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Apple etkinliği CANLI YAYIN izle! Apple Intelligence ve iOS 18 geliyor

ABD'li teknoloji devi Apple, bu akşam saat 20.00'de düzenleyeceği etkinlikle yeni iPhone 16 serisi ve "Apple Intelligence" adını verdiği gelişmiş yapay zekasını tanıtacak. Etkinlikte ayrıca iOS 18'in özellikleri de kullanıcılarla buluşacak. Yeni iPhone 16 modelleri, güçlü donanım ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çekerken, Apple Intelligence ile yapay zeka destekli akıllı deneyimler sunulacak. Canlı yayında tüm detayları kaçırmak istemeyenler vise arama motorlarına yöneldi. İşte Apple etkinliği canlı yayını...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 18:11 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 18:12
Apple etkinliği CANLI YAYIN izle! Apple Intelligence ve iOS 18 geliyor

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Apple, bu akşam düzenleyeceği büyük etkinlikte teknoloji severlerin karşısına yepyeni ürünleriyle çıkacak. iPhone 16 serisi, gelişmiş kamera özellikleri ve çığır açan tasarımıyla tanıtılırken, Apple'ın yeni yapay zekası "Apple Intelligence" ve iOS 18 de etkinliğin öne çıkan detayları arasında olacak.

📱 Apple Etkinliğinde Büyük Yenilikler: iPhone 16, Apple Intelligence ve iOS 18! 🌟

Apple, bu akşam saat 20.00'de düzenleyeceği etkinlikle yeni amiral gemisi iPhone 16 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Heyecan verici yeni ürünlerle dolu olacak bu etkinlikte, ABD'li teknoloji devi kullanıcılarına bir dizi yenilik sunacak. Özellikle Apple'ın yeni yapay zekası "Apple Intelligence" ve iOS 18'in tanıtımı, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği konular arasında. İşte etkinlikte açıklanacak tüm yenilikler! 🚀

iPhone 16: Dört Farklı Model ile Karşınızda!

📱 iPhone 16 Serisi: Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, Apple, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört yeni iPhone modeli sergileyecek. iPhone 16 ve 16 Plus modelleri sırasıyla 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutlarıyla geliyor.

🎨 Yeni Renk Seçenekleri: iPhone 16 Pro modelleri altın titanyum renginde, temel versiyonlar ise pembe, mavi ve yeşilin yeni tonlarında satışa sunulacak. Bu renkler, kullanıcıların cihazlarını daha kişisel hale getirmelerini sağlayacak.

📸 Kamerada Uzamsal Hesaplama: iPhone 16 serisinin arka kameralarında yer alacak yeni uzamsal hesaplama özelliği ile Vision Pro gözlükleriyle izlenebilecek 3D videolar kaydedilebilecek. Bu özellik, özellikle fotoğraf ve video tutkunları için devrim niteliğinde olacak!

👆 Dokunmaya Duyarlı Düğme: iPhone 16 ile fotoğraf ve video çekmek artık çok daha kolay! Cihazın sağ tarafında yer alan dokunmaya duyarlı bir düğme ile kamera uygulaması hızlı bir şekilde açılabilecek.

APPLE ETKİNLİĞİ CANLI İZLE

https://www.youtube.com/@AppleTurkiye/videos üzerinden etkinliği canlı izleyebilirsiniz.

🍏 Apple Intelligence: Yapay Zeka Dönemi Başlıyor!

🤖 Apple Intelligence: Apple'ın yeni yapay zeka sistemi "Apple Intelligence" da etkinlikte tanıtılacak yeniliklerden biri. Bu yapay zeka, kullanıcıların günlük hayatını kolaylaştıracak pek çok özellikle birlikte gelecek. Kişisel asistan işlevi görecek olan bu yapay zeka, mesajları okuma, yanıt verme ve hatta kullanıcıların alışkanlıklarına göre önerilerde bulunma gibi yeteneklere sahip olacak.

🧠 Gelişmiş Siri ve Uygulama Entegrasyonu: Apple Intelligence ile Siri'nin yetenekleri de genişliyor. Siri, artık daha akıllı ve sezgisel yanıtlar verebilecek. Örneğin, bir uygulamayı açmak ya da bir mesajı yanıtlamak için sadece birkaç kelime yeterli olacak.

📲 iOS 18: Yepyeni Bir Deneyim!

📱 iOS 18 Güncellemesi: iPhone 16 ile birlikte tanıtılacak olan iOS 18, kullanıcı arayüzü ve performans iyileştirmeleriyle dikkat çekiyor. Yeni iOS sürümü, cihazın hızını ve verimliliğini artırırken, batarya ömrünü de optimize ediyor.

🖼️ Yeni Özelleştirme Seçenekleri: iOS 18, ana ekran widget'ları ve bildirim merkezinde daha fazla özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar, günlük aktivitelerine göre ekranlarını kişiselleştirebilecek.

🎤 Dikte ve Sesli Asistan Geliştirmeleri: Sesli komutlar ve dikte özelliği iOS 18'de çok daha hassas hale geliyor. Böylece, kullanıcılar cihazlarıyla daha etkileşimli ve doğal bir şekilde iletişim kurabilecek.

📅 Etkinlik Nasıl İzlenir?

🌍 Etkinlik Yayını: Apple'ın bu büyük etkinliğini, resmi YouTube kanalı üzerinden TSİ 20.00'de canlı olarak izleyebilirsiniz. Teknoloji dünyasında devrim yaratacak bu yenilikleri kaçırmayın!

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