Apple etkinliği CANLI YAYIN izle! Apple Intelligence ve iOS 18 geliyor

📸 Kamerada Uzamsal Hesaplama: iPhone 16 serisinin arka kameralarında yer alacak yeni uzamsal hesaplama özelliği ile Vision Pro gözlükleriyle izlenebilecek 3D videolar kaydedilebilecek. Bu özellik, özellikle fotoğraf ve video tutkunları için devrim niteliğinde olacak!
👆 Dokunmaya Duyarlı Düğme: iPhone 16 ile fotoğraf ve video çekmek artık çok daha kolay! Cihazın sağ tarafında yer alan dokunmaya duyarlı bir düğme ile kamera uygulaması hızlı bir şekilde açılabilecek.
APPLE ETKİNLİĞİ CANLI İZLE
https://www.youtube.com/@AppleTurkiye/videos üzerinden etkinliği canlı izleyebilirsiniz.
🍏 Apple Intelligence: Yapay Zeka Dönemi Başlıyor!
🤖 Apple Intelligence: Apple'ın yeni yapay zeka sistemi "Apple Intelligence" da etkinlikte tanıtılacak yeniliklerden biri. Bu yapay zeka, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştıracak pek çok özellikle birlikte gelecek. Kişisel asistan işlevi görecek olan bu yapay zeka, mesajları okuma, yanıt verme ve hatta kullanıcıların alışkanlıklarına göre önerilerde bulunma gibi yeteneklere sahip olacak.
🧠 Gelişmiş Siri ve Uygulama Entegrasyonu: Apple Intelligence ile Siri'nin yetenekleri de genişliyor. Siri, artık daha akıllı ve sezgisel yanıtlar verebilecek. Örneğin, bir uygulamayı açmak ya da bir mesajı yanıtlamak için sadece birkaç kelime yeterli olacak.
📲 iOS 18: Yepyeni Bir Deneyim!
📱 iOS 18 Güncellemesi: iPhone 16 ile birlikte tanıtılacak olan iOS 18, kullanıcı arayüzü ve performans iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor. Yeni iOS sürümü, cihazın hızını ve verimliliğini artırırken, batarya ömrünü de optimize ediyor.
🖼️ Yeni Özelleştirme Seçenekleri: iOS 18, ana ekran widget'ları ve bildirim merkezinde daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar, günlük aktivitelerine göre ekranlarını kişiselleştirebilecek.
🎤 Dikte ve Sesli Asistan Geliştirmeleri: Sesli komutlar ve dikte özelliği iOS 18'de çok daha hassas hale geliyor. Böylece, kullanıcılar cihazlarıyla daha etkileşimli ve doğal bir şekilde iletişim kurabilecek.
📅 Etkinlik Nasıl İzlenir?
🌍 Etkinlik Yayını: Apple'ın bu büyük etkinliğini, resmi YouTube kanalı üzerinden TSİ 20.00'de canlı olarak izleyebilirsiniz. Teknoloji dünyasında devrim yaratacak bu yenilikleri kaçırmayın!