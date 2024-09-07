iOS güncellemesi alacak telefonlar hangileri? iOS 18 ne zaman çıkacak, özellikleri ne olacak?

iOS 18 güncellemesi, iPhone 11 ve üzeri modeller için kullanılabilir olacak ve yapay zeka destekli pek çok yeni özelliği beraberinde getirecek. Bu yenilikler arasında daha akıllı Siri, geliştirilmiş haritalar ve daha fazlası bulunuyor. Ancak, iPhone 11 serisinin altındaki cihazlar bu güncellemeyi alamayacak.