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iPhone 11 İOS 18 güncellemesi alacak mı? İOS 18 ne zaman çıkacak? iPhone İOS 18 güncellemesi alacak telefonlar listesi!

Apple'ın WWDC24 etkinliğinde yaptığı duyurular, özellikle iPhone kullanıcıları için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Etkinlikte tanıtılan iOS 18 güncellemesi, yapay zeka teknolojileri ile donatılmış yenilikleri barındırıyor. İşte bu heyecan verici güncellemeyle ilgili detaylar ve yenilikler... iOS 18, Apple'ın yapay zeka teknolojilerini daha da ileriye taşıdığı bir güncelleme olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zeka, bu güncellemeyle birlikte kullanıcı deneyimini kişiselleştirmede, verimliliği artırmada ve arayüz tasarımında devrim yaratmayı vaat ediyor.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 08:03 Güncelleme 12 Haziran 2024, 08:04
iPhone 11 İOS 18 güncellemesi alacak mı? İOS 18 ne zaman çıkacak? iPhone İOS 18 güncellemesi alacak telefonlar listesi!

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Apple'ın son duyurusuyla birlikte iPhone sahipleri heyecanla beklenen iOS 18 güncellemesi hakkında detayları öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. Özellikle iPhone 11, 12 ve 13 kullanıcıları, bu yeni sürümün cihazlarına gelecek olup olmadığını merak ediyorlar. İşte, Apple'ın iOS 18 güncellemesi için duyurduğu detaylar...

İOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK CİHAZLAR

İOS 18 güncellemesi alacak cihazlar belli oldu;

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha modeller)

İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın iOS 18'i tanıtmasının ardından, "iOS 18 güncellemesi ne zaman gelecek?" sorusu merak konusu oldu. Apple, iOS 18 çıkış tarihi için kesin bir bilgi vermemiş olsa da, güncellemenin Eylül ayının ikinci haftasında yayınlanması bekleniyor. Etkinlik sonunda iOS 18'in geliştirici beta sürümü indirilmeye sunulacak. Apple geliştirici hesabı olan herkes, bu son iOS sürümünü deneyimleme fırsatına sahip olacak. Herkese açık sürüm olarak bilinen iOS 18 public beta'nın ise Temmuz ayı içerisinde yayınlanması planlanıyor.

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