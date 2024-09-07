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iOS güncellemesi alacak telefonlar hangileri? iOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri ne olacak?

Teknoloji devi Apple yeni güncellemesiyle gündeme geldi. Şirket iPhone 16 serisini tanıtacak ve iOS 18 işletim sistemine dair bilgileri paylaşacak. Bu yeni güncelleme, iPhone XS ve daha yeni modelleri kapsayacak şekilde tasarlandı. Ancak, her yeni güncelleme gibi, iOS 18 de bazı sürprizlerle geliyor.

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Giriş Tarihi 07 Eylül 2024, 12:14 Güncelleme Tarihi 07 Eylül 2024, 12:14
iOS güncellemesi alacak telefonlar hangileri? iOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri ne olacak?

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iOS 18 güncellemesi, iPhone 11 ve üzeri modeller için kullanılabilir olacak ve yapay zeka destekli pek çok yeni özelliği beraberinde getirecek. Bu yenilikler arasında daha akıllı Siri, geliştirilmiş haritalar ve daha fazlası bulunuyor. Ancak, iPhone 11 serisinin altındaki cihazlar bu güncellemeyi alamayacak.

İOS 18 GÜNCELLEMESİ İLE BEKLENEN ÖZELLİKLER

iOS 18'in en dikkat çekici yanlarından biri, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek yapay zeka entegrasyonları. Ancak, bu özelliklerin tamamı iOS 18'in ilk sürümünde yer almayacak. Özellikle iPhone 15 serisi kullanıcıları, yıl içerisinde yayınlanacak olan iOS 18.2 güncellemesi ile Siri'nin ChatGPT desteği gibi ileri düzey özelliklere kavuşacak.

HANGİ MODELLER İOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK?

Apple, hangi modellerin yeni iOS güncellemesini alabileceğini açıkça listelemiştir. Desteklenen modeller arasında:

iPhone XR, XS, XS Max
iPhone SE (2. Nesil ve 3. Nesil)
iPhone 11, Pro, Max
iPhone 12, Mini, Pro, Max
iPhone 13, Mini, Pro, Max
iPhone 14, Plus, Pro, Max
iPhone 15, Plus, Pro, Max

DESTEKLENMEYEN MODELLER

iOS 18 güncellemesi, eski iPhone modellerine destek vermeyecek. Bu modeller arasında iPhone 5s, iPhone 6 serisi, iPhone 7 serisi ve iPhone 8 serisi gibi cihazlar bulunuyor. Eğer bu modellerden birine sahipseniz, güncel özelliklerden yararlanmak için cihazınızı güncellemeniz gerekecek.

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