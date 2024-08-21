21 Ağustos 2024 Hamster Kombat günlük şifre, kombo kartları (mors alfabesi) geldi

Hamster Kombat, stratejik düşünme yeteneğinizi geliştirirken aynı zamanda kripto para dünyasında yerinizi almanız için mükemmel bir fırsat sunar. Her gün farklı bir heyecana sahne olan bu oyun, global oyuncular arasında da hızla yayılmaktadır. İşte, 21 Ağustos 2024 Hamster Kombat kombo günlük şifresi.
21 Ağustos 2024 Hamster Kombat Günlük Şifre ve Komboları
21 Ağustos için belirlenen Hamster Kombat günlük şifresi, Morse alfabesiyle şöyle kodlanmıştır:
- T: —
- W: • — —
- E: •
- R: • — •
- K: — • —
Bu şifre, oyunculara oyun içinde kullanılmak üzere özel avantajlar sağlar. Aynı zamanda, günlük kombolar da ekstra ödüller ve avantajlar sunar.
Önceki Günlerin Şifreleri
20 Ağustos 2024 tarihli "PLAY" şifresi ve Morse alfabesiyle dizilimi:
- P: ● ▬ ▬ ●
- L: ● ▬ ● ●
- A: ● ▬
- Y: ▬ ● ▬ ▬