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iPhone 16 kamera kontrol tuşu ve yapay zeka ile geldi

Apple akıllı telefon rekabetine iPhone 16 serisiyle 4 farklı ekran boyutu, kamera kontrol tuşu ve yapay zeka yetenekleri ile giriş yapacak. iPhone 16, 65 bin, iPhone 16 Pro Max 100 bin lira başlangıç fiyatıyla 20 Eylül’de Türkiye’de vitrine çıkacak...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
iPhone 16 kamera kontrol tuşu ve yapay zeka ile geldi

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Dünyada akıllı telefon rekabetinin en çok merakla beklenen ürünü Apple iPhone 16 serisinin detayları belli oldu. iPhone 16 dokunmatik kamera kontrol tuşu ile gelirken, 6.1 inç ve 6.7 inç iki ekran seçeneğiyle ve A18 Apple Silicon işlemci ile geliyor. iPhone Pro 6.3, iPhone 16 Pro Max ise 6.9 inçlik şimdiye kadarki en büyük iPhone ekranıyla ve A18 Pro işlemci ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro ve Pro Max, yapay zekası Apple Intelligence, Open AI desteğiyle kullanıcıların deneyimlemesi için sunuluyor. Henüz Türkçe desteğinin ne zaman başlayacağı belli değil. Apple kullanıcı verilerinin tamamen gizli kaldığını iddia ediyor. 20 Eylül Cuma günü satışa sunulacak telefonlardan iPhone 16 için başlangıç fiyatı 65 bin lira ile iPhone 16 Pro Max için 100 bin lira olarak belirlendi.

PROFESYONEL VİDEO VE FOTOĞRAF
Apple kamera yetenekleri iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılan 3nm güçlü işlemcinin yanında özellikle profesyonel video çekimi için saniyede 120 kare 4K Dolby Vision video kaydı imkanı sağlayan daha hızlı dört pikselli sensörü bulunan yeni 48 MP Fusion kameraya sahip. Profesyonel fotoğrafçıların daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için makro çekim özellikli 48 MP Ultra Geniş kamera, iki Pro modelinde de sunulan 5 kat Telefoto kamera ve gerçeğe daha yakın ses kayıtları için stüdyo kalitesinde mikrofonlar gibi daha birçok ek özellik de bulunuyor. Yapay zeka yetenekleriyle buluşan pro modelleri daha az enerji tüketmeye odaklansa da pil ömründe 2 güne ulaşmak kolay olmuyor.

ÇİN PAZARI UNUTULMUYOR
Apple, Çin'i sadece üretim değil, pazar olarak da önemsiyor. Bu yüzden özellikle iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde daha erişilebilir ve canlı renkler tercih ediliyor. Apple, iPhone dışında kablosuz kulaklıkları AirPods 4, AirPods Max ve AirPods Pro için güncellemeler açıkladı. Ayrıca AirPods Pro 2 ile işitme kaybı olup olmadığını ölçecek özelliğin de duyurusunu yaptı. Bunun yanında Apple Watch 10 serisi ve Apple Watch Ultra 2 tarafında renk ve tasarım güncellemeleri de duyuruldu. Tüm ürünlerle ilgili 13 Eylül'de ön sipariş verilirken, 20 Eylül'de vitrinde satışa sunulacak.

APPLE NEDEN HEP EYLÜL AYINDA AÇIKLAR
Eylül ayının sonundan itibaren ABD ve Avrupa'da alışverişlerin başladığı dönemdir. Eylül ayındaki lansmanlar, tatil sezonu (Kasım ve Aralık) öncesine denk gelir. Bu sayede Apple, yeni ürünlerini tatil alışveriş dönemi başlamadan önce piyasaya sürer. Bu da satışların artmasına katkı sağlar. Özellikle iPhone gibi popüler ürünler, tatil sezonunda büyük talep görmesini sağlıyor. Kullanıcı alışkanlıkları da bu kararda etkili oluyor. Apple'ın mali yılı Eylül ayında biter, bu nedenle yeni ürün duyuruları, şirketin son çeyrek sonuçlarını olumlu yönde etkiler. Yılın son çeyreğinde yapılan güçlü satışlar, yatırımcılar açısından da olumlu bir sinyal veriyor. Yeni iPhone modelleri genellikle yaz aylarında üretime geçiyor ve Eylül ayında lansmana hazır hale geliyor. Bu zamanlama, Apple'ın tedarik zinciri ve lojistik operasyonları için ideal. Böylece yılın en yoğun alışveriş sezonuna ürünleri yetiştirebiliyor.

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