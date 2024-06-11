Apple Intelligence tanıtıldı ABD karıştı! Elon Musk'ın hedefinde OpenAI var: "Hepsini yasaklarım" | İşte İOS 18 sürümü ve yapay zekalı yeni Siri

SİRİ ÇOK DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞABİLECEK

Siri artık Mesajlar'daki bir grup sohbetine Apple News makaleleri gibi içerik gönderebilir ve uygulamalar arasında işlemler gerçekleştirebilir. Üçüncü taraf uygulamalar da Siri'nin yeteneklerinden faydalanabilecek. Apple, büyük ölçüde takdir ettiği "kişisel bağlam"ı Siri'ye de getiriyor ve cihazınızdaki daha geniş bir veri yelpazesine erişim sağlıyor. Örneğin, geçmişte yaptığınız bir işlemi hatırlayıp, "Geçen hafta Todd'a gönderdiğim içerikleri göster" gibi bir istekte bulunabilirsiniz.

ÖZELLİKLER NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?

Şirket, bu özelliklerin bu sonbaharda görünmeye başlayacağını söylüyor, ancak daha iddialı olanlarının 2025'e kadar ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Apple entegrasyon sonrası kullanıcıların ChatGPT Plus abonesi olmadan özelliklerden ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğini bildirdi.