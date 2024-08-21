21 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre, kombo kartları (mors alfabesi) geldi

Hamster Kombat Yurt Dışı Kullanıcıları İçin Şartlar ve Koşullar

Telegram üzerinden oynanabilir olması.

Kripto para ve oyun endüstrilerindeki büyük oyuncularla ortaklıklar kurması.

Günlük şifrelerin oyun içi ilerlemeyi desteklemesi.

Hamster Kombat Nedir?

Hamster Kombat, oyuncuların sanal bir kripto borsasını yöneterek Hamster coin çıkarabilecekleri bir Telegram tabanlı kripto oyunudur. Binance ile işbirliği içinde yürütülen bu oyun, özellikle son dönemlerde büyük bir popülerlik kazanmıştır. Günlük şifreler, oyuncuların oyun deneyimini zenginleştirmek ve ilerlemelerini hızlandırmak için kritik bir öneme sahiptir.