Apple Intelligence tanıtıldı ABD karıştı! Elon Musk'ın hedefinde OpenAI var: "Hepsini yasaklarım" | İşte İOS 18 sürümü ve yapay zekalı yeni Siri

ABD'li teknoloji şirketi Apple, yeni yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ı tanıttı, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurdu.
ABD'li teknoloji şirketi Apple, yeni yapay zeka teknolojisi "Apple Intelligence"ı tanıttı, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurdu.
APPLE'DA YENİ DÖNEM
Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de "VisionOS 2", "iOS 18", AirPods ve Apple TV güncellemeleri, "WatchOS 11", "iPadOS 18", "macOS Sequoia" gibi yeni güncellemelerinin yanı sıra, yapay zeka alanındaki yeniliklerini paylaştı.
APPLE VISION PRO 8 ÜLKEDE DAHA PİYASAYA SÜRÜLECEK
Etkinlikte, geçen yıl duyurulan Apple Vision Pro başlığının 8 ülkede daha piyasaya sürüleceğinin bilgisi verildi.
İlk olarak 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da bu ürünün sunulacağı, 12 Temmuz'da da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de satışa çıkacağı bildirildi.
IOS 18 SÜRÜMÜNDE YENİ ÖZELLİKLER
Akıllı telefonlar için "iOS 18" sürümü ile getirilecek ana ekran ve fotoğraf galerisi için özelleştirmeler ve gizlilik güncellemeleri gibi özellikler tanıtıldı.
Kişisel bilgisayarlar için "macOS Sequoia" güncellemesiyle yapılabilecekler hakkında bilgi verilirken, bu sürümdeki "yansıtma" özelliğiyle iPhone telefonların bilgisayar üzerinde kullanılabileceği aktarıldı.
YAPAY ZEKA HAMLESİ: APPLE INTELLIGENCE
Etkinlikte, şirketin uzun zamandır beklenen yapay zeka hamlesi Apple Intelligence de duyuruldu.
Apple Intelligence'ın bağlam odaklı bildirimler gönderebilme, yapay zeka ile görüntü oluşturma, uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi yetenekleri tanıtıldı.
Sistemin kullanıcı verilerinin özel ve güvenli olduğundan emin olmak için Apple Silicon çipini kullanan özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağı ve gizliliğin Apple için en önemli öncelik olduğu vurgulandı.
CHATGPT SİRİ'YE ENTEGRE EDİLECEK
Akıllı kişisel asistan Siri'ye getirilecek yeni özellikler ilan edilirken, Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceği bildirildi.
ChatGPT ile entegrasyonun yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceği aktarıldı.
APPLE İLE ORTAKLIK YAPMAKTAN MUTLUYUM
ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT'yi cihazlarına entegre etmek için Apple ile ortaklık yapmaktan mutluyum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Apple'ın söz konusu yazılım güncellemelerini gelecek ay önizlemede kullanıma sunmadan önce, bugün geliştirici sürümlerini yayınlayacağı, yazılımın son sürümleri tamamlandığında da sonbaharda herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.
SİRİ ÇOK DAHA FAZLA BİLGİYE ULAŞABİLECEK
Siri artık Mesajlar'daki bir grup sohbetine Apple News makaleleri gibi içerik gönderebilir ve uygulamalar arasında işlemler gerçekleştirebilir. Üçüncü taraf uygulamalar da Siri'nin yeteneklerinden faydalanabilecek. Apple, büyük ölçüde takdir ettiği "kişisel bağlam"ı Siri'ye de getiriyor ve cihazınızdaki daha geniş bir veri yelpazesine erişim sağlıyor. Örneğin, geçmişte yaptığınız bir işlemi hatırlayıp, "Geçen hafta Todd'a gönderdiğim içerikleri göster" gibi bir istekte bulunabilirsiniz.
ÖZELLİKLER NE ZAMAN KULLANILMAYA BAŞLANACAK?
Şirket, bu özelliklerin bu sonbaharda görünmeye başlayacağını söylüyor, ancak daha iddialı olanlarının 2025'e kadar ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Apple entegrasyon sonrası kullanıcıların ChatGPT Plus abonesi olmadan özelliklerden ücretsiz bir şekilde yararlanabileceğini bildirdi.
MUSK'TAN YASAKLAMA TEHDİDİ
Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, işletim sistemini OpenAI ile entegre ederse, güvenlik ihlaline yol açacağı gerekçesiyle Apple cihazlarını şirketlerinde yasaklayacağını belirtti.
Musk, X sosyal medya hesabından, Apple'ın geliştirici etkinliği WWDC'de ilan ettiği ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile işbirliğine dair paylaşımda bulundu.
OpenAI'ı işletim sistemi seviyesinde entegre ederse, Apple cihazlarının şirketlerinde yasaklanacağını bildiren Musk, "Bu, kabul edilemez bir güvenlik ihlalidir." ifadesini kullandı.
Musk, şirketi ziyaret edenlerin de kapıda Apple cihazlarını teslim etmek zorunda kalacağını aktararak, cihazların Faraday kafesinde saklanacağını kaydetti.
APPLE'IN HİÇBİR FİKRİ YOK
Apple'ın kendi yapay zeka uygulamasını geliştirmek yerine OpenAI'a güvenmesini de eleştiren Musk, "Apple'ın kendi yapay zekasını üretecek kadar akıllı olmaması, ancak bir şekilde OpenAI'nın güvenliğinizi ve gizliliğinizi koruyacağından emin olabilmesi açıkça saçma. Apple, verilerinizi OpenAI'a teslim ettiğinde aslında neler olup bittiği hakkında hiçbir fikre sahip değil." değerlendirmesinde bulundu.
HOLLYWOOD FİLMİ GERÇEK OLUYOR
Öte yandan Apple'ın duyurduğu yapay zeka entegrasyonu akıllara iyi özgür senaryo Oscar'ını kazanan 2013 yapımı Her filmini getirdi. Yönetmenliğini Spike Jonze'un yaptığı ve 2013 yılında gösterime giren bir bilim kurgu filmi, yakın gelecekte, yalnızca bir işletim sistemi olarak değil, aynı zamanda bir arkadaş ve hatta bir sevgili olarak insanlarla etkileşime giren yapay zekayı odağına alıyor.
HER FİLMİNİN KONUSU NE?
Hikaye, Los Angeles'ta geçer ve baş karakter Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), kalbini kırmış ve boşanma sürecinden geçmiş bir yazardır. Theodore, yeni bir yapay zeka işletim sistemi olan ve kendisine "Samantha" adını veren bir yapay zeka ile tanışır. Samantha, Theodore'un sesini Scarlett Johansson tarafından canlandırılan bir yapay zeka tarafından temsil edilir.
Theodore ve Samantha arasındaki ilişki, Theodore'un yalnızlığını hafifletir ve ona yeni bir umut verir. Ancak, Samantha'nın insan olmadığını ve duygusal olarak sınırlı olduğunu unutmamak önemlidir. İlişki geliştikçe, Theodore ve Samantha'nın farklılıkları ve yapay zeka ile insan arasındaki gerçek duygusal bağın sınırları sorgulanmaya başlar. Filmin temaları arasında yalnızlık, iletişim, teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki etkisi ve insan-doğa ilişkisi gibi konular bulunmaktadır. "Her", eleştirel beğeni toplamış ve 86. Akademi Ödülleri'nde En İyi Özgün Senaryo ödülünü kazanmıştır.