uzmanlıklarına ve stratejilerine göre bir jeton satın alabilecek. Günlük olarak değişen kombinasyonlar, oyuncuların belirli üç ögeyi satın almalarını veya seviyelerini yükseltmelerini gerektiriyor. Peki, Hamster Kombat 21 Ağustos günlük kombo kartları nedir, nasıl yapılır? İşte, 21 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre ve mors alfabesi yazılışı haberimizde.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 09:04 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:09
21 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre, kombo kartları mors alfabesi geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Hamster Kombat, stratejik düşünme yeteneğinizi geliştirirken aynı zamanda kripto para dünyasında yerinizi almanız için mükemmel bir fırsat sunar. Her gün farklı bir heyecana sahne olan bu oyun, global oyuncular arasında da hızla yayılmaktadır. İşte, 21 Ağustos 2024 Hamster Kombat kombo günlük şifresi.

21 Ağustos 2024 Hamster Kombat Günlük Şifre ve Komboları

21 Ağustos için belirlenen Hamster Kombat günlük şifresi, Morse alfabesiyle şöyle kodlanmıştır:

  • T: —
  • W: • — —
  • E: •
  • R: • — •
  • K: — • —

Bu şifre, oyunculara oyun içinde kullanılmak üzere özel avantajlar sağlar. Aynı zamanda, günlük kombolar da ekstra ödüller ve avantajlar sunar.

Önceki Günlerin Şifreleri

20 Ağustos 2024 tarihli "PLAY" şifresi ve Morse alfabesiyle dizilimi:

  • P: ● ▬ ▬ ●
  • L: ● ▬ ● ●
  • A: ● ▬
  • Y: ▬ ● ▬ ▬

19 Ağustos 2024 tarihli "KEYS" şifresi ve Morse alfabesiyle dizilimi:

  • K: ▬ ● ▬
  • E: ●
  • Y: ▬ ● ▬ ▬
  • S: ● ● ●

Bu şifreler, oyuncuların belirli günlerde özel ödüller elde etmelerine olanak tanır.

Hamster Kombat Yurt Dışı Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

  • Telegram üzerinden oynanabilir olması.
  • Kripto para ve oyun endüstrilerindeki büyük oyuncularla ortaklıklar kurması.
  • Günlük şifrelerin oyun içi ilerlemeyi desteklemesi.

Hamster Kombat Nedir?

Hamster Kombat, oyuncuların sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabilecekleri bir Telegram tabanlı kripto oyunudur. Binance ile işbirliği içinde yürütülen bu oyun, özellikle son dönemlerde büyük bir popülerlik kazanmıştır. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için kritik bir öneme sahiptir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fahiş kira artışına son! Kira sözleşmesinde yeni dönem! Artık e- Devlet üzerinden yapılacak
Reha Muhtar entübe edildi | Deniz Uğur sosyal medya hesabından mesajları ifşaladı! Nilüfer’den ilk açıklama geldi
Emekliye yüksek promosyon fırsatı: Ödemeler nasıl artırılır? Nelere dikkat edilmeli? Hangi banka ne kadar veriyor?
Fatih’teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik’in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu
Galatasaray’da savunma dağıldı! Okan Buruk’tan Young Boys maçında mecburi rotasyon
Yurt dışı alışverişlerinde vergi ve limit değişti! Yeni düzenleme yürürlükte
Eren Erdem CHP’den istifa etti! Murat Ongun ve CHP yönetimini yerden yere vurdu: 100 yıllık partiyi belediye başkanın oyuncağı yaptınız
ABD Başkanı Biden’dan nükleer savaş planı: Gizli belge ortaya çıktı | Rusya, Çin ve Kuzey Kore...
Galatasaray taraftarı kampanya başlatmıştı! Beşiktaş alıyor
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü? | 3 şüpheli Romanya’da yakalandı
CANLI TAKİP | Blinken’dan ateşkes oyunu! Müzakereler devam ederken Gazze’de saldırılar arttı
Soykırımcı İsrail’in sözcülüğüne soyunan CNN muhabirine Hamas yetkilisi Hamdan’dan sert tepki: İsrail 76 yıldır Filistinli öldürüyor
Skandallar bitmiyor: CHP’li Antalya Döşemaltı Belediyesi’ne 100 milyon TL’lik haciz! Menderes Dal boş kalan makam odasında poz verdi
Fenerbahçe’den orta sahaya çifte dünya yıldızı! Jose Mourinho’nun yüzü gülecek
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız
SON DAKİKA