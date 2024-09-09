Apple etkinliği CANLI YAYIN izle! Apple Intelligence ve iOS 18 geliyor

Apple, bu akşam düzenleyeceği büyük etkinlikte teknoloji severlerin karşısına yepyeni ürünleriyle çıkacak. iPhone 16 serisi , gelişmiş kamera özellikleri ve çığır açan tasarımıyla tanıtılırken, Apple'ın yeni yapay zekası " Apple Intelligence " ve iOS 18 de etkinliğin öne çıkan detayları arasında olacak.

Apple, bu akşam saat 20.00'de düzenleyeceği etkinlikle yeni amiral gemisi iPhone 16 serisi ni tanıtmaya hazırlanıyor. Heyecan verici yeni ürünlerle dolu olacak bu etkinlikte, ABD'li teknoloji devi kullanıcılarına bir dizi yenilik sunacak. Özellikle Apple'ın yeni yapay zekası " Apple Intelligence " ve iOS 18 'in tanıtımı, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği konular arasında. İşte etkinlikte açıklanacak tüm yenilikler! 🚀

iPhone 16: Dört Farklı Model ile Karşınızda!

📱 iPhone 16 Serisi: Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, Apple, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört yeni iPhone modeli sergileyecek. iPhone 16 ve 16 Plus modelleri sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarıyla geliyor.

🎨 Yeni Renk Seçenekleri: iPhone 16 Pro modelleri altın titanyum renginde, temel versiyonlar ise pembe, mavi ve yeşilin yeni tonlarında satışa sunulacak. Bu renkler, kullanıcıların cihazlarını daha kişisel hale getirmelerini sağlayacak.